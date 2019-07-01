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Газзаев: «Зелимхан Бакаев очень умело идет в обводку»

сегодня, 14:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

По матчу с ЦСКА мне понравился Бакаев - это игрок, который обладает хорошими индивидуальными качествами. Он нестандартно действует, очень умело идет в обводку. Зелимхан - очень хороший футболист. Думаю, он провел очень хороший прошлый сезон в тульском «Арсенале» и был вызван в национальную сборную. Он вполне может рассчитывать на место в стартовом составе «Спартака», но тут все будет зависеть от доверия тренера и работы футболиста.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   115 / 673
сегодня в 16:22
Об обводке. Не помню точно год, но Валера играл в то время за московское Динамо. Игра то ли с Торпедо, то ли с конями. Валера на скорости проходит всю защиту в ШТРАФНОЙ ПЛОЩАДИ. выходит один на один с вратарем, обыгрывает его и бьет мимо ворот с линии вратарской, даже еще ближе к воротам. Столько лет прошло, а запомнилось на всю жизнь.
ошалевший
ошалевший ответил Александр Яруллин
   241 / 673
сегодня в 16:22
Усатый котопЁс по кличке- очколиззаев!
что есть то есть,эжтого у него не отнять,знает где и перед кем прогнуться и где губки пристроить
Александр Яруллин
Александр Яруллин
   662 / 673
сегодня в 15:33
Усатый котопЁс по кличке- очколиззаев!
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:09
Газзаев точно знает, что молодые хрющи очень шустрые, попробуй поймать поросёнка, придётся как следует пропотеть вот и Бакает шустро бегает по полю а толку ноль.
Морозовский
Морозовский
   16 / 673
сегодня в 15:05
Фигня.
mugik1973
mugik1973
   85 / 673
сегодня в 14:26
Бакаев хороший игрок, только уберите из Спартака Кононова и пусть он с собой заберет Мелкадзе
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 673
сегодня в 14:07
Парень просто молодец! Чего его в аренде мариновали???
EAGuar As
EAGuar As
   58 / 673
сегодня в 14:03
В Арсенале хорошо играл .
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