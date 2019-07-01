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Лепёхин: «„Зениту“ нужна „свежая кровь“»

сегодня, 11:33

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил работу «сине-бело-голубых» на трансферном рынке.

Я бы не хотел оценивать кого-то индивидуально. В любом случае, уход одного-двух футболистов не может стать серьёзной проблемой для хорошей команды. Всё равно в заявке должна присутствовать ротация - кто-то приходит, а кто-то уходит. Невозможно постоянно набирать новых игроков и никого не убирать. Чисто физически невозможно держать в команде сто человек, так что от легионеров «на всякий случай» «Зениту» надо избавляться.

«Свежая кровь» всегда должна появляться. Причём бывает нелишним усиливать даже те позиции, которые и так кажутся крепкими. В условиях здоровой конкуренции футболист либо прогрессирует, либо как минимум не снижает требований к себе.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   93 / 673
сегодня в 15:49
Зенит мне напоминает беззубого вампира ,который живёт от месячных до месячных ! :))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 673
сегодня в 15:09
Довольно противоречивое мнение.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   196 / 673
сегодня в 13:54
...3 !...никого не продавать , покупать и покупать...пригодятся ....
Sully
Sully ответил LOpp
   19 / 673
сегодня в 13:23
очищение пердивом это как свежая кровь.
именно это сделает спартак!
LOpp
LOpp
   9 / 673
сегодня в 13:03
очищение пердивом это как свежая кровь.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   141 / 673
сегодня в 12:49
Опять накупят всяких Паредасов и Мамань за счет российских налогоплательщиков
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 673
сегодня в 12:48
Не для славы и не для награды
В каждодневной людской суете
Донор чувствует сердцем, что надо
Не оставить "Зенит" наш в беде.
beloff
beloff
   306 / 673
сегодня в 12:44
Есть карманник, подобрали бы иуду, в купе с кокошей и мамаем, типичная гоп-компашка питерская получилась бы
серый1925
серый1925
   396 / 673
сегодня в 12:14
всё по делу
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 12:03
Надо Гену заменить, вот это будет свежая кровь.
rubinovyi2
rubinovyi2
   56 / 673
сегодня в 11:56
"В условиях здоровой конкуренции футболист либо прогрессирует, либо как минимум не снижает требований к себе."
Либо дремлет на лавке...,за приличные деньги.((
112910415
112910415
   42 / 673
сегодня в 11:55
да ... вампиры не могут иначе
Сп62
Сп62
   157 / 673
сегодня в 11:50
Так свежая кровь покупается постоянно. Дзюба, Азмун, Нобоа, Оздоев и т.д.
kastites
kastites
   118 / 673
сегодня в 11:36
Верно говорит
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