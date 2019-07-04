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Ари: «Кононов в „Спартаке“ может добиться топовых результатов»

сегодня, 14:31

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову, с которым он хорошо знаком по работе в стане «быков».

Что могу сказать о Кононове? Очень хороший человек. Кононов очень любил работать с бразильцами, ему было с нами комфортно. Я уверен, что если в команде будет хорошая атмосфера, то клуб с ним может добиться топовых результатов.

Ранее Ари рассказал о своем отношении к национальным российским праздникам.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   9 / 698
сегодня в 15:36
может добиться, а может не добиться. Шансы 50 на 50.
Союзник противников
Союзник противников
   305 / 698
сегодня в 15:23
Больше так не шути.Два сапога-пара ,недаром начинали в одной комнате:Кононов и Гончаренко.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 698
сегодня в 15:12
Кононов уже загрузил Семаку трешку
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
   169 / 698
сегодня в 14:57
Ари басни Крылова.
Басни от Арри ))
Nikola45
Nikola45
   169 / 698
сегодня в 14:57
Смешно даже ))
В Тарасятнике только терять себя и свои навыки ))
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 14:56
Ари басни Крылова.
drug01
drug01
   77 / 698
сегодня в 14:48
Это сказка??
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   107 / 698
сегодня в 14:42
Вышвырнут его)) он сезон не доработает)
311
311
   29 / 698
сегодня в 14:36
Если только в ФНЛ и кубке соли!)
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