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Савин: «Некоторые игроки „Шеффилда“ не смогли получить визы в Россию»

сегодня, 20:20
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Бывший форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин рассказал о товарищеском матче «Торпедо» - «Шеффилд», в котором он вышел на поле в составе гостей.

Я видел «Шеффилд» в Англии. У них достаточно игроков не приехало: нет капитана, нет вратаря. Не получили визы. До 25 минуты играли более-менее нормально, потом сдулись. Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и «Торпедо» играло очень хорошо.

Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: «Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь». Но всё равно сегодня было круто.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
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сегодня в 20:21
В общем клоунаду организовали, не имеющую отношение к футболу, и распиарили, и все это за народные деньги в маскве
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