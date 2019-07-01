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Колосков: «А где воспитанники „Зенита“?»

сегодня, 11:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал академию «Зенита».

Нашим клубам нужно сосредоточиться на вопросах подготовки качественного резерва. Вот взять футбольный клуб «Зенит». У меня вопрос: а где ваши воспитанники? Есть академия, есть школа «Смена», а где воспитанники? Школа ЦСКА что-то даёт, в «Локомотиве» сейчас появились игроки свои, но это же мало. Вот этот вопрос надо обсуждать, в чём причина происходящего. Есть условия, есть зарплаты, количество занимающихся приличное, а результата нет. Нет притока ни в сборную России, ни в клуб. Это говорит о том, что нет качественного резерва, мы плохо его готовим. Именно эту тему надо педалировать, обсуждать.

Еще надо говорить о финансовом вопросе, о том, что клубы постоянно банкротятся. Есть команды, которые усилиями своих хозяев выживают. Например, усилиями Галицкого («Краснодар»), Гинера (ЦСКА). А все остальные, почти 80 процентов клубов, живут от зарплаты до зарплаты и вечно в долгах. Кому нужны такие команды? 

Важен и вопрос условий. Мы играем в мороз - вот это обсуждать надо, а не лимит и расширение РПЛ. Эти темы абсолютно неактуальны, они уводят нас от сути главных проблем, которые есть в российском футболе. 

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Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил andreika20133
   105 / 673
сегодня в 17:18
Клубная карьера Кузяев родился в Набережных Челнах, в возрасте двух или трёх лет вместе с семьёй переехал в Оренбург[3], там начинал заниматься футболом. Его отец Адьям Кузяев работал тренером в местном «Газовике». Позднее Далер переехал в Санкт-Петербург, где продолжил занятия футболом. Два года играл в Коломягах под руководством тренера Максима Крамаренко, затем два года — в школе «Зенита» «Смена» у тренера Андрея Горлова. После этого занимался в петербургском «Локомотиве» под руководством Дмитрия Полякова и Сергея Масловского, вместе с командой занял четвёртое место в детском чемпионате России. После успешного выступления за эту команду Кузяев попал в академию «Зенита», где один год играл под руководством Александра Горшкова[3]. В начале 2012 года Кузяев покинул академию «Зенита» и новой команды найти не смог, полгода поддерживал игровую форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга за «СМУ-303». Летом оказался в петрозаводской «Карелии», которую тренировал его отец. За эту команду отыграл один сезон в первенстве ПФЛ, а летом 2013 года снова вынужден был искать себе новый клуб, поскольку «Карелия» была расформирована. Побывал на просмотре в казанском «Рубине», отправился с командой на сборы в Австрию и произвёл хорошее впечатление на тренера Курбана Бердыева, но тот порекомендовал молодому игроку поиграть год за нижнекамский «Нефтехимик», чтобы получить больше игровой практики[3х4]. За «Нефтехимик» Кузяев отыграл один неполный сезон в первенстве ФНЛ, в котором провёл 15 матчей. Зимой 2014 года Кузяев подписал контракт с клубом российской премьер-лиги «Тереком»[5]. Дебютировал за него в последнем туре первенства 2013/14 в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Факундо Пириса.
Бро, да это бесполезно! В "25% клоуне" сидит бот!
Иначе, никак не объяснить его поведение, которое выражается в полном отторжении реальности. Или, человек специально играет в "мешок с картошкой".
Так или иначе - нет там НИКОГО, до кого твои слова могли бы достучаться.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   105 / 673
сегодня в 17:16
А за что "Немного троллинга" в моём предыдущем комментарии? Что там ТАКОГО, троллящего нашли??
andreika20133
andreika20133 ответил 25процентный клоун
   175 / 673
сегодня в 17:16
ответишь? тащи пруфы или получается ты ....
Клубная карьера
Кузяев родился в Набережных Челнах, в возрасте двух или трёх лет вместе с семьёй переехал в Оренбург[3], там начинал заниматься футболом. Его отец Адьям Кузяев работал тренером в местном «Газовике». Позднее Далер переехал в Санкт-Петербург, где продолжил занятия футболом. Два года играл в Коломягах под руководством тренера Максима Крамаренко, затем два года — в школе «Зенита» «Смена» у тренера Андрея Горлова. После этого занимался в петербургском «Локомотиве» под руководством Дмитрия Полякова и Сергея Масловского, вместе с командой занял четвёртое место в детском чемпионате России. После успешного выступления за эту команду Кузяев попал в академию «Зенита», где один год играл под руководством Александра Горшкова[3].

