ГлавнаяНовости

Ярошик: «„Челси“ с Лэмпардом не сможет подняться выше третьего места»

сегодня, 16:09

Бывший футболист Иржи Ярошик считает, что «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда в предстоящем сезоне чемпионата Англии не сможет подняться выше третьего места.

Эмоции одновременно хорошие и не очень. Да, вернется легенда клуба, фанаты помнят, как он еще недавно играл там, и любят его. Но с другой стороны придет неопытный для такой большой команды тренер. Он один год тренировал «Дерби Каунти», но сразу возглавить топ-клуб нелегко.

Все будут ждать от него больших результатов, так что будет интересно смотреть - думаю, это не пойдет на пользу «Челси».  До этого они пригласили большого специалиста - Маурицио Сарри, но были слухи о том, что игроки не очень довольны им. С другой стороны они стали третьими в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы - это неплохой результат. Будет очень интересно следить за Лэмпардом в «Челси», за тем, как он себя поведет в качестве главного тренера.

Я поработал с ним всего один год и не узнал его близко. Лэмпард был хорошим футболистом, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Я не заметил, чтобы тогда он хотел быть тренером.

Думаю, что выше третьего места «Челси» не поднимется, потому что они не могут подписывать новых игроков. Я бы сказал, что не только это повлияет - в последнее время покупки в «Челси» были не слишком удачными. В следующем сезоне пробиться выше «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» будет очень тяжело - если они в первый год при Лэмпарде повторят результат прошлого сезона, это было бы супер.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев: «Фиолетовая форма нравилась игрокам „Зенита“»
Сегодня, 16:25 Комментарии3
Смертин: «У Лэмпарда большие перспективы в „Челси“»
Сегодня, 16:13 Комментарии0
Дзюба рассказал, как убегал от фанатов ЦСКА
Сегодня, 15:17 Комментарии13
Ари: «Кононов в „Спартаке“ может добиться топовых результатов»
Сегодня, 14:31 Комментарии10
Тихонов: «Не думаю, что „Краснодар“ позволит „Спартаку“ выиграть в 2 мяча»
Сегодня, 14:08 Комментарии5
Ари рассказал о проблемах расизма в России
Сегодня, 13:31 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Left Boy
Left Boy
   132 / 694
сегодня в 16:24
факт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100