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Давыденко: «Не стал фанатом „Спартака“»

сегодня, 15:19

Бывший теннисист Николай Давыденко признался, что поддерживает связь с защитником «Спартака» Андреем Ещенко​.

Как-то сыграл в теннис с Андреем Ещенко. С тех пор даже переписываемся с ним иногда. Подарили мне спартаковские мяч и майку с фамилией Давыденко, но фанатом «Спартака» не стал.

Думал болеть индивидуально за футболиста. Недавно Ещенко из-за истории с тренером, Instagram и лайками отстранили от тренировок вместе с Глушаковым. Я сразу ему пишу: "Ты вообще тренируешься? У тебя все в порядке, ты вообще еще в «Спартаке»? Ответил, что все нормально. Как только вижу его фамилию в прессе, сразу интересуюсь.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Дикий мужчина
   8 / 741
сегодня в 16:16
Нужно мяч выкинуть, а майку сжечь. И помыться с хозяйственным мылом после такого.
А то что Спартаковское "тело" носит майку Зенита и является капитаном и любимцем Питерской публики - тебя не смущает?!)))
Отвечай! Люблю слушать нелепые отмазки!!!
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 741
сегодня в 16:04
Пусть будет так .
RIR68
RIR68
   177 / 741
сегодня в 15:52
зато Кафельников стал)))
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   649 / 741
сегодня в 15:48
Короче, не захотел ждать всю жизнь.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   360 / 741
сегодня в 15:48
Нужно мяч выкинуть, а майку сжечь. И помыться с хозяйственным мылом после такого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 741
сегодня в 15:48
Не на всех подаренные спартаковские мяч и майка действуют как на Сашу Панова....)))
mihaluch
mihaluch
   69 / 741
сегодня в 15:46
Любой человек не должен быть склонен к принуждению за кого болеть.
a3r3v3
a3r3v3
   141 / 741
сегодня в 15:45
Ему Динамо(Киев) ближе
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   310 / 741
сегодня в 15:41
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10 ответил LOpp
       119 / 741
    сегодня в 15:39
    Давыденко Достижения на турнирах Большого шлема в одиночном разряде: полуфиналист Открытого чемпионата Франции: 2005, 2007; полуфиналист Открытого чемпионата США: 2006, 2007; четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии: 2005, 2006, 2007, 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ этот полуфиналист пусть за Зенит болеет))
    Тарасовка сама дальше полуфинала не залезала в еврокубках.
    11-и метровый
    11-и метровый
       57 / 741
    сегодня в 15:37
    И среди теннистов есть разумные люди.
    борька
    борька
       64 / 741
    сегодня в 15:37
    https://m.6/tribuna/blogs/festival/2441336.html
    LOpp
    LOpp
       9 / 741
    сегодня в 15:37
    Давыденко

    Достижения на турнирах Большого шлема в одиночном разряде:

    полуфиналист Открытого чемпионата Франции: 2005, 2007;
    полуфиналист Открытого чемпионата США: 2006, 2007;
    четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии: 2005, 2006, 2007, 2010.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    этот полуфиналист пусть за Зенит болеет))
    drug01
    drug01
       104 / 741
    сегодня в 15:26
    Его решение....
    Байкал-38
    Байкал-38
       37 / 741
    сегодня в 15:26
    Мужик, а не кафель!
    311
    311
       54 / 741
    сегодня в 15:24
    Разумный человек! Не то, что плитка кафельная!)
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