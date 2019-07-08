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Парфенов: «Глобальных проблем у „Урала“ нет. Так, мелочи»

сегодня, 17:19

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к старту нового сезона.

Сбор закончился, но мне, как и любому тренеру, хочется чуть-чуть еще в каждом компоненте добавить. Есть еще неделя, чтобы какие-то мелочи подкорректировать.

Все ли здоровы перед первым туром? Не хотелось бы такую информацию выдавать, всё же есть соперник. Глобальных проблем нет. Так, мелочи.

Екатеринбургская команда в первом туре РПЛ сыграет с «Уфой».

Ранее Парфенов высказался об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате с сезона-2020/21.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 734
сегодня в 18:22
Разведка соперника всё равно работает.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   508 / 734
сегодня в 18:05
Странно, как это свиньи их еще не создали Уралу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 734
сегодня в 17:50
Мелочей в футболе не бывает).
Zimmer
Zimmer
   693 / 734
сегодня в 17:49
Мелочи не считаются. "Уралу" удачи!
Bладимиp
Bладимиp
   72 / 734
сегодня в 17:48
Главное, чтобы опять свиней в кубке страны обломить.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   230 / 734
сегодня в 17:24
Успехов Уралу!
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