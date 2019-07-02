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Шарлия: «Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!»

вчера, 23:51

Новобранец ЦСКА Звонимир Шарлия назвал центральных защитников, на которых он ровняется.

Эталон среди центральных защитников? Сейчас - ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса.

Готов ли к тому, что меня будут сравнивать с братьями Березуцкими? Я видел в Интернете немало комментариев и сообщений на эту тему от болельщиков. Знаю, что меня сравнивают с Березуцкими. И мне нравится это сравнение, ведь это – легенды!

Напомним, «армейцы» арендовали хорватского футболиста до конца сезона. 

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   341 / 684
сегодня в 01:12
Лишь бы со свиньчми не сравнивали.
mihaluch
mihaluch
   42 / 684
сегодня в 00:50
С Березуцкими сравнивают,а с Набабкиным никто.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 684
сегодня в 00:41
Шарлия прав! Березуцкие легенды. В спартаке таких нет!!!
Заполярный
Заполярный
   82 / 684
сегодня в 00:29
Даже дзюба нервно закурил, такой конкурент появился
Faustello
Faustello
   5 / 684
сегодня в 00:26
Может этот парень думает что в Спартак пришёл?
Наговорил уже столько всего )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   85 / 684
сегодня в 00:10
.....наа фууутбооле с Виктараааам Гууусевим !!!! )))))))))))))))))
Дима Головашич
Дима Головашич
   211 / 684
сегодня в 00:01
Легенды лесов и духов дерева)
Footbolista
Footbolista
   3 / 684
вчера в 23:56
Легендарные деревья)...
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