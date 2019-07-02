Хохлов: «Не рассматривали вариант с приглашением Глушакова в „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» сообщил, что клуб не рассматривал вариант с приглашением в команду .

Напомним, что недавно Глушаков перешел в «Ахмат».

Честно: нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста. Денис – уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.

Возраст и перспективы – самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше всё-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принёс пользу в дальнейшем. Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом.