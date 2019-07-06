Зырянов: «Сёмин - отличный пример для подражания»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между петербургским клубом и «Локомотивом».

Конечно, хочу пожелать удачи «Зениту». Чтобы Сергей Богданович Семак взял еще один титул — буду держать за команду и главного тренера кулаки.

Но не забывайте, что на другую скамейку сядет настоящий ас своего дела, который знает, как выигрывать и Кубки, и Суперкубки. Поэтому «Зениту» надо быть очень внимательным. К тому, чего Сёмин достигает в 72 года, должны все тренеры стремиться. Отличный пример для подражания.