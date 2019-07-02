Гаврилов: «Зе Луиш невысокого уровня футболист»

Легендарный полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход из команды .

Зе Луиш невысокого уровня футболист. В нашем футболе были примеры успешных легионеров - в ЦСКА Жо себя проявлял, в «Спартаке» Алекс, Промес, в «Зените» Халк. Я бы не сказал, что Зе отыграл так же, как они. Он твердый середняк.