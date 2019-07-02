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Шарлия: «ЦСКА выиграет новые титулы, я обещаю»

сегодня, 22:31

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о своих задачах в первом сезоне.

Прежде всего, хочу играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. По силам ли это ЦСКА уже в этом сезоне? Конечно. У нас много высококлассных игроков.

Уверен, что пробьюсь в основу. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

Встреча против «Спартака»? Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков. Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.

 ЦСКА — крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты — лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие — стать частью такого клуба.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973
   80 / 680
сегодня в 23:19
Ведь про отвечается
Заполярный
Заполярный
   87 / 680
сегодня в 23:13
И ТУТ ШИРЛИ-МЫРЛИ ПОНЕСЛО
CSKA2012
CSKA2012
   181 / 680
сегодня в 23:12
Главное говорит Мы (команда) ЦСКА - семья, а не привлекательный проект.
mortid
mortid
   232 / 680
сегодня в 23:05
Очередной Дзюба что-ли? Ничего не сделал ещё, а языком метёт как помелом )))
VIPded
VIPded
   257 / 680
сегодня в 22:53
Желание похвальное, но дела бы побольше, чем слов...
И насчет "В последние несколько лет мы не выигрывали титулов" погорячился... Чемпионами 3 года назад были, в прошлом году Суперкубок взяли...
Удачи и успехов Звонимиру с ЦСКА!!!
cska1948
cska1948
   47 / 680
сегодня в 22:48
Настолько ли ты так хорошо играешь, как говоришь - посмотрим.
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   5 / 680
сегодня в 22:48
Желание побед похвально, но зачем же обещать?)...недальновидно...
Я бы сказал нескромно, ладно бы Мбапе пришёл и сказал - век овса не видать, а титул добуду! А то какой то ноунейм-болтун завёлся ))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   366 / 680
сегодня в 22:47
На слова не скупиться.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   3 / 680
сегодня в 22:44
Желание побед похвально, но зачем же обещать?)...недальновидно...
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   5 / 680
сегодня в 22:42
Резвый боевой конь Звонимир обзвонил уже весь мир)...
Ха, с языка снял.
Звонимирит целый день, про самый великий клуб планеты, да про великие свершения и гору титулов...
Ну канечна теперь же он пришёл!!!
LOpp
LOpp
   8 / 680
сегодня в 22:41
Много болтает это Шарли.
И классика: сначала рассказал про важность матчей против Спартака, а потом уже цска - великий бла-бла-бла.
Смешные такие.
Footbolista
Footbolista
   3 / 680
сегодня в 22:39
Резвый боевой конь Звонимир обзвонил уже весь мир)...
valt134
valt134
   105 / 680
сегодня в 22:36
За «метлой» совсем не следит. Кокорин с Мамаевым объяснили бы ему, что в России можно легко «проболоболиться».
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