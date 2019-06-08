Кирьяков: «Черчесову стоит поберечь лидеров в матче с Сан-Марино»

Бывший футболист сборной России считает, что тренерский штаб национальной команды выпустит на поле дебютантов по ходу матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.

По ходу матча [со сборной Сан-Марино], если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров. Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьет. Уже на третий день будет игра с более серьезным соперником, с которым нужно брать три очка.

Жду уверенной победы и много забитых мячей, как минимум три. Важно показать хорошую игру, чтобы те связи, которые наигрывались в процессе подготовки к чемпионату мира и Лиге Наций, вернулись и мы увидели хороший содержательный футбол.