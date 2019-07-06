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Асхабадзе: «Задача „Факела“ - не вылететь из ФНЛ»

сегодня, 15:15

Новый генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о комплектовании команды и назвал задачи клуба в новом сезоне.

Комплектование команды — это обоюдная работа, которая проводилась и продолжает проводиться в цейтноте, и за короткое время было сделано практически невозможное. Состав подбирался в течение двух недель, потому что, придя в клуб, мы увидели, что на действующем контракте в «Факеле» оставался лишь один игрок. Необходимо было оперативно включаться в работу по формированию новой команды, чтобы «Факел» элементарно смог принять участие в первом матче нового сезона.

Что касается задач «Факела», то здесь есть один главный момент, без которого в футболе ничего не будет. Это финансирование. Основной вопрос заключается именно в этом. Мы пока не говорим об увеличении бюджета, он останется на уровне прошлогоднего, и мы надеемся, что этот бюджет станет более стабильным в плане его исполнения.

Могу озвучить наш нынешний размер бюджета, который является одним из самых маленьких в ФНЛ — это примерно 220-230 миллионов рублей. В связи с этим, если говорить о задачах спортивных, то, учитывая, что в предыдущие два сезона команда вылетала из ФНЛ по турнирным показателям, но сохранялась в лиге по другим причинам, то на сегодня у клуба есть две цели — минимальная и максимальная. Минимальная — это не вылететь по итогам грядущего сезона по спортивному принципу. А максимальная задача — выигрывать в каждом матче.

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Все комментарии
drug01
drug01
   79 / 707
сегодня в 15:45
Важная задача
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   189 / 707
сегодня в 15:27
Дюков --- Задача зенита дойти до полуфинала лиги чемпионов.
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