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Колосков: «Не вижу криминала со стороны „Зенита“ в вопросе Сутормина»

сегодня, 12:42

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход Алексея Сутормина в «Зенит».

Нормально, контракт с «Рубином», я так понимаю, он еще не заключил. «Зенит» предложил лучшие условия, открытый рынок. Не вижу тут никакого криминала, даже подвоха.

В «Рубине» у него были шансы играть в основном составе, в «Зените» нужно постараться с этим. С точки зрения этики не вижу никаких проблем. Решение сверху? При чем тут сверху? Игрок идет туда, где ему выгоднее, он профессиональный футболист, если предлагают лучшие условия, то он уйдет на лучшие условия. При этом Сутормин понимает, что ему нужно биться и сражаться за место в основном составе, но это его проблемы.

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Морозовский
Морозовский
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