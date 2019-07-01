Колосков: «А где воспитанники „Зенита“?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал академию «Зенита».

Нашим клубам нужно сосредоточиться на вопросах подготовки качественного резерва. Вот взять футбольный клуб «Зенит». У меня вопрос: а где ваши воспитанники? Есть академия, есть школа «Смена», а где воспитанники? Школа ЦСКА что-то даёт, в «Локомотиве» сейчас появились игроки свои, но это же мало. Вот этот вопрос надо обсуждать, в чём причина происходящего. Есть условия, есть зарплаты, количество занимающихся приличное, а результата нет. Нет притока ни в сборную России, ни в клуб. Это говорит о том, что нет качественного резерва, мы плохо его готовим. Именно эту тему надо педалировать, обсуждать.

Еще надо говорить о финансовом вопросе, о том, что клубы постоянно банкротятся. Есть команды, которые усилиями своих хозяев выживают. Например, усилиями Галицкого («Краснодар»), Гинера ( ЦСКА ). А все остальные, почти 80 процентов клубов, живут от зарплаты до зарплаты и вечно в долгах. Кому нужны такие команды?