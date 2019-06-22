Рязанцев: «Такого праздника на товарищеском матче я не помню»

Полузащитник «Торпедо» рассказал о победе команды в товарищеском матче с «Шеффилдом».

Когда у соперника были силы, они играли в неплохой футбол. И в первом, и во втором тайме старались выполнить установку тренера. Я знал, что все билеты на трибуну раскуплены, очень обрадовался. Когда народ приходит на футбол, это всегда радует. Такого праздника на товарищеском матче я не помню. Было дело, когда играли на «Кубке Первого канала» с «Шахтёром» и другими украинскими командами, но там было просто много народу. А тут была дружеская атмосфера, которой не вспомню.

Для меня «Торпедо» — это не просто название. Меня мотивировать этой футболкой не нужно. Пирожки? Это уже мем, да. Извините, что сегодня без них. У нас креативные люди, вместе ещё что-то придумаем, чтобы обыгрывать эту ситуацию. Моё коронное блюдо? Спагетти. Но это то, что я на сборах больше всего употребляю.