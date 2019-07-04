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Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»

сегодня, 13:24

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к национальным российским праздникам.

Что для меня значит ощущать себя русским? Любить страну, уважать её историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы.

Когда только приехал сюда, то не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк». Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всё видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ.

Напомним, что недавно Ари продлил контракт с «Краснодаром».  

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Все комментарии
Trepanator
Trepanator
сегодня в 14:11
Если Путину можно хайпить на 9 мая,то почему бразильцу нельзя? Идёт повсеместное осквернение памяти наших дедов!
Vik_ont25
Vik_ont25
   339 / 698
сегодня в 14:05
Мужики, давайте не ёрничать на тему "9 мая".
LOpp
LOpp
   9 / 698
сегодня в 13:57
Катается по городу на Мерседесе с надписью "На Берлин"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 698
сегодня в 13:54
Слова для публики.
77rust77
77rust77
   408 / 698
сегодня в 13:38
Уважуха
Palex
Palex ответил cska plus
   145 / 698
сегодня в 13:36
Ложный.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 698
сегодня в 13:31
Респект
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 13:29
Какой патриотизм.
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