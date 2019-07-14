Карпин: «Матчи в такое время - это преступление против болельщиков»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ .

Были хорошие отрезки в матче, которые мне понравились. В целом, нервозность присутствовала у всех из-за того, что первую встречу проводили в сезоне. Но игру оцениваю положительно, так как взяли три очка.

Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время - это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов.