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Сутормин: «Благодарен „Рубину“, что он не препятствовал переговорам»

сегодня, 21:52

Полузащитник Алексей Сутормин рассказал, как так вышло, что он в конце июня подписал контракт с «Рубином», а уже через полторы недели оказался в «Зените»

Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   152 / 737
сегодня в 22:13
Какого ты вообще в пердивщик подался?
Alpribas
Alpribas ответил Заполярный
   58 / 737
сегодня в 22:10
ЭТО УЖЕ НЕ ИГРОК, ЧЕРЕЗ ГОД В СОЧИ.
Хорошо хоть тарасовки не нюхал, а то бы в футбол перестал играть.
Заполярный
Заполярный
   48 / 737
сегодня в 22:07
ЭТО УЖЕ НЕ ИГРОК, ЧЕРЕЗ ГОД В СОЧИ.
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 737
сегодня в 22:07
Кто-то тебя спрашивал.
Верг
Верг
   176 / 737
сегодня в 21:59
будут с набиулиным и новосельцевым теперь играть в крокодила
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 737
сегодня в 21:56
Вот что миллионы делают, помогают при сложном выборе
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