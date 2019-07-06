Бышовец: «Дзюба может стать проблемой для „Локомотива“»

Бывший тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец надеется, что обладатель Суперкубка России определится в честной битве. Напомним, за трофей поборются «Локомотив» и «Зенит».
Будет бескомпромиссная игра - желание победить будет у обеих команд, особенно у «Локомотива». Шансы команд практически равны. Может быть, только в атаке у «Локомотива» с потерей Джефферсона Фарфана будут определенные проблемы. Думаю, ничейный результат отобразил бы сумму индивидуальных качеств.
«Локомотив» практически не изменяет своим принципам - команда играет очень рационально, ищет шансы в контратаках. В этом смысле у «Зенита» будут сложности - проблемы в преодолении большого количества обороняющихся игроков. Потребуются непредсказуемость и стандартные положения. Если будет играть Артем Дзюба, для «Локомотива» это может стать проблемой, но в целом шансы равны.
Мне хочется, чтобы Суперкубок достался команде, которая будет превосходить соперника.
Человек, который один раз выиграл олимпиаду, а впоследствии наделал столько бед, что лучше бы его не было в футболе.
Павел Садырин на его совести! Никогда ему не прощу это "письмо 14", да и Локо он топил по полной! Человек ***но, маразматик, полное презрении!!!
Человек, который один раз выиграл олимпиаду, а впоследствии наделал столько бед, что лучше бы его не было в футболе.
Павел Садырин на его совести! Никогда ему не прощу это "письмо 14", да и Локо он топил по полной! Человек ***но, маразматик, полное презрении!!!
Шансы на победу Зенита намного предпочтительней, чем у Локомотива, несмотря на то, что Локомотив играет дома, в Москве, а Зенит в гостях. И это очевидный факт, но только не для Бышовца.
Шансы на победу Зенита намного предпочтительней, чем у Локомотива, несмотря на то, что Локомотив играет дома, в Москве, а Зенит в гостях. И это очевидный факт, но только не для Бышовца.