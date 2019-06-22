Точилин: «Поражение от „Спартака“ - пища для размышлений»

Наставник «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака» в товарищеском матче.

Поражение от «Спартака» — пища для размышлений для тренерского штаба, а также сигнал для руководства клуба, что нам надо хотя бы точечно усиливаться. Кого из тех, кто был на просмотре, берем на следующий сбор? Билялетдинова, Обухова и Катрича. В Словении по ним определимся. Остальные? Ну, игра со «Спартаком» все показала… Нам нужно усиление. Кроме того, в «Чайку» переходит защитник Бычков. В Словении к команде должны присоединиться несколько легионеров, их фамилий назвать не могу.