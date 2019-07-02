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Медведев: «Выиграть РПЛ тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее»

сегодня, 20:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что Сергей Семак был заслуженно признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Это абсолютно заслуженное звание. В свой первый сезон в «Зените», когда была волна критики и вопросы о том, где игра команды, он отрабатывал с футболистами различные схемы, которые применялись в зависимости от тактики соперников. Во второй половине сезона команда под руководством Семака показала такие яркие матчи, как против «Краснодара» и ЦСКА («Зенит» одержал победы со счетом 3:2 и 3:1 соответственно - прим.). Даже две ничьи со «Спартаком» и «Локомотивом» показали, каким потенциалом обладает команда, как она умеет бороться и забивать.

Хочется пожелать Сергею Богдановичу успеха, потому что выиграть тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее. Плюс впереди Лига чемпионов - турнир, в котором играют клубы высшего уровня. Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft
   303 / 680
сегодня в 21:53
Фидун: "Выиграть РПЛ тяжело, проще купить"
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 21:07
Удачи Зениту!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 680
сегодня в 20:55
Легко только миллиарды из бюджета воровать, всё остальное достаточно трудно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 20:51
Медведев решил не вспоминать матч первого круга ЦСКА- Зенит 2:0
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   397 / 680
сегодня в 20:49
Зенит защитит титул. и поможет ему Спартак. 5ра как обычно на Крествском + на выезде 0:2)
beefs
beefs
   59 / 680
сегодня в 20:40
а как ты думал?
cska plus
cska plus
   4 / 680
сегодня в 20:37
Много слов от медведева а мы посмотрим, что будет дальше.
Footbolista
Footbolista
   3 / 680
сегодня в 20:18
Да уж, Спартак обыграть непросто, в каком бы состоянии он не был...только кони ложатся под лазурных и Ихарь домик раскрывает дружбанам)...
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