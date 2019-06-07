ГлавнаяНовости

Орлов: «Неправильно, что Семак пошел в политику. Я это не поддерживаю»

вчера, 23:17

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» высказался на тему того, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Думаю, он сам сделает какое-то заявление, когда вернется из отпуска. Это его личное дело. Каждый имеет право совершать поступки. А мы смотрим со стороны и оцениваем. Я считаю, что это неправильно. Я это не поддерживаю.

Я думаю, что в Думе нечего делать олимпийским чемпионам, журналистам, артистам… Получается, что коммунисты, которые будут голосовать за Бортко, они будут против Семака. Болельщики будут говорить: «А он же не с нами!» Нельзя медийным людям такое делать. Но это я говорю. А в жизни-то все наоборот. Смотрите, сколько артистов идет в политику, а взамен получают театры, звания…

Это все выглядит неприлично. С моей точки зрения, это все неприлично. Это искушение. У меня тоже был один соблазн, но я не пошел в доверенные лица. По убеждению! Я — журналист, у меня и так площадка есть, я должен выполнять свою роль. Но это мои личные высказывания, а каждый выбирает свой путь.

Каждый имеет право сказать, что он хочет. И мы еще услышим. Пока мы Семака не слышали, пока за него говорят. Пусть господин Беглов расскажет о спортивной политике, которую он видит. Потому что на сегодня ее в городе нет. Есть коммерческие ребята, которые зарабатывают.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Власти Ингушетии рассчитывают через год увидеть «Ангушт» в ПФЛ
Вчера, 23:07 Комментарии5
Медведев: «Сделаю всё, чтобы Дзюба остался в „Зените“»
Вчера, 21:49 Комментарии24
Президент Татарстана: «Связь „Рубина“ и Бердыева должна быть сохранена»
Вчера, 21:11 Комментарии6
Тренер Сан-Марино: «Будем мангустом, который сражается с коброй»
Вчера, 19:42 Комментарии5
Адиев: «Не заморочен, что не возглавил „Ахмат“»
Вчера, 19:21 Комментарии9
Кверквелия: «Переезд в Европу - хороший шаг в карьере»
Вчера, 16:52 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
вчера в 23:56
ставлю на место :
Орлов журналист,с огромным опытом ,преданный питерцам ,его нельзя неуважать если в только в этом десятилетии начил топить за болото,это человек
STVA 1
STVA 1 ответил 25процентный клоун
вчера в 23:54
Ну ну . Ты сам поучи деятель . Если про то как Гена играл за Зенит... а так мне фиолетово , что клоуны пишут .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:52
Пойти в политику (особенно в России!!!!!!)- это себя не уважать!!!
Vave666
Vave666
вчера в 23:50
Орлов! Апплодирую стоя! Что бы он не плёл когда комментирует)), но оказывается даже у старого есть честь!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
вчера в 23:36
семакк и в помине не было когда Орлов за питерцев рвал,учи мат часть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:35
Иногда хочется обнять Орлова,человек он,не маникен
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:31
Это вынужденная ситуация у Сергея Семака - показать как бы " единство " фк " Зенит " с врио Санкт - Петербурга
VasyaOblomov
VasyaOblomov
вчера в 23:31
Прав Геннадий ох прав!
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:28
Стыдно за лазурятник даже Орлову!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
Женю никто не спрашивал , а уж Семаку плевать на его мнение .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100