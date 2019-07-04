Дзюба рассказал, как убегал от фанатов ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время презентации новой формы «сине-бело-голубых» вспомнил о своей первой футбольной экипировке.
Первую форму покупал на Черкизовском рынке в Москве, он тогда пользовался спросом. Помню, что у меня была форма красного цвета. И это как-то не понравилось болельщикам ЦСКА. Пришлось убегать. Очень прилично так. После чемпионата мира раздарил где-то сто футболок. И да, было приятно, что Сульшер попросил у меня майку (для сына).
Хотя со страху можно и Болта обогнать.
29канул наверно прилично.
Хотя со страху можно и Болта обогнать.
29канул наверно прилично.
гыгыгы
гыгыгы
бакланам не привыкать(((
бакланам не привыкать(((
Игоорь43 это все!
Игоорь43 это все!