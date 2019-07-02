Шарлия: «Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!»

Новобранец ЦСКА назвал центральных защитников, на которых он ровняется.

Эталон среди центральных защитников? Сейчас - ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса.

Готов ли к тому, что меня будут сравнивать с братьями Березуцкими? Я видел в Интернете немало комментариев и сообщений на эту тему от болельщиков. Знаю, что меня сравнивают с Березуцкими. И мне нравится это сравнение, ведь это – легенды!