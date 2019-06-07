Орлов: «Неправильно, что Семак пошел в политику. Я это не поддерживаю»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» высказался на тему того, что главный тренер «Зенита» может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Думаю, он сам сделает какое-то заявление, когда вернется из отпуска. Это его личное дело. Каждый имеет право совершать поступки. А мы смотрим со стороны и оцениваем. Я считаю, что это неправильно. Я это не поддерживаю.

Я думаю, что в Думе нечего делать олимпийским чемпионам, журналистам, артистам… Получается, что коммунисты, которые будут голосовать за Бортко, они будут против Семака. Болельщики будут говорить: «А он же не с нами!» Нельзя медийным людям такое делать. Но это я говорю. А в жизни-то все наоборот. Смотрите, сколько артистов идет в политику, а взамен получают театры, звания…

Это все выглядит неприлично. С моей точки зрения, это все неприлично. Это искушение. У меня тоже был один соблазн, но я не пошел в доверенные лица. По убеждению! Я — журналист, у меня и так площадка есть, я должен выполнять свою роль. Но это мои личные высказывания, а каждый выбирает свой путь.

Каждый имеет право сказать, что он хочет. И мы еще услышим. Пока мы Семака не слышали, пока за него говорят. Пусть господин Беглов расскажет о спортивной политике, которую он видит. Потому что на сегодня ее в городе нет. Есть коммерческие ребята, которые зарабатывают.