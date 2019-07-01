Газзаев: «Зелимхан Бакаев очень умело идет в обводку»

Бывший тренер ЦСКА похвалил полузащитника «Спартака» .

По матчу с ЦСКА мне понравился Бакаев - это игрок, который обладает хорошими индивидуальными качествами. Он нестандартно действует, очень умело идет в обводку. Зелимхан - очень хороший футболист. Думаю, он провел очень хороший прошлый сезон в тульском «Арсенале» и был вызван в национальную сборную. Он вполне может рассчитывать на место в стартовом составе «Спартака», но тут все будет зависеть от доверия тренера и работы футболиста.