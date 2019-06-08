Медведев: «„Зениту“ экономически было бы выгодно играть еще два матча дома»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.
Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения «Зениту» было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать – куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят. Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба «Анжи». Я услышал, что руководство республики сказало – денег в бюджете нет, а частных инвесторов не нашлось. Такая судьба очень хорошего и оригинального клуба, который в прошлом доставил удовольствие познакомиться с мировыми звездами футбола, увидеть их на наших полях. Здесь нет однозначного ответа – если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча.
Федун :"В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд.. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять – до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов."
Согласен с Леонидом Арнольдовичем......смысл расширения...на фоне исчезающих Амкара,Тосно,Анжи.....
Федун :"В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд.. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять – до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов."
Согласен с Леонидом Арнольдовичем......смысл расширения...на фоне исчезающих Амкара,Тосно,Анжи.....
Стыдно за зенитю
Стыдно за зенитю