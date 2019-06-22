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Авдеев: «Бюджет „Торпедо“ - 330 миллионов рублей»

сегодня, 21:17
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал победу над «Шеффилдом» в рамках товарищеского матча.

Матч был товарищеский и важный для команды, потому что эти ребята первый раз вышли с этим тренером и сыграли. В первом тайме играли одним составом, во втором — другим, это очень важно. Был дух английского футбола. Английский футбол — лидер в мире. Для меня это был красивый футбол.

Задача команды — выигрывать в каждой игре, как и для любой команды. Красивый футбол и результат очень связаны. Приятно, когда команда выигрывает, но надо быть реалистами, бывают разные игры. Но возрождение духа «Торпедо» — это важно. Важно, чтобы был свой стиль. Наш главный тренер — правильная кандидатура для этого.

Вопрос набора команды — это к главному тренеру, это его епархия. Я туда не лезу и не собираюсь. Бюджет клуба утверждён — 330 миллионов рублей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   130 / 710
сегодня в 21:36
Каждый носится со своим духом. Мистерия какая-то.
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 710
сегодня в 21:21
РПЛ Собрались? Анжи завидуйте!
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