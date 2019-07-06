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Зырянов: «Сёмин - отличный пример для подражания»

сегодня, 14:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между петербургским клубом и «Локомотивом».

Конечно, хочу пожелать удачи «Зениту». Чтобы Сергей Богданович Семак взял еще один титул — буду держать за команду и главного тренера кулаки.

Но не забывайте, что на другую скамейку сядет настоящий ас своего дела, который знает, как выигрывать и Кубки, и Суперкубки. Поэтому «Зениту» надо быть очень внимательным. К тому, чего Сёмин достигает в 72 года, должны все тренеры стремиться. Отличный пример для подражания.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   54 / 707
сегодня в 15:52
Без сомнения, последний из могикан.
beefs
beefs
   69 / 707
сегодня в 15:40
ждем хорошего матча, но вряд ли...
Miaf
Miaf
   53 / 707
сегодня в 15:13
    Эллочка
    Эллочка
       106 / 707
    сегодня в 14:57
    палыч имеет крепкий организм водку употребляет и вагон мирончуков тащит
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