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Чалов: «Три поражения ЦСКА - это даже хорошо»

сегодня, 12:36

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги Кубка Париматч Премьер, на котором «красно-синие» уступили «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

Неприятно проигрывать три игры подряд, но мы понимаем, что это сбор, товарищеский турнир, и в целом это даже хорошо, потому что мы найдем свои ошибки, исправим их и в чемпионате уже будем показывать свою игру. Это нормально, к первой игре в чемпионате мы подойдем в оптимальном составе и хороших кондициях. Мы разберем все свои ошибки, и в чемпионате их уже не будет.

Свою игру оценивать сложно, со стороны виднее. Неприятно проигрывать, делаем все, чтобы победить, но не всегда получается. И давайте смотреть правде в глаза – скоро подъедет тот же Влашич, и игра будет смотреться совершенно иначе. Что касается физических кондиций перед стартом сезона, то мы уже вот-вот подойдем.

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Все комментарии
112910415
112910415
   40 / 698
сегодня в 14:23
да, недурно..
Заполярный
Заполярный
   51 / 698
сегодня в 14:17
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ПОШЛИ КОНИ, ГЛАВНОЕ НЕ СВОРАЧИВАТЬ С ВЫБРАННОГО ПУТИ.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   356 / 698
сегодня в 14:07
Верно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   110 / 698
сегодня в 13:51
Надо же ,понравилось дураку !!!!! )))))))))))))))))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   237 / 698
сегодня в 13:45
Поражения несомненно полезны, но вот сама игра ЦСКА была настолько неубедительной и рыхлой, что даже если бы они выиграли, впечатление бы не изменилось. Многие тут сравнивают с прошлым турниром, когда блекло выглядевший Зенит выиграл потом чемпионат с большим отрывом. Но не будем забывать, что после того турнира у Зенита был еще целый месяц на подготовку и трансферы были, а у ЦСКА есть 10 дней и 0 трансферов на усиление. Шарлия - это пока не усиление, это игрок на лавку, он даже юному Дивееву место проиграет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   237 / 698
сегодня в 13:41
Философ и оптимист.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   44 / 698
сегодня в 13:35
25процентный клоун
25процентный клоун ответил spartakus50
   2 / 698
сегодня в 13:27
Это как вычислил про фаворита? армейцы фаворит в матче с Сочи
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
   31 / 698
сегодня в 13:27
А лучше к "коммунизму")))
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 698
сегодня в 13:26
игорь веселил во всех трех играх,люди смеялись с дырофеева43 и веселились(((
Фил, как обычно, сел в лужу
Don trambon
Don trambon ответил FILL3286
   42 / 698
сегодня в 13:15
игорь веселил во всех трех играх,люди смеялись с дырофеева43 и веселились(((
во всех? он в 2 из 3х играл только. О госпади как тяжело филом 3286 быть(
Великолепный
Великолепный
   24 / 698
сегодня в 13:06
Федор, посмотрим в сезоне, хорошо это или нет.
Время ещё есть для устранения ошибок в товарняках.
Великолепный
Великолепный ответил FILL3286
   24 / 698
сегодня в 13:04
Как там Семьлихов и штанголиз уже морально готовы к ФНЛ куда их внесли в заявку на сезон?
Alpribas
Alpribas
   175 / 698
сегодня в 13:02
Этак можно и до уровня свиней опуститься.
Морозовский
Морозовский
   8 / 698
сегодня в 13:01
..., а четыре лучше, ещё значит!?
FILL3286
FILL3286
   20 / 698
сегодня в 13:00
игорь веселил во всех трех играх,люди смеялись с дырофеева43 и веселились(((
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   122 / 698
сегодня в 12:53
Никогда не надейтесть на Влашича,надейтесь на самоотдачу каждого в каждом матче,Влашич,это часть механизма,да и боюсь,что он хрустальный,хотелось бы ошибится,ведь заплачены большие деньги.
SHMEL
SHMEL
   310 / 698
сегодня в 12:52
Трагедии конечно же нет и в чемпионате всё будет по другому,тем более видно было по игре,что она есть,но вот как-то самолюбие играет...
EAGuar As
EAGuar As
   108 / 698
сегодня в 12:48
Так и должно быть .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   222 / 698
сегодня в 12:47
По заголовку: согласен с Чаловым. И даже очень . Именно поражения позволяют тренеру увидеть все недостатки в игре и сделать все возможное, чтобы устранить их до начала официальных игр. Когда выигрываешь, кажется, что у тебя все хорошо, надо только чуть-чуть что-то подправить, отшлифовать и - вперед, к будущим победам "социализма". Поражения делают ребят по - футбольному злее, и они стремятся исправить все допущенные в ходе подготовки ошибки.
spartakus50
spartakus50
   327 / 698
сегодня в 12:44
Вся надежда на Влашича, да, игрок сильный. А не дай бог травма у него, что тогда?... Впрочем, ЦСКА выкарабкаться сможет всегда. Руководство практичное и толковое. В официальном дерби уже фаворит ЦСКА.
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 12:37
В чемпионате можем не простить.
Footbolista
Footbolista
   3 / 698
сегодня в 12:37
43 поражения еще лучше)...
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