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Медведев: «„Зениту“ экономически было бы выгодно играть еще два матча дома»

сегодня, 09:23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

Ведущие клубы Европы иногда проводят более 50 матчей за сезон. У нас их гораздо меньше. Чисто с экономической точки зрения «Зениту» было бы выгодно играть два дополнительных матча дома. Но когда думаешь о выезде, начинаешь анализировать – куда мы приедем, где будем играть, как нас разместят. Те стадионы, которые у нас созданы, этим критериям соответствуют, но тогда возникает вопрос о долгосрочных финансовых гарантиях, которые новички лиги обязаны предоставить, чтобы не повторилась история клуба «Анжи». Я услышал, что руководство республики сказало – денег в бюджете нет, а частных инвесторов не нашлось. Такая судьба очень хорошего и оригинального клуба, который в прошлом доставил удовольствие познакомиться с мировыми звездами футбола, увидеть их на наших полях. Здесь нет однозначного ответа – если эти критерии выполнить, было бы здорово сыграть четыре дополнительных матча.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 810
сегодня в 14:17
Это и понятно! Клуб, который является лидером по посещаемости в РПЛ. Безусловно аншлаги на стадионах выгодны прежде всего с экономической точки зрения)
pomor45
pomor45
   362 / 810
сегодня в 14:06
Зениту было бы очень выгодно, если бы в РПЛ ввели стадию плей-офф. Тогда значительно увеличилось бы количество статусных матчей, на которых стадион набивается под завязку. Болельщику это тоже было бы гораздо интереснее.
pomor45
pomor45 ответил Garrincha58
   362 / 810
сегодня в 14:02
господин Медведев надо думать не о Зените а о футболе в целом в стране а двумя матчами больше особо не обогатишься вот такие руководители приходят в спорт с одной думкой про бабло а всё остальное по боку
Думать о футболе в стране отправили Дюкова, а Медведева посадили на его место, чтобы думал о своём клубе. Если все ГД и Президенты будут хорошо вести дела в своих клубах, а среди болельщиков не будет халявщиков, то и в стране дела с футболом пойдут в гору. Вы сначала научитесь раскошеливаться за своё хобби, а уж потом будете вправе рассуждать о благе страны.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   218 / 810
сегодня в 13:26
Зениту экономически было бы выгодно вообще все матчи проводить дома, жаль что так нельзя
ЮЗИК
ЮЗИК
   167 / 810
сегодня в 13:18
Мысль у них одна, поменьше играть побольше получать
Absinthe5
Absinthe5
   107 / 810
сегодня в 13:07
России было бы экономически выгодно выкинуть Цска)
Alvish
Alvish
   36 / 810
сегодня в 12:44
Пупсикам экономически не выгодно, играют слабо, популярность на нуле, зрителей почти нет.
Литейный 4
Литейный 4 ответил No pupsiks
   5 / 810
сегодня в 12:20
Спартак сам экономически не выгоден, жрет много, а работать не хочет.
Убыточный проект. Гыгыгы
Averoniy
Averoniy ответил Ангел неБесГрешен
   137 / 810
сегодня в 11:49
В Питере можно играть хоть круглый год, а в условном Томске, Красноярске? Да зимой, по морозцу? А в год ЧМ или ЧЕ?
    No pupsiks
    No pupsiks ответил Литейный 4
       27 / 810
    сегодня в 11:24
    Спартаку экономически не выгодно. Не отбивают федуновскую аренду стадиона. Да и собрать тысяч 10 на Открывашку тоже денег стоит. Гыгыгы
    Спартак сам экономически не выгоден, жрет много, а работать не хочет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 810
    сегодня в 11:20
    В Питере можно играть хоть круглый год, а в условном Томске, Красноярске? Да зимой, по морозцу? А в год ЧМ или ЧЕ?
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 810
    сегодня в 11:17
    Спартаку экономически не выгодно. Не отбивают федуновскую аренду стадиона. Да и собрать тысяч 10 на Открывашку тоже денег стоит. Гыгыгы
    4RT
    4RT
       280 / 810
    сегодня в 11:14
    „Зениту“ было бы выгодно играть все матчи дома
    GreeM
    GreeM
       233 / 810
    сегодня в 11:13
    Зенит со своими 45+ тысяч болельщиков явно экономически выгодно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 810
    сегодня в 11:08
      drug01
      drug01
         84 / 810
      сегодня в 10:42
      Больше очков!
      Тарасобаня.
      Тарасобаня. ответил Garrincha58
         87 / 810
      сегодня в 10:26
      господин Медведев надо думать не о Зените а о футболе в целом в стране а двумя матчами больше особо не обогатишься вот такие руководители приходят в спорт с одной думкой про бабло а всё остальное по боку
      Странно бы было, если бы Медведев думал о Чайке из Песчанокопского.
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         39 / 810
      сегодня в 10:19
      Это выгодно, прежде всего коням, дома почти все матчи проводить будут.
      No pupsiks
      No pupsiks ответил Ваня лучший
         27 / 810
      сегодня в 10:17
      Смешно, когда Газпром говорит об экономике. Какая экономика, когда бюджет Зенита превышает суммарный бюджет как минимум 10 клубов РПЛ. Откатов ему мало.? Платить 60-ти игрокам зарплату - это экономика? Покупать Маркизио и лечить его и платить деньги за сидение на лавке ему и ещё 15- ти дармоедам - это экономика? Пора Медведева выдвигать на нобелевскую премию по экономике в соавторстве с Миллер ом и Дюковым
      Смешно, когда болельщик команды, руководимой уголовником-рецидивистом, содержащейся на деньги уголовного общака, говорит о финансах другой команды.
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский ответил КЭТиК
         53 / 810
      сегодня в 10:14
      Если бы были команды уровня Спартака, тогда да.
      А у спартака есть уровень?
      КЭТиК
      КЭТиК
         115 / 810
      сегодня в 10:11
      Если бы были команды уровня Спартака, тогда да.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 810
      сегодня в 09:59
      Все клубы, кроме «Спартака», проголосовали за увеличение участников соревнования.

