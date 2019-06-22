Савин: «Некоторые игроки „Шеффилда“ не смогли получить визы в Россию»

Бывший форвард «Крыльев Советов» рассказал о товарищеском матче «Торпедо» - «Шеффилд», в котором он вышел на поле в составе гостей.

Я видел «Шеффилд» в Англии. У них достаточно игроков не приехало: нет капитана, нет вратаря. Не получили визы. До 25 минуты играли более-менее нормально, потом сдулись. Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и «Торпедо» играло очень хорошо.

Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: «Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь». Но всё равно сегодня было круто.