В начале 2012 года Кузяев покинул академию «Зенита» и новой команды найти не смог, полгода поддерживал игровую форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга за «СМУ-303». Летом оказался в петрозаводской «Карелии», которую тренировал его отец. За эту команду отыграл один сезон в первенстве ПФЛ, а летом 2013 года снова вынужден был искать себе новый клуб, поскольку «Карелия» была расформирована. Побывал на просмотре в казанском «Рубине», отправился с командой на сборы в Австрию и произвёл хорошее впечатление на тренера Курбана Бердыева, но тот порекомендовал молодому игроку поиграть год за нижнекамский «Нефтехимик», чтобы получить больше игровой практики[3х4]. За «Нефтехимик» Кузяев отыграл один неполный сезон в первенстве ФНЛ, в котором провёл 15 матчей.

Зимой 2014 года Кузяев подписал контракт с клубом российской премьер-лиги «Тереком»[5]. Дебютировал за него в последнем туре первенства 2013/14 в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Факундо Пириса.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Jeck Denielse
   105 / 673
сегодня в 17:14
Воспитанников "Зенита" полно в Лиге...всех и не сосчитаешь.... Но... Тут уж выбирать надо... Либо ты не зацикливаешься на воспитанниках и находишься в 20-ке рейтинга УЕФА.... Либо ты активируешь функцию "Своя команда - свои воспитанники" и медленно перетекаешь во вторую сотню рейтинга....
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       70 / 673
    сегодня в 17:05
    Что-то Вячеслав все свалил в одну кучу:
    и воспитанников Зенита, играющих по всем клубам РПЛ,
    и финансовую состоятельность российских клубов,
    и игру в мороз...
    Видимо, редко дают слово на Соккере...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       96 / 673
    сегодня в 16:40
    Вячеслав, сильно не распаляйся! Дай и другим высказаться) Безусловно воспитанников Зенита не так и много, как должно быть. Но если они и есть, то не сбегают из родного клуба, как пупсики:)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       18 / 673
    сегодня в 16:22
    Этому то чего неймется?
    Питер Ман
    Питер Ман
       69 / 673
    сегодня в 15:59
    Колосков отрабатывает заказ Федуна, пытаясь очернить Зенит, но этот номер не пройдет, все знают, что питерская школа лучшая в стране, я перечислял наших воспитанников - Кузяев, Васин, Ионов, Сергей Петров, Обляков, Канунников, Сорокин, Сутормин ну и конечно Аршавин, Керж, Малафеев, Денисов
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил beefs
       11 / 673
    сегодня в 15:48
    Если побеждает с английским клубом - значит нужен....
    морозз
    морозз
       37 / 673
    сегодня в 15:46
    Колосков в корне не прав, бомжей по стране очень много...в том числе и молодых, таковы реалии нашей страны!
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Zeychba
       117 / 673
    сегодня в 15:25
    Все просто, таковы критерии работы тренеров. Им чтобы с работы не вылететь нужно результат показывать, турниры детские выигрывать, а не таланты взращивать. Потому им нужны акселераты, крепкие физически. Их с детства учат не технку и креативность развивать, а получать результат. Автобусы ставить, а не голы клепать. И чемпионат у нас такой же силовой. Еще тема была - паспорта меняли людям, чтобы старшие результат приносили. В свое время когда еще в секцию ходил, кучу таких знал
    "Их с детства учат не технку и креативность развивать, а получать результат".
    Я не понял, креативность, - это бежать быстрее пинать сильнее? Но лучшими до ныне считались Роналду, Месси, Ибрагимович, и, удивитесь, все технари...)))
    yrasikos22
    yrasikos22
       587 / 673
    сегодня в 15:25
