Ярошик: «„Челси“ с Лэмпардом не сможет подняться выше третьего места»

Бывший футболист считает, что «Челси» под руководством нового главного тренера в предстоящем сезоне чемпионата Англии не сможет подняться выше третьего места.

Эмоции одновременно хорошие и не очень. Да, вернется легенда клуба, фанаты помнят, как он еще недавно играл там, и любят его. Но с другой стороны придет неопытный для такой большой команды тренер. Он один год тренировал «Дерби Каунти», но сразу возглавить топ-клуб нелегко.

Все будут ждать от него больших результатов, так что будет интересно смотреть - думаю, это не пойдет на пользу «Челси». До этого они пригласили большого специалиста - Маурицио Сарри, но были слухи о том, что игроки не очень довольны им. С другой стороны они стали третьими в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы - это неплохой результат. Будет очень интересно следить за Лэмпардом в «Челси», за тем, как он себя поведет в качестве главного тренера.

Я поработал с ним всего один год и не узнал его близко. Лэмпард был хорошим футболистом, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Я не заметил, чтобы тогда он хотел быть тренером.

Думаю, что выше третьего места «Челси» не поднимется, потому что они не могут подписывать новых игроков. Я бы сказал, что не только это повлияет - в последнее время покупки в «Челси» были не слишком удачными. В следующем сезоне пробиться выше «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» будет очень тяжело - если они в первый год при Лэмпарде повторят результат прошлого сезона, это было бы супер.