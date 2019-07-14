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Ионов: «Я забил гол в стиле Роббена? Просто залетело»

14 июля 2019, 00:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в 1-м туре РПЛ. Футболист забил гол и отметился результативной передачей.

Гол в стиле Роббена? Убрал под левую ногу и решил пробить. Просто залетело.

Очень тяжелый матч. Получилось два разных тайма. Вышли на матч, сразу повели в два мяча. Выходили на второй тайм, понимая, что надо добавлять и не пропускать. В итоге пропустили, и получилась такая игра на нервах. Недавно перешли на новую схему, в которой мне комфортно. Но прошло мало времени, есть над чем работать. У нас лучшие игры впереди. Все молодцы, хорошо отыграли. Хорошая игра, всех с победой.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   518 / 802
14 июля в 15:03
А ведь мог! Но ведь не стал.
feris1
feris1
14 июля в 13:19
Бывает и такие залетают в РПЛ)
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
14 июля в 13:03
Классный гол
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
   539 / 802
14 июля в 11:22
Сидел на трибуне за Ионовым (в момент удара) полёт
мяча -идеальная дуга в цель.
Never Mind
Never Mind
14 июля в 11:12
Красва, Лёха!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 10:58
Мог бы наврать что-нибудь о том как часами отрабатывал этот удар оставаясь после тренировок.
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
14 июля в 10:40
Любит выпивоха повыпендриваться.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 10:21
Иногда везёт.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Aчиститель
   27 / 802
14 июля в 08:59
Тебе правда понравился, Казанский?
ну вообще то чувак с акком казанский, ко мне ни какого отношения не имеет,мой ник был mikysss, но мне перманент дали,и если ты не заметил казанский за рубин болеет, так что потусуйся
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
14 июля в 08:47
Почаще бы такие залетали.
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 08:43
Молодец удачи
Aчиститель
Aчиститель ответил Мишаня Дмитриев
   67 / 802
14 июля в 08:24
за скромность респект, а гол и в правду хорош
Тебе правда понравился, Казанский?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил cska plus
   27 / 802
14 июля в 08:19
Ионов и Роббен это как спартак и Реал.
а кто же тогда влашич и цска, которые 2-й состав немотивированного реала аж 2 раза выиграли и не вышли из группы - боги футбола наверное. Барселона,тикай с городу тоби пи...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 161регион
   27 / 802
14 июля в 08:17
Проэктные пердивщики раскукарекались))))
правильно филиалу по носу Ростов щелкнул вот петушки с проэкта и кукарекают)))
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 08:17
Ионов и Роббен это как спартак и Реал.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 08:15
за скромность респект, а гол и в правду хорош
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
14 июля в 07:58
Просто повезло!
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
14 июля в 07:48
"Гол в стиле Роббена", " финт Зидана"...!

Рад, что теперь и голы, начали называть в стиле гения Роббена!
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
14 июля в 07:29
Я просто шел и мне налили.
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
14 июля в 06:16
Пустозвон.
mortid
mortid
   477 / 802
14 июля в 06:12
Ему кто такое сказал? Вы завязывайте с этим, а то один любитель чужих шкафчиков, после такого лестного вранья возомнил себя Бобби Робсоном и засобирался в Англию :D
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   280 / 802
14 июля в 05:52
Ионов: "Я похож на Месси?, -Не вгоняйте меня в краску"
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
14 июля в 05:36
Хороший гол ...
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
14 июля в 05:23
Алкаш тура.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
14 июля в 05:02
В стиле свиных говорит.
161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 01:10
Проэктные пердивщики раскукарекались))))
Ice van Reed
Ice van Reed
   144 / 802
14 июля в 01:04
Гол + пас, лучший игрок матча !Претендент на лучший гол тура! Красиво положил!!!
Трубадур
Трубадур
   609 / 802
14 июля в 00:56
Сам себе задал вопрос и сам себе ответил.
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   601 / 802
14 июля в 00:54
В стиле сантехника Борщева ты забил, представил, что впереди бутылка.
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