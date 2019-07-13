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Форвард «Сочи»: «Жаль, что в матче со „Спартаком“ не было VAR»

13 июля 2019, 23:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян остался недоволен работой арбитров в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

На 21-й минуте судья Владимир Москалев не поставил пенальти в пользу «Сочи», когда защитник «красно-белых» Николай Рассказов помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам.

Мы смотрели этот момент в раздевалке, там был пенальти, жаль, что не было VAR. Но это футбол - судья иногда свистит, иногда нет, они тоже люди и могут ошибаться.

У нас много новых игроков, для первого матча мы хорошо и дисциплинированно играли, жаль, что не смогли взять даже одно очко. Мы сегодня играли в гостях, хотели забить, но на последних секундах еще и пропустили гол. Мы только неделю тренируемся вместе, можно увидеть, как хорошо мы играем.

Большой респект тренеру, он нас всех адаптировал, сегодня мы себя хорошо показали. Иногда «химия» очень хорошо подходит, мы с ребятами очень хорошо взаимодействуем вместе, это видно. Точилин очень хвалил нас после матча. Конечно, одно очко могли взять, очень жаль.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Kurt Bekelman
   477 / 802
вчера в 03:43
Динамо СПБ из кубка зенит выбивала, когда все ждали "сольют"
Но есть одно "но", Зениту кубок нужен был как рыбе зонтик ;)
морозз
морозз
   24 / 802
14 июля в 15:09
Бомжи всегда и всем жаловались и жаловаться будут, они жалуются даже тогда когда выигрывают!
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:53
В том то и дело! Хотя в этом сезоне РПЛ уже должны был ввести систему видеоповторов. Но заряженные судьи до сих пор творят подобное в пользу пищевика, что конечно жаль:(
African spartak
African spartak
   33 / 802
14 июля в 12:40
Москалев в прошлом сезоне устроил беспредел в матче тарасовки и самарцев, тащил свиней в матчах с Зенитом. Почему он должен был сейчас изменить себе? Ожидаемо насвистел.
Скоро отбор ЛЕ и там продажных Москалева, Лапочкина не будет.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил mortid
   220 / 802
14 июля в 12:37
Заскулили ))) Посмотрим на вас в играх с Зенитом, Локо, Краснодаром, там будет видно что за команда. А то Динамо в прошлом сезоне тоже на старте чуть ли не выиграли у Спартака, в итоге одной ногой в пердиве были.
это ты про Уфу? УФа обыграла Спартак. Забив ДВАЖДЫ!!! от Уфы пропустить да еще и дважды...срам какой-то
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил mortid
   220 / 802
14 июля в 12:36
Заскулили ))) Посмотрим на вас в играх с Зенитом, Локо, Краснодаром, там будет видно что за команда. А то Динамо в прошлом сезоне тоже на старте чуть ли не выиграли у Спартака, в итоге одной ногой в пердиве были.
Динамо СПБ из кубка зенит выбивала, когда все ждали "сольют"
Морозовский
Морозовский ответил Алексей Бадайкин
   3 / 802
14 июля в 11:48
Зенит по крайней мере будет играть честно. Без помощи судьи
С чего ты взял, что "Зенит" честный?!Зачем так искажать действительность!?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
14 июля в 11:16
Жаль.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 10:58
Карапетян, вся страна возмущена этим безпределом против команды Сочи. Вы показали достойную игру. И всей стране в очередной раз стыдно за свиней.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил свиноспартач
14 июля в 10:53
почему никого? тебя смущает уже что то
Зенит по крайней мере будет играть честно. Без помощи судьи
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
14 июля в 10:51
Можно смело сказать, что лучшим в составе Спартака был судья.
Наверное самая удачная покупка для Спартака
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Даниил Корохов
14 июля в 10:50
Ну не бомжам скулить про судейство! А эти игры в поддавки с Оренбургм вся страна наблюдала и ничего, не пахнет! Где Федун, а где Миллер с миллиардами гос. корпорации и административным ресурсом правительства!
Зениту так не подсуживают.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 10:40
Москалёва надо назначать на все игры лазурного содружества!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 10:38
Никто там к мячу не успевал, не было там ничЁ! Помешали ему пробить, а что ему помогать надо было? Бред!
Даниил Корохов
Даниил Корохов
   237 / 802
14 июля в 09:57
Ну не бомжам скулить про судейство! А эти игры в поддавки с Оренбургм вся страна наблюдала и ничего, не пахнет! Где Федун, а где Миллер с миллиардами гос. корпорации и административным ресурсом правительства!
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 09:19
Вытянуть отскок Спартака Москалеву даже видеофиксация с понятыми не помешала бы...
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
14 июля в 08:49
Хоть он и был бы,у москалева уже чемончик был от фидуна на руках
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 08:28
Был позорным клубом спартак им и остался.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 08:22
Плохо думает Саша про наши судьи, если бы даже был ВАР, москалёв либо отказался пересмотреть эпизод или мог посмотреть и всё равно принять тоже решение, уж чересчур интереснее им всегда пересчитывать то, что лежит в федуновском чемоданчике.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
14 июля в 08:18
VAR внедряют в РФС, а он полностью коррумпирован свинями, так что и он не поможет.
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 802
14 июля в 08:09
Сочи - респект. Спартаку - обструкция!. Судью на мыло свиным в душевую!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
14 июля в 07:09
Москалев: -Здорово,что в матче с Сочи не было VAR!...
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
14 июля в 06:25
Стыдно за свиней с первого матча.
starche
starche
   82 / 802
14 июля в 06:23
Коррупция на глазах у тысяч болельщиков! Но свистун чувствует полную безнаказанность! Если судья заряжен, то никакой VAR не поможет.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
14 июля в 05:42
Разговорился какой то там Карапетян, как он мог против великого Спартака говорить? Всем известно, что это против Спартака заговор и пенальти на 21 минуте должны были в ворота Сочи поставить.
И это не Спартак позорно выглядел, это всё заговор.
Cremen
Cremen
   210 / 802
14 июля в 05:37
Только расформирование спартака позволит устранить коррупционный беспредел в нашем футболе.
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 05:34
Здесь и ВАР бы не помог...
mortid
mortid
   477 / 802
14 июля в 02:47
Заскулили ))) Посмотрим на вас в играх с Зенитом, Локо, Краснодаром, там будет видно что за команда. А то Динамо в прошлом сезоне тоже на старте чуть ли не выиграли у Спартака, в итоге одной ногой в пердиве были.
морозз
морозз ответил Юрниекс
   24 / 802
14 июля в 02:29
А что это изменило бы? Свистун был заряжен, он бы не " увидел" вот и все. Играя с свинями, надо быть готовым к таким раскладам. А Сочи молодцы. За вас не стыдно...
Не стыдись, всё будет хорошо!
свиноспартач
свиноспартач
   205 / 802
14 июля в 01:50
сегодня Ловчев хорошо спросил, зачем годовые тренировки если команда собрана за 4 дня так возит Спартак?
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