    Пока Академия Цска и Локомотива тоже ничего не дали,молодежь Цска еще себя не проявила и судя по прошлой концовки сезона на это уйдет не один сезон что бы набрались необходимого опыта,а там может все что угодно случится вплоть до провалов в карьере,Спартак только Зулусов выращивает,а Миранчуки в Локомотиве это игроки вообще среднего уровня которые не станут вторыми Аршавиными,единственные клубы которые дают хороших перспективных молодых игроков это клубы из регионов,Уфа,Краснодар,Терек и Ростов и тд и тп этим клубам и надо помогать финансированием.
    beefs
    beefs ответил Jeck Denielse
       65 / 673
    сегодня в 15:05
    Челси вышел на финал ЛЕ и выиграл его вообще без единого англичанина..... Или там тоже задаются неумными вопросами "А где воспитанники Челси ????"
    А кто владелец Челси, ему нужен английский футбол?...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 673
    сегодня в 15:03
    Челси вышел на финал ЛЕ и выиграл его вообще без единого англичанина.....
    Или там тоже задаются неумными вопросами "А где воспитанники Челси ????"
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       7 / 673
    сегодня в 15:02
    не надо подменивать понятия,воспитанник это 20 летний пацан,закрепившийся в основе,и подающий надежды,о тауих речь
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 673
    сегодня в 15:00
    бомжи все Кузяева вспоминают да еще какихто пенсионеров и ноунэймов,а Колосков ясно спросил про 20 летних пацанов,про звезд а не про детей лимита ,и вот когда им ответить нечего они начинают пустомелить,врать и оскорблять
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак ответил димон 37
       105 / 673
    сегодня в 15:00
    Месси аргентинец значит воспитание зенита
    В игнор за "адекватность" и "отличные шутки"!
    Счастливо!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил andreika20133
       7 / 673
    сегодня в 14:56
    ответишь? тащи пруфы или получается ты ....
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       636 / 673
    сегодня в 14:55
    А,зачем ,,Зениту,,воспитанники?Ему Миллер купит кого угодно,хоть российских игроков,хоть мировых...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 673
    сегодня в 14:53
    Воспитанников "Зенита" полно в Лиге...всех и не сосчитаешь....
    Но...
    Тут уж выбирать надо...
    Либо ты не зацикливаешься на воспитанниках и находишься в 20-ке рейтинга УЕФА....
    Либо ты активируешь функцию "Своя команда - свои воспитанники" и медленно перетекаешь во вторую сотню рейтинга....
    andreika20133
    andreika20133 ответил 25процентный клоун
       175 / 673
    сегодня в 14:49
    Далер Кузяев воспитанник Терека
    Не надо тупить. Просто посмотри в инете. Хотя к твоим словам уже давно серьёзно не относятся.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 673
    сегодня в 14:45
    Далер Кузяев воспитанник Терека
    Zeychba
    Zeychba ответил Юрий Сенатов 1
       628 / 673
    сегодня в 14:42
    Где воспитанники?... Мой друг повез своего сына 14 лет на просмотр в один из уважаемых московских клубов. Паренек техничный, но немного медленный. После просмотра тренер юношеской команды сказал буквально следующее: " Нам технари не нужны, с такими еще работать и работать. Нам нужны крепкие быстрые ребята,которые могли бы СЕГОДНЯ бежать вперед, возвращаться обратно, чтобы пресечь атаки соперника. Ребята, которые могли бы давать результат". Вот-вот, результат. Именно за него и держат тренера в команде. Какими способами его добиваться, никого из руководителей клуба не интересует. Потому и наблюдаем удручающую картину, когда молодые футболисты даже юношеско-молодежной сборных России по-существу не умеют обыграть соперника на скорости один в один, накрутить парочку-троечку игроков соперника на месте, отдать пас на 25 - 30 метров, т.е.сыграть технично, нестандартно, умно. А мы жалуемся, что нет притока перспективных. Вот потому и нет, что во главу угла ставится результат, а воспитание талантливой молодежи отдано на откуп непонятно кому.