      Федун :"В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд.. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять – до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов."

      Согласен с Леонидом Арнольдовичем......смысл расширения...на фоне исчезающих Амкара,Тосно,Анжи.....
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         113 / 810
      сегодня в 09:56
      Как ГАЗ ПРОМ захочет,так оно и будет!
      Стыдно за зенитю
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Garrincha58
         89 / 810
      сегодня в 09:52
      Это типичные отмазки
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         89 / 810
      сегодня в 09:50
      Смешно, когда Газпром говорит об экономике. Какая экономика, когда бюджет Зенита превышает суммарный бюджет как минимум 10 клубов РПЛ. Откатов ему мало.? Платить 60-ти игрокам зарплату - это экономика? Покупать Маркизио и лечить его и платить деньги за сидение на лавке ему и ещё 15- ти дармоедам - это экономика? Пора Медведева выдвигать на нобелевскую премию по экономике в соавторстве с Миллер ом и Дюковым
      Garrincha58
      Garrincha58
         250 / 810
      сегодня в 09:47
      господин Медведев надо думать не о Зените а о футболе в целом в стране а двумя матчами больше особо не обогатишься вот такие руководители приходят в спорт с одной думкой про бабло а всё остальное по боку
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 810
      сегодня в 09:38
      Из этой статейки жалко, что потерян "Анжи" - вся страна радовалась, года этот уважаемый клуб регулярно позорил "Зенит" на поле! А про экономические выгоды господин Медведев мог бы и не говорить - бакланы в деньгах никогда не нуждаются.
      Союзник противников
      Союзник противников
         29 / 810
      сегодня в 09:30
      Сделайте,наконец,им все матчи домашними! Чтобы пролёты смешнее были.
      EAGuar As
      EAGuar As
         112 / 810
      сегодня в 09:28
      Пусть будет так .
      STVA 1
      STVA 1
         30 / 810
      сегодня в 09:25
      Ясен пень , что выгодно .
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