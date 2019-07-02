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Медведев назвал задачи «Зенита» в следующем сезоне

сегодня, 22:14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах команды на сезон-2019/20.

Правильно говорят, что удержать трофей тяжелее, чем его завоевать. Но руководство клуба поставило, думаю, достаточно ясную задачу на предстоящий сезон: снова выиграть чемпионат России. И, конечно, выйти из группы в Лиге чемпионов. Как минимум.

Напомним, 6 июня «сине-бело-голубым» предстоит провести матч за Суперкубок России

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил LOpp
   397 / 680
сегодня в 23:25
И, конечно, выйти из группы в Лиге чемпионов. Верните Фурсенко! С ним ежегодные полуфиналы были в ЛЧ.
иди сусликов паси) вот уж за кого стыдно в Европе, так уж точно не за Зенит)
Аксинья
Аксинья
   71 / 680
сегодня в 23:21
Трофеи в начале сезона потом переходящие в ненужные чашки...Знаем, проходили еще при Фурсенко...
zzzzenittt
zzzzenittt ответил beefs
   503 / 680
сегодня в 23:05
Грандиозные? Так вроде и то и другое вполне успешно достигалось ранее? Это называется адекватные запросы)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 680
сегодня в 23:04
Куда выйти не уточнил? Лига Европы подойдёт?
Caniggia
Caniggia
   147 / 680
сегодня в 22:59
Неправильный какой-то президент! Сразу все 4 трофея и не меньше!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Begemott
   7 / 680
сегодня в 22:59
В кафешках да аэропортах,настоящие питерские свиньи позорит страну
Faustello
Faustello ответил parallels
   5 / 680
сегодня в 22:58
отодрать спартак даже не упомянул. это слишком легко, чтобы быть целью.
Faustello
Faustello ответил drug01
   5 / 680
сегодня в 22:52
Главное как скажет Машков не 79аться....
"Ну это нормально" (с)
beefs
beefs
   59 / 680
сегодня в 22:43
задачи грандиозные, но выполнимые ли...
parallels
parallels
   6 / 680
сегодня в 22:43
отодрать спартак даже не упомянул. это слишком легко, чтобы быть целью.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 22:41
А кем решать? Иванович? Анюковым?
Begemott
Begemott
   605 / 680
сегодня в 22:33
Это свиньи только без задач позорятся сами и позорят страну во второй сотне рейтинга.
drug01
drug01
   63 / 680
сегодня в 22:32
Главное как скажет Машков не 79аться....
particular
particular
   9 / 680
сегодня в 22:32
Традиционно - скромно, задорно и с огоньком..:))
Видимо, завоевание европейской футбольной короны отложено на последующие сезоны..:))
Miaf
Miaf
   82 / 680
сегодня в 22:26
Задачи зенита в следующем сезоне:
1 Опозориться.
2 Купить подходящего Аргентоса или Негра.
3 Вернуть Молло.
4 Оплатить задолженность перед судейским корпусом.
5 В очередной раз рассмешить страну в Еврокубках.
6 Оплатить место в топ 20 на 5 лет вперед, желательно деньгами бедных питерских бабушек.
LOpp
LOpp
   8 / 680
сегодня в 22:25
И, конечно, выйти из группы в Лиге чемпионов.

Верните Фурсенко!
С ним ежегодные полуфиналы были в ЛЧ.
ДСА
ДСА
   164 / 680
сегодня в 22:23
Минимальные задачи.
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