Шарлия: «То, что сделал ЦСКА в матчах с „Реалом“, - просто чудо»

Новичок ЦСКА ответил на вопрос о том, общался ли он со своими соотечественниками Кристияном Бистровичем и Николой Влашичем перед переходом в московский клуб.

С Крисом и Никси? С первым мы давно знакомы, так что, разумеется, обсуждали ЦСКА . Он рассказал мне много хорошего о клубе, болельщиках, городе. С Никси же раньше не общались. Но вообще прекрасно знал об игре ЦСКА и без них.

Смотрел несколько матчей по ходу прошлого сезона. Например, оба матча против «Реала». Это невероятно – то, что сделала команда. Просто чудо. Даже не могу представить, какие чувства испытали футболисты после побед.