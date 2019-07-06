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Боккетти: «Ромб будет всегда в моём сердце»

сегодня, 14:46

Защитник Сальваторе Боккетти обратился к болельщикам «Спартака» после новости об уходе из клуба

Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы вас в моём сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моём сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке «Спартака».

Благодарю всех, с кем работал. Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех, и все за одного!

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Все комментарии
МапС
МапС
   237 / 707
сегодня в 15:57
Спасибо Сальва за годы в Спартаке! Удачи!
parallels
parallels
   15 / 707
сегодня в 15:55
    Литейный 4
    Литейный 4
       7 / 707
    сегодня в 15:36
    Этот ромб будет рубцом на сердце от бестолку потерянного времени. Гыгыгы
    удав
    удав
       177 / 707
    сегодня в 15:20
    теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы
    на этом кончается предложение)
    Footbolista
    Footbolista ответил Nikola45
       4 / 707
    сегодня в 15:19
    Керамогранит?...всегда думал, что зенитовцы любят шлакобетон...
    Nikola45
    Nikola45
       132 / 707
    сегодня в 15:04
    У меня тоже есть ромбик! )) Только я его в прихожей на керамогранит прикрепил вместо коврика ))
    Эллочка
    Эллочка
       106 / 707
    сегодня в 14:53
    стареющие свиньи идут на экспорт но такую тушенку лучше не есть
    Эллочка
    Эллочка
       106 / 707
    сегодня в 14:49
      d_fincher
      d_fincher
         81 / 707
      сегодня в 14:47
      Спасибо, Сальва! Чемпион.
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