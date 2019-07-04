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Ари рассказал о проблемах расизма в России

сегодня, 13:31

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о проблеме расизма в российском футболе.

Что для меня означает слово «расизм»? Да всё просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением – то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: «Ты моя шоколадка» или «Ты моя горилла», то проблем нет.

Крики с трибун «Зачем российской сборной обезьяна»? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную.

Ранее Ари рассказал о своем отношении к национальным российским праздникам.

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beefs
beefs
   67 / 698
сегодня в 14:26
Рас зм когда убивают...
Don trambon
Don trambon
   42 / 698
сегодня в 13:43
больные люди, которых чем то очень сильно обидели в детстве только так ведут) не стоит обращать на таких выро*ков внимание.

нет плохой национальности, есть плохие люди.
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 13:40
В тарасовке нет расизма.
Морозовский
Морозовский
   8 / 698
сегодня в 13:38
На поле Ари не шоколадный заяц, не ласковый мерзавец.
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