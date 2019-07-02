Шарлия: «ЦСКА выиграет новые титулы, я обещаю»

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о своих задачах в первом сезоне.
Прежде всего, хочу играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. По силам ли это ЦСКА уже в этом сезоне? Конечно. У нас много высококлассных игроков.
Уверен, что пробьюсь в основу. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.
Встреча против «Спартака»? Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков. Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.
ЦСКА — крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты — лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие — стать частью такого клуба.
И насчет "В последние несколько лет мы не выигрывали титулов" погорячился... Чемпионами 3 года назад были, в прошлом году Суперкубок взяли...
Удачи и успехов Звонимиру с ЦСКА!!!
И насчет "В последние несколько лет мы не выигрывали титулов" погорячился... Чемпионами 3 года назад были, в прошлом году Суперкубок взяли...
Удачи и успехов Звонимиру с ЦСКА!!!
Звонимирит целый день, про самый великий клуб планеты, да про великие свершения и гору титулов...
Ну канечна теперь же он пришёл!!!
Звонимирит целый день, про самый великий клуб планеты, да про великие свершения и гору титулов...
Ну канечна теперь же он пришёл!!!
И классика: сначала рассказал про важность матчей против Спартака, а потом уже цска - великий бла-бла-бла.
Смешные такие.
И классика: сначала рассказал про важность матчей против Спартака, а потом уже цска - великий бла-бла-бла.
Смешные такие.