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Гаврилов: «Зе Луиш невысокого уровня футболист»

сегодня, 21:25

Легендарный полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход из команды Зе Луиша.

Зе Луиш невысокого уровня футболист. В нашем футболе были примеры успешных легионеров - в ЦСКА Жо себя проявлял, в «Спартаке» Алекс, Промес, в «Зените» Халк. Я бы не сказал, что Зе отыграл так же, как они. Он твердый середняк.

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Don trambon
Don trambon ответил parallels
   64 / 680
сегодня в 22:53
спартак установил рекорд (на тот момент), переплатив за 1,5-лямное бревно более. чем в 4 раза! с каких это пор 6,5 лямов - копейки для спартака? но недавно был установлен вечный рекорд, на народные деньги спартак купил вратаря, переплатив в 80(!) раз! бугага!!! 😅
О чём с ним говорить?) Он сказал про ЖО, а про промеску который обо76ся в севилье промолчал, да и алекс где потом был?
parallels
parallels ответил LOpp
   6 / 680
сегодня в 22:49
А в Спартаке есть высокого уровня футболисты? А в РПЛ? Сравнил с Халком, которого купили за 60 млн из бюджета. Промес и Алекс это лучшие леги Спартака, и покупка таких игроков большая удача. Жо из цска. Все увидели этого футболиста в Ман Сити без гинеровских судеек. Зе Луиша купили за копейки. Но тем не менее, по системе гол+пас он выдал не плохой результат. Зенит купил Дриусси за 18 млн, и показатели Дриусси по хуже чем у Зе Луиша.
спартак установил рекорд (на тот момент), переплатив за 1,5-лямное бревно более. чем в 4 раза! с каких это пор 6,5 лямов - копейки для спартака? но недавно был установлен вечный рекорд, на народные деньги спартак купил вратаря, переплатив в 80(!) раз! бугага!!! 😅
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 22:44
Бред, Зе был полезнее Квинси
LOpp
LOpp
   8 / 680
сегодня в 22:37
А в Спартаке есть высокого уровня футболисты?
А в РПЛ?
Сравнил с Халком, которого купили за 60 млн из бюджета.
Промес и Алекс это лучшие леги Спартака, и покупка таких игроков большая удача.
Жо из цска. Все увидели этого футболиста в Ман Сити без гинеровских судеек.

Зе Луиша купили за копейки. Но тем не менее, по системе гол+пас он выдал не плохой результат.
Зенит купил Дриусси за 18 млн, и показатели Дриусси по хуже чем у Зе Луиша.
valt134
valt134
   105 / 680
сегодня в 22:37
Юра знает,что говорит...
За адекватность
За адекватность
   69 / 680
сегодня в 22:10
Господин Гаврилов, Вы в параллельной реальности живете? Футболисты высокого уровня не по карману нашим клубам, а если и по карману, то ФФП с УЕФА объяснит что нет. А вот поднимать футболистов до определенного уровня и потом успешно продавать уровень РФПЛ позволяет, да только не все это понимают.. ИМХО.
Faustello
Faustello
   5 / 680
сегодня в 21:48
Ей богу, лучшие тролли Спартака - это сами хрюши )))
parallels
parallels
   6 / 680
сегодня в 21:46
стыдно за бревно! позор спартаку!
parallels
parallels
   6 / 680
сегодня в 21:46
насмешило, что цорн подал этот трансфер, как выгодную сделку - и тут же все местные свиньи радостно захрюкали в комментах. если врубить режим спартача - то можно задать их любимый вопрос: А НА ЗАРПЛАТУ СКОЛЬКО УШЛО? вот и получается, что платя ему по 7 лямов в год, спартак остался в глубокой Ж, в очередной раз потеряв кучу денег!111!1
STVA 1
STVA 1
   27 / 680
сегодня в 21:42
Лучше нет
spartak kursk
spartak kursk
   143 / 680
сегодня в 21:41
К огромному сожалению этот самый середняк являлся одним из ведущих игроков в Спартаке.Что говорит об общем уровне команды.Но пользы он принёс красно-белым достаточно.В том числе внёс свою лепту в одну из таких редких в последнее время побед в ДЕРБИ...Всё познаётся в сравнении.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   114 / 680
сегодня в 21:36
Так правильно,средний футболист,но и Спартак средний клуб
борька
борька
   78 / 680
сегодня в 21:35
Совершенно верноhttps://static.6/uploads/posts/blogs/2017-02/1488212117_7_oqsomspvy.jpg
Alpribas
Alpribas
   595 / 680
сегодня в 21:35
Правильно сказал.
Бог солнца
Бог солнца
   382 / 680
сегодня в 21:30
Все решили по Зе Луишу пройтись. Если бы на его место купили более качественного нападающего, столько шума бы не было сейчас. Понсе неизвестный персонаж
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