Давыденко: «Не стал фанатом „Спартака“»

Бывший теннисист Николай Давыденко признался, что поддерживает связь с защитником «Спартака» ​.

Как-то сыграл в теннис с Андреем Ещенко. С тех пор даже переписываемся с ним иногда. Подарили мне спартаковские мяч и майку с фамилией Давыденко, но фанатом «Спартака» не стал.

Думал болеть индивидуально за футболиста. Недавно Ещенко из-за истории с тренером, Instagram и лайками отстранили от тренировок вместе с Глушаковым. Я сразу ему пишу: "Ты вообще тренируешься? У тебя все в порядке, ты вообще еще в «Спартаке»? Ответил, что все нормально. Как только вижу его фамилию в прессе, сразу интересуюсь.