Форвард «Сочи»: «Жаль, что в матче со „Спартаком“ не было VAR»

Нападающий «Сочи» остался недоволен работой арбитров в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

На 21-й минуте судья Владимир Москалев не поставил пенальти в пользу «Сочи», когда защитник «красно-белых» Николай Рассказов помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам.

Мы смотрели этот момент в раздевалке, там был пенальти, жаль, что не было VAR . Но это футбол - судья иногда свистит, иногда нет, они тоже люди и могут ошибаться.

У нас много новых игроков, для первого матча мы хорошо и дисциплинированно играли, жаль, что не смогли взять даже одно очко. Мы сегодня играли в гостях, хотели забить, но на последних секундах еще и пропустили гол. Мы только неделю тренируемся вместе, можно увидеть, как хорошо мы играем.

Большой респект тренеру, он нас всех адаптировал, сегодня мы себя хорошо показали. Иногда «химия» очень хорошо подходит, мы с ребятами очень хорошо взаимодействуем вместе, это видно. Точилин очень хвалил нас после матча. Конечно, одно очко могли взять, очень жаль.