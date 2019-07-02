Медведев назвал задачи «Зенита» в следующем сезоне

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах команды на сезон-2019/20.
Правильно говорят, что удержать трофей тяжелее, чем его завоевать. Но руководство клуба поставило, думаю, достаточно ясную задачу на предстоящий сезон: снова выиграть чемпионат России. И, конечно, выйти из группы в Лиге чемпионов. Как минимум.
Напомним, 6 июня «сине-бело-голубым» предстоит провести матч за Суперкубок России.
Видимо, завоевание европейской футбольной короны отложено на последующие сезоны..:))
Видимо, завоевание европейской футбольной короны отложено на последующие сезоны..:))
1 Опозориться.
2 Купить подходящего Аргентоса или Негра.
3 Вернуть Молло.
4 Оплатить задолженность перед судейским корпусом.
5 В очередной раз рассмешить страну в Еврокубках.
6 Оплатить место в топ 20 на 5 лет вперед, желательно деньгами бедных питерских бабушек.
1 Опозориться.
2 Купить подходящего Аргентоса или Негра.
3 Вернуть Молло.
4 Оплатить задолженность перед судейским корпусом.
5 В очередной раз рассмешить страну в Еврокубках.
6 Оплатить место в топ 20 на 5 лет вперед, желательно деньгами бедных питерских бабушек.
Верните Фурсенко!
С ним ежегодные полуфиналы были в ЛЧ.
Верните Фурсенко!
С ним ежегодные полуфиналы были в ЛЧ.