ГлавнаяНовости

Бышовец: «Дзюба может стать проблемой для „Локомотива“»

сегодня, 13:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец надеется, что обладатель Суперкубка России определится в честной битве. Напомним, за трофей поборются «Локомотив» и «Зенит».

Будет бескомпромиссная игра - желание победить будет у обеих команд, особенно у «Локомотива». Шансы команд практически равны. Может быть, только в атаке у «Локомотива» с потерей Джефферсона Фарфана будут определенные проблемы. Думаю, ничейный результат отобразил бы сумму индивидуальных качеств.

«Локомотив» практически не изменяет своим принципам - команда играет очень рационально, ищет шансы в контратаках. В этом смысле у «Зенита» будут сложности - проблемы в преодолении большого количества обороняющихся игроков. Потребуются непредсказуемость и стандартные положения. Если будет играть Артем Дзюба, для «Локомотива» это может стать проблемой, но в целом шансы равны.

Мне хочется, чтобы Суперкубок достался команде, которая будет превосходить соперника.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак - о Суперкубке: «Звонкое эхо в преддверии нового чемпионата России»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Игонин: «„Зенит“ фаворит в матче за Суперкубок России»
Сегодня, 13:34 Комментарии8
Колосков: «Не вижу криминала со стороны „Зенита“ в вопросе Сутормина»
Сегодня, 12:42 Комментарии8
Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»
Сегодня, 11:50 Комментарии39
Сенников: «По составу „Локомотива“ масса вопросов»
Сегодня, 11:45 Комментарии1
Обухов: «Если забью гол „Спартаку“, праздновать не буду»
Сегодня, 10:31 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   66 / 705
сегодня в 14:26
Серенькая ничья
jilbar
jilbar
   200 / 705
сегодня в 14:17
Удачи и Дзюбе и Зениту!
kastites
kastites
   81 / 705
сегодня в 14:12
С Артема трёшка сегодня )))))))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:10
Для меня не важно, что думает это недоразумение!
Человек, который один раз выиграл олимпиаду, а впоследствии наделал столько бед, что лучше бы его не было в футболе.
Павел Садырин на его совести! Никогда ему не прощу это "письмо 14", да и Локо он топил по полной! Человек ***но, маразматик, полное презрении!!!
112910315
112910315
   121 / 705
сегодня в 13:57
.....Шансы команд практически равны.....

Шансы на победу Зенита намного предпочтительней, чем у Локомотива, несмотря на то, что Локомотив играет дома, в Москве, а Зенит в гостях. И это очевидный факт, но только не для Бышовца.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   266 / 705
сегодня в 13:46
и без Дзюбы есть там кому забивать, Азмун к примеру))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   225 / 705
сегодня в 13:44
Если в это дерево длинное попадать бомжи не будут в голову,не чего он не сделает((( хрю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100