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Капитан «Сочи»: «Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах»

13 июля 2019, 22:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Капитан «Сочи» Евгений Песегов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах. Мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и убегали в контратаки. Ощущения от первого матча положительные, я думаю, наша команда заслужила ничью.

Не получилось забить в первой игре, будем отрабатывать реализацию моментов на тренировках. На нашей игре сказалась несыгранность, мы недавно собрались, не успели наиграть стандарты. Поздравляю «Спартак» с победой.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 08:24
Точилину для создания боеспособной команды понадобилось четыре дня, Федуну стоит задуматься..
МапС
МапС
   72 / 802
14 июля в 08:09
Играли хорошо, даже лучше Спартака!
Но многочисленные ваши валяния на газоне вам в большой минус. Потому и 7 минут добавил Москалёв, вот и получили.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   280 / 802
14 июля в 08:01
Выигрывать на последней минуте при затянутом продажной судьей времени - стиль свиней.
wingback
wingback
   163 / 802
14 июля в 01:57
    Sergey Z
    Sergey Z
       254 / 802
    13 июля в 23:44
    Сочинцы - молодцы!!!
    Bладимиp
    Bладимиp
       70 / 802
    13 июля в 23:06
    Вы не проиграли, свиньи у вас победу украли.
    ABir
    ABir
       103 / 802
    13 июля в 23:06
    Спартаку не обидно проигрывать не только дебютанту, но и более именитым клубам. В футболе не все решают деньги, даже газпромовские
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       42 / 802
    13 июля в 22:49
    Не повело вам с судьей матча и гнилым соперником.
    VIPded
    VIPded
       81 / 802
    13 июля в 22:47
    Стыдно за Спартак... Судью на мыло!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 802
    13 июля в 22:35
    Ивас с хорошей игрой. Контратакующая игра всегда более зрелищна при равном счете или не в пользу автобуса, но генич этого не понимает
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       151 / 802
    13 июля в 22:27
    Реализацию моментов на тренировках отработать нельзя. Таковая зависит, прежде всего, от индивидуального мастерства отдельного футболиста. И только.
    ziborock
    ziborock
       19 / 802
    13 июля в 22:22
    Хороший игрок! Респект за сегодняшнюю игру!
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