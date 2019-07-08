Парфенов: «Глобальных проблем у „Урала“ нет. Так, мелочи»

Главный тренер «Урала» рассказал о подготовке команды к старту нового сезона.

Сбор закончился, но мне, как и любому тренеру, хочется чуть-чуть еще в каждом компоненте добавить. Есть еще неделя, чтобы какие-то мелочи подкорректировать.

Все ли здоровы перед первым туром? Не хотелось бы такую информацию выдавать, всё же есть соперник. Глобальных проблем нет. Так, мелочи.