Игонин: «„Зенит“ фаворит в матче за Суперкубок России»

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что петербургский клуб является фаворитом матча за Суперкубок России против московского «Локомотива».

«Зенит» будет явным фаворитом в этом матче. У клуба из Санкт-Петербурга все сбалансировано и стабильно: работа клуба, команды, тренерского штаба. По сравнению с «Локомотивом», «Зенит» только укрепляет свои позиции. Железнодорожники пока только разбираются со своими вопросами, к тому же «Локомотив» будет играть без своих основных защитников (в матче против «Зенита» не сыграют Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия и Бенедикт Хёведес - прим.).