Колосков: «А где воспитанники „Зенита“?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал академию «Зенита».
Нашим клубам нужно сосредоточиться на вопросах подготовки качественного резерва. Вот взять футбольный клуб «Зенит». У меня вопрос: а где ваши воспитанники? Есть академия, есть школа «Смена», а где воспитанники? Школа ЦСКА что-то даёт, в «Локомотиве» сейчас появились игроки свои, но это же мало. Вот этот вопрос надо обсуждать, в чём причина происходящего. Есть условия, есть зарплаты, количество занимающихся приличное, а результата нет. Нет притока ни в сборную России, ни в клуб. Это говорит о том, что нет качественного резерва, мы плохо его готовим. Именно эту тему надо педалировать, обсуждать.
Еще надо говорить о финансовом вопросе, о том, что клубы постоянно банкротятся. Есть команды, которые усилиями своих хозяев выживают. Например, усилиями Галицкого («Краснодар»), Гинера (ЦСКА). А все остальные, почти 80 процентов клубов, живут от зарплаты до зарплаты и вечно в долгах. Кому нужны такие команды?
Важен и вопрос условий. Мы играем в мороз - вот это обсуждать надо, а не лимит и расширение РПЛ. Эти темы абсолютно неактуальны, они уводят нас от сути главных проблем, которые есть в российском футболе.
Иначе, никак не объяснить его поведение, которое выражается в полном отторжении реальности. Или, человек специально играет в "мешок с картошкой".
Так или иначе - нет там НИКОГО, до кого твои слова могли бы достучаться.
Иначе, никак не объяснить его поведение, которое выражается в полном отторжении реальности. Или, человек специально играет в "мешок с картошкой".
Так или иначе - нет там НИКОГО, до кого твои слова могли бы достучаться.
Кузяев родился в Набережных Челнах, в возрасте двух или трёх лет вместе с семьёй переехал в Оренбург[3], там начинал заниматься футболом. Его отец Адьям Кузяев работал тренером в местном «Газовике». Позднее Далер переехал в Санкт-Петербург, где продолжил занятия футболом. Два года играл в Коломягах под руководством тренера Максима Крамаренко, затем два года — в школе «Зенита» «Смена» у тренера Андрея Горлова. После этого занимался в петербургском «Локомотиве» под руководством Дмитрия Полякова и Сергея Масловского, вместе с командой занял четвёртое место в детском чемпионате России. После успешного выступления за эту команду Кузяев попал в академию «Зенита», где один год играл под руководством Александра Горшкова[3].
В начале 2012 года Кузяев покинул академию «Зенита» и новой команды найти не смог, полгода поддерживал игровую форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга за «СМУ-303». Летом оказался в петрозаводской «Карелии», которую тренировал его отец. За эту команду отыграл один сезон в первенстве ПФЛ, а летом 2013 года снова вынужден был искать себе новый клуб, поскольку «Карелия» была расформирована. Побывал на просмотре в казанском «Рубине», отправился с командой на сборы в Австрию и произвёл хорошее впечатление на тренера Курбана Бердыева, но тот порекомендовал молодому игроку поиграть год за нижнекамский «Нефтехимик», чтобы получить больше игровой практики[3х4]. За «Нефтехимик» Кузяев отыграл один неполный сезон в первенстве ФНЛ, в котором провёл 15 матчей.
Зимой 2014 года Кузяев подписал контракт с клубом российской премьер-лиги «Тереком»[5]. Дебютировал за него в последнем туре первенства 2013/14 в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Факундо Пириса.
Кузяев родился в Набережных Челнах, в возрасте двух или трёх лет вместе с семьёй переехал в Оренбург[3], там начинал заниматься футболом. Его отец Адьям Кузяев работал тренером в местном «Газовике». Позднее Далер переехал в Санкт-Петербург, где продолжил занятия футболом. Два года играл в Коломягах под руководством тренера Максима Крамаренко, затем два года — в школе «Зенита» «Смена» у тренера Андрея Горлова. После этого занимался в петербургском «Локомотиве» под руководством Дмитрия Полякова и Сергея Масловского, вместе с командой занял четвёртое место в детском чемпионате России. После успешного выступления за эту команду Кузяев попал в академию «Зенита», где один год играл под руководством Александра Горшкова[3].
В начале 2012 года Кузяев покинул академию «Зенита» и новой команды найти не смог, полгода поддерживал игровую форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга за «СМУ-303». Летом оказался в петрозаводской «Карелии», которую тренировал его отец. За эту команду отыграл один сезон в первенстве ПФЛ, а летом 2013 года снова вынужден был искать себе новый клуб, поскольку «Карелия» была расформирована. Побывал на просмотре в казанском «Рубине», отправился с командой на сборы в Австрию и произвёл хорошее впечатление на тренера Курбана Бердыева, но тот порекомендовал молодому игроку поиграть год за нижнекамский «Нефтехимик», чтобы получить больше игровой практики[3х4]. За «Нефтехимик» Кузяев отыграл один неполный сезон в первенстве ФНЛ, в котором провёл 15 матчей.
Зимой 2014 года Кузяев подписал контракт с клубом российской премьер-лиги «Тереком»[5]. Дебютировал за него в последнем туре первенства 2013/14 в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Факундо Пириса.
Жалко даже, что ты тратишь на него время и силы. А это - тотально бесполезно, с данными "персонажами"!
Жалко даже, что ты тратишь на него время и силы. А это - тотально бесполезно, с данными "персонажами"!
и воспитанников Зенита, играющих по всем клубам РПЛ,
и финансовую состоятельность российских клубов,
и игру в мороз...
Видимо, редко дают слово на Соккере...
и воспитанников Зенита, играющих по всем клубам РПЛ,
и финансовую состоятельность российских клубов,
и игру в мороз...
Видимо, редко дают слово на Соккере...
Я не понял, креативность, - это бежать быстрее пинать сильнее? Но лучшими до ныне считались Роналду, Месси, Ибрагимович, и, удивитесь, все технари...)))
Я не понял, креативность, - это бежать быстрее пинать сильнее? Но лучшими до ныне считались Роналду, Месси, Ибрагимович, и, удивитесь, все технари...)))
Или там тоже задаются неумными вопросами "А где воспитанники Челси ????"
Или там тоже задаются неумными вопросами "А где воспитанники Челси ????"
Счастливо!
Счастливо!
Но...
Тут уж выбирать надо...
Либо ты не зацикливаешься на воспитанниках и находишься в 20-ке рейтинга УЕФА....
Либо ты активируешь функцию "Своя команда - свои воспитанники" и медленно перетекаешь во вторую сотню рейтинга....
Но...
Тут уж выбирать надо...
Либо ты не зацикливаешься на воспитанниках и находишься в 20-ке рейтинга УЕФА....
Либо ты активируешь функцию "Своя команда - свои воспитанники" и медленно перетекаешь во вторую сотню рейтинга....
у сити полно воспитанников
у сити полно воспитанников