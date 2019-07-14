Ионов: «Я забил гол в стиле Роббена? Просто залетело»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в 1-м туре РПЛ . Футболист забил гол и отметился результативной передачей.

Гол в стиле Роббена? Убрал под левую ногу и решил пробить. Просто залетело.

Очень тяжелый матч. Получилось два разных тайма. Вышли на матч, сразу повели в два мяча. Выходили на второй тайм, понимая, что надо добавлять и не пропускать. В итоге пропустили, и получилась такая игра на нервах. Недавно перешли на новую схему, в которой мне комфортно. Но прошло мало времени, есть над чем работать. У нас лучшие игры впереди. Все молодцы, хорошо отыграли. Хорошая игра, всех с победой.