Дзюба рассказал, как убегал от фанатов ЦСКА

Нападающий «Зенита» во время презентации новой формы «сине-бело-голубых» вспомнил о своей первой футбольной экипировке.

Первую форму покупал на Черкизовском рынке в Москве, он тогда пользовался спросом. Помню, что у меня была форма красного цвета. И это как-то не понравилось болельщикам ЦСКА . Пришлось убегать. Очень прилично так. После чемпионата мира раздарил где-то сто футболок. И да, было приятно, что Сульшер попросил у меня майку (для сына).