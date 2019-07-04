Тихонов: «Не думаю, что „Краснодар“ позволит „Спартаку“ выиграть в 2 мяча»

Бывший игрок «Спартака» поделился ожиданиями от поединка Кубка Париматч Премьер, в котором «красно-белые» сыграют против «Краснодара».

На турнире в Катаре победил «Спартак». Сейчас я отдам предпочтение «Краснодару». Надеюсь, что они не проиграют, а мы наконец-то увидим серию пенальти. Хочется интриги, красивого футбола, игры. А также хотим увидеть основные составы, потому что команды очень много играют полурезервными составами. Это же финал, получается. К тому же «Спартаку» нужно побеждать в 2 мяча, чтобы стать первыми. Не думаю, что «Краснодар» им это позволит. Тем более у москвичей есть определенные проблемы с забитыми мячами.

Должна быть определенная сыгранность, ведь приходят новые футболисты. Возможно, команде не хватает свежести. Хочется, чтобы в последней игре было как можно больше голов, потому что всем нравится, когда команды много забивают. «Краснодар» лучше всех на этом турнире? Не согласен. Все игры примерно одинаковые. Можно определять, кто лучше только когда играют основные составы.