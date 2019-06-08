Колобков - о расширении РПЛ: «Хочется услышать аргументы со стороны РФС»

Министр спорта Павел Колобков не уверен в том, что РПЛ необходимо расширять до 18 клубов.
За этими решениями последуют другие – вопросы необходимой инфраструктуры, безопасности, как это все скажется на календаре, потому что российские и международные соревнования связаны. Окон не так уж и много – вы знаете, когда мы начинаем и заканчиваем играть. Хотелось бы понять, какие команды претендуют на попадание в премьер-лигу, способны ли они принимать команды оттуда.
Конечно, если такие решения принимаются, они должны приниматься в совокупности с другими, связанными с тем же финансовым фэйр-плей, – чтобы команды посреди сезона не прекращали свое существование, как «Тосно» или «Анжи». Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз.
12-14 команд, это прндел наших возможностей,остальные команды не тянут ни економисеск, ни технически. А уровень россицских футболистов очень низок
12-14 команд, это прндел наших возможностей,остальные команды не тянут ни економисеск, ни технически. А уровень россицских футболистов очень низок
Один дунул- остальные качнулись, в согласии.
Этот чел был инициатором многих дел в росфутболе. Хорошо, что до УКРОПа, вместе с Газаевым, не довели до ручки футбол в России. Соглашаться, не соглашаться сугубо личное дело конечно. Но прежде, чем разрезать десять раз отмерьте.
Один дунул- остальные качнулись, в согласии.
Этот чел был инициатором многих дел в росфутболе. Хорошо, что до УКРОПа, вместе с Газаевым, не довели до ручки футбол в России. Соглашаться, не соглашаться сугубо личное дело конечно. Но прежде, чем разрезать десять раз отмерьте.