    Все просто, таковы критерии работы тренеров. Им чтобы с работы не вылететь нужно результат показывать, турниры детские выигрывать, а не таланты взращивать. Потому им нужны акселераты, крепкие физически. Их с детства учат не технку и креативность развивать, а получать результат. Автобусы ставить, а не голы клепать. И чемпионат у нас такой же силовой. Еще тема была - паспорта меняли людям, чтобы старшие результат приносили. В свое время когда еще в секцию ходил, кучу таких знал
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Шуnя771
       7 / 673
    сегодня в 14:38
    Вчера один чуть гетры Адриано не зажевал))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Семак иди сюда
       7 / 673
    сегодня в 14:36
    а где воспитанники зенита?
    у сити полно воспитанников
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 673
    сегодня в 14:33
    какие воспитанники? им бы просто молодых набрать,чтобы бегали а не мучались
    Артур Эм
    Артур Эм
    сегодня в 14:32
    Чистый 56, при чем тут мороз и кризис клубов и Зенит? Три абсолютно разные темы. А посчет лигионеров, мы не ведущая страна в плане футбольных талантов, а из-за лимита качественные легионеры откажуться приезжать, а свои дерявяшки будут получать большие бабки, при чем не заслуженно. А по поводу своих воспитаников Зенита: есть Кузяев, есть М. Кержаков, сейчас вот Семак молодёжь подтянет. До этого ведь тренеры иностранные наемники были и они не занимались молодежью, а это не значит что их нет
    andrefino13
    andrefino13
       348 / 673
    сегодня в 14:26
    Помню рассказы, когда тренера, приходили к родителям, и уговаривали их убедить ребёнка тренироваться, ходить на тренировки, к примеру Костя Дзю, это было в СССР, а сейчас родители платят, чтобы из образно говаря ''.вна, конфетку сделали, а как правило, у талантов денег нет, а бездари пробиваются и играют. Надеюсь Галицкий это понимает, и даёт возможность людям без денег проявить себя в футболе. Другого пути нет, если не искать и давать бедным возможность. В Бразилии со дворов футболистов продавали в Европу.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       180 / 673
    сегодня в 14:22
    Где воспитанники?... Мой друг повез своего сына 14 лет на просмотр в один из уважаемых московских клубов. Паренек техничный, но немного медленный. После просмотра тренер юношеской команды сказал буквально следующее: " Нам технари не нужны, с такими еще работать и работать. Нам нужны крепкие быстрые ребята,которые могли бы СЕГОДНЯ бежать вперед, возвращаться обратно, чтобы пресечь атаки соперника. Ребята, которые могли бы давать результат". Вот-вот, результат. Именно за него и держат тренера в команде. Какими способами его добиваться, никого из руководителей клуба не интересует. Потому и наблюдаем удручающую картину, когда молодые футболисты даже юношеско-молодежной сборных России по-существу не умеют обыграть соперника на скорости один в один, накрутить парочку-троечку игроков соперника на месте, отдать пас на 25 - 30 метров, т.е.сыграть технично, нестандартно, умно. А мы жалуемся, что нет притока перспективных. Вот потому и нет, что во главу угла ставится результат, а воспитание талантливой молодежи отдано на откуп непонятно кому.
    mihaluch
    mihaluch
       46 / 673
    сегодня в 14:20
    Играем в мороз, а это уже к Фурсенко.
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