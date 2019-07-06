Бышовец: «Дзюба может стать проблемой для „Локомотива“»

Бывший тренер «Зенита» и «Локомотива» надеется, что обладатель Суперкубка России определится в честной битве. Напомним, за трофей поборются «Локомотив» и «Зенит».

Будет бескомпромиссная игра - желание победить будет у обеих команд, особенно у «Локомотива». Шансы команд практически равны. Может быть, только в атаке у «Локомотива» с потерей Джефферсона Фарфана будут определенные проблемы. Думаю, ничейный результат отобразил бы сумму индивидуальных качеств.

«Локомотив» практически не изменяет своим принципам - команда играет очень рационально, ищет шансы в контратаках. В этом смысле у «Зенита» будут сложности - проблемы в преодолении большого количества обороняющихся игроков. Потребуются непредсказуемость и стандартные положения. Если будет играть Артем Дзюба, для «Локомотива» это может стать проблемой, но в целом шансы равны.

Мне хочется, чтобы Суперкубок достался команде, которая будет превосходить соперника.