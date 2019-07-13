Капитан «Сочи»: «Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах»

Капитан «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ .

Обидно проигрывать, пропуская на последних минутах. Мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и убегали в контратаки. Ощущения от первого матча положительные, я думаю, наша команда заслужила ничью.

Не получилось забить в первой игре, будем отрабатывать реализацию моментов на тренировках. На нашей игре сказалась несыгранность, мы недавно собрались, не успели наиграть стандарты. Поздравляю «Спартак» с победой.