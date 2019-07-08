Давыденко: «Не стал фанатом „Спартака“»

Бывший теннисист Николай Давыденко признался, что поддерживает связь с защитником «Спартака» Андреем Ещенко.
Как-то сыграл в теннис с Андреем Ещенко. С тех пор даже переписываемся с ним иногда. Подарили мне спартаковские мяч и майку с фамилией Давыденко, но фанатом «Спартака» не стал.
Думал болеть индивидуально за футболиста. Недавно Ещенко из-за истории с тренером, Instagram и лайками отстранили от тренировок вместе с Глушаковым. Я сразу ему пишу: "Ты вообще тренируешься? У тебя все в порядке, ты вообще еще в «Спартаке»? Ответил, что все нормально. Как только вижу его фамилию в прессе, сразу интересуюсь.
Отвечай! Люблю слушать нелепые отмазки!!!
Отвечай! Люблю слушать нелепые отмазки!!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Достижения на турнирах Большого шлема в одиночном разряде:
полуфиналист Открытого чемпионата Франции: 2005, 2007;
полуфиналист Открытого чемпионата США: 2006, 2007;
четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии: 2005, 2006, 2007, 2010.
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этот полуфиналист пусть за Зенит болеет))
Достижения на турнирах Большого шлема в одиночном разряде:
полуфиналист Открытого чемпионата Франции: 2005, 2007;
полуфиналист Открытого чемпионата США: 2006, 2007;
четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии: 2005, 2006, 2007, 2010.
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этот полуфиналист пусть за Зенит болеет))