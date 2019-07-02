Шарлия: «Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!»

Новобранец ЦСКА Звонимир Шарлия назвал центральных защитников, на которых он ровняется.
Эталон среди центральных защитников? Сейчас - ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса.
Готов ли к тому, что меня будут сравнивать с братьями Березуцкими? Я видел в Интернете немало комментариев и сообщений на эту тему от болельщиков. Знаю, что меня сравнивают с Березуцкими. И мне нравится это сравнение, ведь это – легенды!
Напомним, «армейцы» арендовали хорватского футболиста до конца сезона.
Наговорил уже столько всего )))
Наговорил уже столько всего )))