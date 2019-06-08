Колобков - о расширении РПЛ: «Хочется услышать аргументы со стороны РФС»

Министр спорта Павел Колобков не уверен в том, что РПЛ необходимо расширять до 18 клубов.

За этими решениями последуют другие – вопросы необходимой инфраструктуры, безопасности, как это все скажется на календаре, потому что российские и международные соревнования связаны. Окон не так уж и много – вы знаете, когда мы начинаем и заканчиваем играть. Хотелось бы понять, какие команды претендуют на попадание в премьер-лигу, способны ли они принимать команды оттуда.

Конечно, если такие решения принимаются, они должны приниматься в совокупности с другими, связанными с тем же финансовым фэйр-плей, – чтобы команды посреди сезона не прекращали свое существование, как «Тосно» или «Анжи». Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз.