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Дзюба рассказал, как убегал от фанатов ЦСКА

сегодня, 15:17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время презентации новой формы «сине-бело-голубых» вспомнил о своей первой футбольной экипировке.

Первую форму покупал на Черкизовском рынке в Москве, он тогда пользовался спросом. Помню, что у меня была форма красного цвета. И это как-то не понравилось болельщикам ЦСКА. Пришлось убегать. Очень прилично так. После чемпионата мира раздарил где-то сто футболок. И да, было приятно, что Сульшер попросил у меня майку (для сына).

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   119 / 694
сегодня в 16:27
Ну. если он и раньше бегал так, как сейчас, то фанаты коней скорее всего его догнали и вволюшку отпинали. За что им отдельное спасибо !
13 RUS
13 RUS
   263 / 694
сегодня в 16:22
😂
Jum13
Jum13
   32 / 694
сегодня в 16:07
Опять свиней трясёт )))
Аксинья
Аксинья
   66 / 694
сегодня в 15:55
Картина маслом: "двухметровый дядя спасается бегством от разъяренных двенадцатилетних пацанов."
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил LOpp
   37 / 694
сегодня в 15:47
может сделать вывод, что фанаты цска медленно бегают.
Да уж,чтоб Дзюбу не догнать....
Хотя со страху можно и Болта обогнать.
29канул наверно прилично.
parallels
parallels
   13 / 694
сегодня в 15:46
    Don trambon
    Don trambon
       43 / 694
    сегодня в 15:44
    Та все хрюндели, когда одни убегают, они могут только толпой и то на более младшего поколения болельщика забычиться и только в нэте.
    гыгыгы
    VIPded
    VIPded
       156 / 694
    сегодня в 15:40
    О процессе (пришлось убегать) рассказал, а вот о результате (а убежал ли?...))) скромно умолчал... )))))
    LOpp
    LOpp
       9 / 694
    сегодня в 15:37
    может сделать вывод, что фанаты цска медленно бегают.
    КЭТиК
    КЭТиК
       145 / 694
    сегодня в 15:34
    Сын у Сульшера видать очень большой.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Miaf
       20 / 694
    сегодня в 15:27
    А тем временем Кокорин отправился в колонию, поговоривают в новой лазурной форме.
      FILL3286
      FILL3286
         20 / 694
      сегодня в 15:26
      От дырофеева43 вся команда бегает,особенно зулус бекао(((
      Игоорь43 это все!
      Miaf
      Miaf
         54 / 694
      сегодня в 15:23
      А тем временем Кокорин отправился в колонию, поговоривают в новой лазурной форме.
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