Лепёхин: «„Зениту“ нужна „свежая кровь“»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил работу «сине-бело-голубых» на трансферном рынке.

Я бы не хотел оценивать кого-то индивидуально. В любом случае, уход одного-двух футболистов не может стать серьёзной проблемой для хорошей команды. Всё равно в заявке должна присутствовать ротация - кто-то приходит, а кто-то уходит. Невозможно постоянно набирать новых игроков и никого не убирать. Чисто физически невозможно держать в команде сто человек, так что от легионеров «на всякий случай» «Зениту» надо избавляться.

«Свежая кровь» всегда должна появляться. Причём бывает нелишним усиливать даже те позиции, которые и так кажутся крепкими. В условиях здоровой конкуренции футболист либо прогрессирует, либо как минимум не снижает требований к себе.