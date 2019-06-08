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Кирьяков: «Черчесову стоит поберечь лидеров в матче с Сан-Марино»

сегодня, 11:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что тренерский штаб национальной команды выпустит на поле дебютантов по ходу матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.

По ходу матча [со сборной Сан-Марино], если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров. Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьет. Уже на третий день будет игра с более серьезным соперником, с которым нужно брать три очка.

Жду уверенной победы и много забитых мячей, как минимум три. Важно показать хорошую игру, чтобы те связи, которые наигрывались в процессе подготовки к чемпионату мира и Лиге Наций, вернулись и мы увидели хороший содержательный футбол.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 810
сегодня в 15:32
Щас! У Усача каждый матч-это смертельный бой за его благополучие,и чем слабее соперник,тем больше ему угроза.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 810
сегодня в 12:47
Игрок-неудачник, тренер-неудачник, человек-62о, а туда же, давать советы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 12:22
С ними нужно делать разницу мячей. Может, придется подсчитывать. Но и связи наигрывать с новичками тоже нужно...
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 810
сегодня в 12:14
Если штук пять в первом тайме забьют, тогда можно пожалуй?!! Но ведь и разницу мячей никто не отменял!!!
youtomee
youtomee ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
сегодня в 11:49
А они есть у нас?
Дзюбиньо, чем не лидер?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   113 / 810
сегодня в 11:28
А они есть у нас?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   53 / 810
сегодня в 11:21
Как бы Сан-Морино потом не наваляла нашим нелидерам, кирьяков знает как сборную опустить, опыт большой имеется.
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