Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к национальным российским праздникам.

Что для меня значит ощущать себя русским? Любить страну, уважать её историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы.

Когда только приехал сюда, то не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк». Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всё видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ.