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Дзагоев: «Нужны спонсоры, чтобы возродить „Аланию“»

сегодня, 22:27

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рад, что министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов старается возродить «Аланию».

Да, я общаюсь с Габуловым, и я знаю, какая им работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.

Я никогда не играл за «Аланию», но собираюсь! Уже сказал Володе: «Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай».

Если серьезно, мне планы по возрождению «Алании» действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится — нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно.

Напомним, что в 2016 году правительство республики приняло решение о расформировании «Алании» и создании на её базе новой команды под названием «Спартак» с бюджетным финансированием. 

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Все комментарии
drug01
drug01
   85 / 710
сегодня в 22:59
Деньги нужны всем......
Морозовский
Морозовский
   9 / 710
сегодня в 22:32
Газзаев упёртее - возродить невозможно. Депутат качественно сделал своё дело.
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