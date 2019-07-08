Сутормин: «Благодарен „Рубину“, что он не препятствовал переговорам»

Полузащитник рассказал, как так вышло, что он в конце июня подписал контракт с «Рубином», а уже через полторы недели оказался в «Зените».

Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.