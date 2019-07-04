Чалов: «Три поражения ЦСКА - это даже хорошо»

Нападающий ЦСКА подвел итоги Кубка Париматч Премьер, на котором «красно-синие» уступили «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

Неприятно проигрывать три игры подряд, но мы понимаем, что это сбор, товарищеский турнир, и в целом это даже хорошо, потому что мы найдем свои ошибки, исправим их и в чемпионате уже будем показывать свою игру. Это нормально, к первой игре в чемпионате мы подойдем в оптимальном составе и хороших кондициях. Мы разберем все свои ошибки, и в чемпионате их уже не будет.

Свою игру оценивать сложно, со стороны виднее. Неприятно проигрывать, делаем все, чтобы победить, но не всегда получается. И давайте смотреть правде в глаза – скоро подъедет тот же Влашич, и игра будет смотреться совершенно иначе. Что касается физических кондиций перед стартом сезона, то мы уже вот-вот подойдем.