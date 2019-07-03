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Шарлия: «То, что сделал ЦСКА в матчах с „Реалом“, - просто чудо»

сегодня, 00:00

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия ответил на вопрос о том, общался ли он со своими соотечественниками Кристияном Бистровичем и Николой Влашичем перед переходом в московский клуб. 

С Крисом и Никси? С первым мы давно знакомы, так что, разумеется, обсуждали ЦСКА. Он рассказал мне много хорошего о клубе, болельщиках, городе. С Никси же раньше не общались. Но вообще прекрасно знал об игре ЦСКА и без них.

Смотрел несколько матчей по ходу прошлого сезона. Например, оба матча против «Реала». Это невероятно – то, что сделала команда. Просто чудо. Даже не могу представить, какие чувства испытали футболисты после побед. 

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
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