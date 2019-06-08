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Колобков - о расширении РПЛ: «Хочется услышать аргументы со стороны РФС»

сегодня, 09:18

Министр спорта Павел Колобков не уверен в том, что РПЛ необходимо расширять до 18 клубов.

За этими решениями последуют другие – вопросы необходимой инфраструктуры, безопасности, как это все скажется на календаре, потому что российские и международные соревнования связаны. Окон не так уж и много – вы знаете, когда мы начинаем и заканчиваем играть. Хотелось бы понять, какие команды претендуют на попадание в премьер-лигу, способны ли они принимать команды оттуда.

Конечно, если такие решения принимаются, они должны приниматься в совокупности с другими, связанными с тем же финансовым фэйр-плей, – чтобы команды посреди сезона не прекращали свое существование, как «Тосно» или «Анжи». Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз.

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GreeM
GreeM
   233 / 810
сегодня в 14:49
Это расширение палка о двух концах.
pomor45
pomor45 ответил морозз
   362 / 810
сегодня в 14:48
Я так понимаю, что Гинеру и Миллеру главное финансовая составляющая, главное прибыль а то что у нас оказывается и 16 то команд нет, им наплевать! Так и договаривались бы дальше с хохлами и делали свою супер лигу, зачем проводить эксперименты над нашим убогим футболом!
Про важность финансовой составляющей расскажи спроси у Тосно, Анжи, Амкара и прочих. Что касается Миллера, то ему надо думать о том, как бы в новую ЛЧ попасть после 2024 года, если Россию каким-то боком туда пустят, а Гинеру по финансовому цензу об этом и мечтать не придётся.
pomor45
pomor45
   362 / 810
сегодня в 14:40
Хотите получить больше статусных матчей? Чего проще. Оставьте в РПЛ 16 команд. Выделите этапы плей-офф до 3 побед для верхней и нижней восьмёрок по результатам регулярной части... и вперёд. Соревнуйтесь: верхние за титул чемпиона; нижние за право остаться в РПЛ.
морозз
морозз
   68 / 810
сегодня в 14:09
Я так понимаю, что Гинеру и Миллеру главное финансовая составляющая, главное прибыль а то что у нас оказывается и 16 то команд нет, им наплевать! Так и договаривались бы дальше с хохлами и делали свою супер лигу, зачем проводить эксперименты над нашим убогим футболом!
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 810
сегодня в 14:06
Да, желательно, чтобы это решение было тщательно продумано и имело разумные причины! Полностью с ним согласен.
GreeM
GreeM
   233 / 810
сегодня в 13:47
Поля нужны качественные, а уж потом думать о расширении.
GGGringOOO
GGGringOOO
   413 / 810
сегодня в 13:41
Клубам, у кого посещаемость хорошая, два дополнительных матча на своём стадионе хоть бабла принесут. А в остальном это бредятина никак не оправданная. Если бы хотя бы сезонов пять подряд в РПЛ ни один клуб не испытывал финансовых проблем и в ФНЛ клубы были стабильны и реально были готовы к повышению, вот тогда можно повышать. А тут команды дохнут, а он их расширяют
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 810
сегодня в 13:35
Неплохо было бы посмотреть на экономическое обоснование и посмеяться над ним...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 810
сегодня в 13:20
Как ни крути, а спартак все равно опозорится
борька
борька
   378 / 810
сегодня в 10:58
Расширение, это дальнецшее отмывание денег налогоплательщиков!
12-14 команд, это прндел наших возможностей,остальные команды не тянут ни економисеск, ни технически. А уровень россицских футболистов очень низок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   59 / 810
сегодня в 10:55
Гинер. """" Ум, честь и совесть нашей футбольной эпохи""""""). От чего ветер дует?- От того, что деревья качаются).
Один дунул- остальные качнулись, в согласии.
Этот чел был инициатором многих дел в росфутболе. Хорошо, что до УКРОПа, вместе с Газаевым, не довели до ручки футбол в России. Соглашаться, не соглашаться сугубо личное дело конечно. Но прежде, чем разрезать десять раз отмерьте.
berda2003
berda2003
   181 / 810
сегодня в 10:50
это и понятно, у нас все такие министры: марионетки...
ermak6848
ermak6848
   152 / 810
сегодня в 10:50
ну пусть будет больше команд, обратно всегда возможно вернуться...
Vadik
Vadik
   644 / 810
сегодня в 10:49
Хватит и 16 команд. Расширение приведет к снижению уровня и без того невысокого!
beefs
beefs
   111 / 810
сегодня в 10:38
Это уже было, но вернулись на 16...
EAGuar As
EAGuar As
   112 / 810
сегодня в 10:36
Пусть будет так . 18 .
Akvarel
Akvarel
   43 / 810
сегодня в 10:32
Ни одного предложения, министр бездельник.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   151 / 810
сегодня в 10:30
Смотри, Павлик,тебе питерские реформаторы быстро линию партии объяснят !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 10:20
Вне РФСа люди умеют здраво рассуждать...
ABir
ABir
   365 / 810
сегодня в 10:19
С одной стороны большее количество россиян смогут вживую смотреть футбол команд РПЛ. А с другой стороны большему количеству телевизионных болельщиков можно будет втюхать платные спортивные каналы.
mihaluch
mihaluch
   35 / 810
сегодня в 10:19
Как министру спорта надо разогнать этот гадюшник именуемый РФПЛ,а затем думать о расширении.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 810
сегодня в 10:12
Хотелось бы уже определенности???
ДАША Д
ДАША Д
   234 / 810
сегодня в 10:10
Чем больше команд, тем меньше шансы вылететь.
Морозовский
Морозовский
   3 / 810
сегодня в 09:47
Расширяйтесь - большинство во главе с "зеней" Дюкова - "ЗА"! С одним условием: ОТСТАВЬТЕ "АНЖИ" ! Хочу постоянно получать удовольствие, когда "АНЖИ" дерёт "Зенит"!
Garrincha58
Garrincha58 ответил drug01
   250 / 810
сегодня в 09:44
Будем смотреть!
что вы будете смотреть уже скоро вообще нечего будет смотреть будем только слушать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 810
сегодня в 09:43
Очевидно РФС, как и при Фурсенко, сейчас является марионеткой в руках хозяев ведущих клубов. Тогда успели продавить облегченный лимит и осень-весну. Сейчас довершают начатое.
Garrincha58
Garrincha58
   250 / 810
сегодня в 09:42
один из главных инициаторов расширения это Газзаев он ещё ратует за расширение ФНЛ а помните как он хотел проект слияния с УФЛ и где бы мы сейчас были и где мы скоро очутимся после отлучения от настоящего европейского футбола,а всё из за лимита и запретов на всё и вся мы всю жизнь чего то запрещаем не запрещаем только воровать и обогощаться тем у кого этого бабла уже и так некуда девать а им всё мало
drug01
drug01
   84 / 810
сегодня в 09:42
Будем смотреть!
Garrincha58
Garrincha58
   250 / 810
сегодня в 09:37
один Федун дело говорит а остальные просто не думают лишь бы ляпнуть и ещё надо учитывать а что скажут в Кремле потянет ли гос-во ещё двоих нахлебников и стоит ли игра свеч
Spakov
Spakov ответил Союзник противников
   114 / 810
сегодня в 09:34
Аргументов будет много,при отсутствии здравых.Поражаюсь позиции инициатора-Гинера! Ему что,мало пролётов в еврокубках "после синхронизации с европейскими чемпионатами"???
Денег, ему, уголовнику, с общака мало.
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