Ари: «Кононов в „Спартаке“ может добиться топовых результатов»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» , с которым он хорошо знаком по работе в стане «быков».

Что могу сказать о Кононове? Очень хороший человек. Кононов очень любил работать с бразильцами, ему было с нами комфортно. Я уверен, что если в команде будет хорошая атмосфера, то клуб с ним может добиться топовых результатов.