Ари рассказал о проблемах расизма в России

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о проблеме расизма в российском футболе.

Что для меня означает слово «расизм»? Да всё просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением – то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: «Ты моя шоколадка» или «Ты моя горилла», то проблем нет.

Крики с трибун «Зачем российской сборной обезьяна»? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную.