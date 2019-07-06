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Игонин: «„Зенит“ фаворит в матче за Суперкубок России»

сегодня, 13:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что петербургский клуб является фаворитом матча за Суперкубок России против московского «Локомотива». 

«Зенит» будет явным фаворитом в этом матче. У клуба из Санкт-Петербурга все сбалансировано и стабильно: работа клуба, команды, тренерского штаба. По сравнению с «Локомотивом», «Зенит» только укрепляет свои позиции. Железнодорожники пока только разбираются со своими вопросами, к тому же «Локомотив» будет играть без своих основных защитников (в матче против «Зенита» не сыграют Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия и Бенедикт Хёведес - прим.).

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Игонин Алексей  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: ТАССРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   143 / 705
сегодня в 14:17
"У клуба из Санкт-Петербурга все сбалансировано и стабильно"
А кроме Игонина об этом кто знает?...)))
11-и метровый
11-и метровый
   58 / 705
сегодня в 14:14
    EAGinLE
    EAGinLE
       62 / 705
    сегодня в 13:59
    Всяко бывает .
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       111 / 705
    сегодня в 13:59
    Палычу не особо нужен этот кубок - есть на сезон задачи поинтереснее.
    Еврей1
    Еврей1
       330 / 705
    сегодня в 13:58
      Аксинья
      Аксинья
         48 / 705
      сегодня в 13:43
      В России Зенит везде фаворит
      Газпром в РФСе нынче рулит...
      А вот как начнется Европа
      Зенитушке будет ...опа!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         225 / 705
      сегодня в 13:43
      Что может сказать бомж про бомжей?
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         266 / 705
      сегодня в 13:42
      в Москве будут играть, это плюс для Локо!
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