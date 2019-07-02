Шарлия: «ЦСКА выиграет новые титулы, я обещаю»

Новичок ЦСКА рассказал о своих задачах в первом сезоне.

Прежде всего, хочу играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. По силам ли это ЦСКА уже в этом сезоне? Конечно. У нас много высококлассных игроков.

Уверен, что пробьюсь в основу. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Уровень по сравнению с моей прежней командой выше абсолютно во всем. Возможно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы привыкнуть, но я уже чувствую себя хорошо. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

Встреча против «Спартака»? Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков. Они уже успели прислать мне много сообщений в соцсетях. Жду не дождусь, когда сыграем со «Спартаком» в России.