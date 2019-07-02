Гаврилов: «Зе Луиш невысокого уровня футболист»

Легендарный полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход из команды Зе Луиша.
Зе Луиш невысокого уровня футболист. В нашем футболе были примеры успешных легионеров - в ЦСКА Жо себя проявлял, в «Спартаке» Алекс, Промес, в «Зените» Халк. Я бы не сказал, что Зе отыграл так же, как они. Он твердый середняк.
А в РПЛ?
Сравнил с Халком, которого купили за 60 млн из бюджета.
Промес и Алекс это лучшие леги Спартака, и покупка таких игроков большая удача.
Жо из цска. Все увидели этого футболиста в Ман Сити без гинеровских судеек.
Зе Луиша купили за копейки. Но тем не менее, по системе гол+пас он выдал не плохой результат.
Зенит купил Дриусси за 18 млн, и показатели Дриусси по хуже чем у Зе Луиша.
А в РПЛ?
Сравнил с Халком, которого купили за 60 млн из бюджета.
Промес и Алекс это лучшие леги Спартака, и покупка таких игроков большая удача.
Жо из цска. Все увидели этого футболиста в Ман Сити без гинеровских судеек.
Зе Луиша купили за копейки. Но тем не менее, по системе гол+пас он выдал не плохой результат.
Зенит купил Дриусси за 18 млн, и показатели Дриусси по хуже чем у Зе Луиша.