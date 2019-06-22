Дзагоев: «Нужны спонсоры, чтобы возродить „Аланию“»

Полузащитник ЦСКА рад, что министр спорта Северной Осетии старается возродить «Аланию».

Да, я общаюсь с Габуловым, и я знаю, какая им работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.

Я никогда не играл за «Аланию», но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится — нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.