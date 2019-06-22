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В. Денисов: «Никогда не забуду болельщиков „Локомотива“»

вчера, 23:25

Защитник Виталий Денисов попрощался с «Локомотивом». Недавно 32-летний футболист перешел в «Рубин».

Дорогие друзья, вот мы и подошли к этому моменту. Хочу сказать спасибо всем товарищам по команде, с которыми мне посчастливилось тренироваться и играть на протяжении этих лет. Я также хотел бы выразить благодарность всему персоналу и работникам клуба за их профессионализм и помощь.

Наконец, самое важное, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Локомотива»! Вы поддерживали меня с того момента, как я перешел в клуб. Я этого никогда не забуду! Мы с командой, не смогли бы многого достичь без вашей поддержки и веры в нас! Для меня была большая честь разделить все эти особенные моменты с вами.

Теперь настало время принять новый вызов и двигаться дальше! Вы навсегда в моем сердце!!!

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Все комментарии
beefs
beefs
   75 / 707
вчера в 23:52
Виталий рановато уходишь...
АС35
АС35
   3 / 707
вчера в 23:45
Красиво сказал, от души, от сердца, искренне. Удачи!
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 707
вчера в 23:42
Прощай, Виталий!
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