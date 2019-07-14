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Карпин: «Матчи в такое время - это преступление против болельщиков»

14 июля 2019, 00:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ.

Были хорошие отрезки в матче, которые мне понравились. В целом, нервозность присутствовала у всех из-за того, что первую встречу проводили в сезоне. Но игру оцениваю положительно, так как взяли три очка.

Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время - это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов.

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:05
невозможно спорить
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
14 июля в 15:14
всё делается в угоду матч-премьер они думают что будут покупать ихние гребаные тарелки
serh62
serh62
   252 / 802
14 июля в 13:20
канделаки на КОЛ!!!
Морро
Морро ответил Аксинья
   426 / 802
14 июля в 11:09
Проснись уже сегодня...Да Валера сразу после опубликования календаря возмутился - да вот что-то никто из тренеров его больше не поддержал...
Если , как декларируется, футбол для болельщиков, то болельщики и должны показать какое время для них удобнее. Респект Карпину, что он сразу поднял вопрос о времени проведения матча, но кулуарно этот вопрос не решить. Можно добиться переноса одного-двух матчей, но система останется.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 10:30
Преступники должны сидеть не в РПЛ, а в другом месте.
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 09:57
Степа, ты еще забыл добавить что в этом виноват Федун...
Аксинья
Аксинья ответил КЭТиК
   17 / 802
14 июля в 09:53
По поводу начала матча очень поздно нужно было кричать ещё давно, сразу как только узнали.
Проснись уже сегодня...Да Валера сразу после опубликования календаря возмутился - да вот что-то никто из тренеров его больше не поддержал...
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 09:07
Арсенал с Оренбургом тоже в 21:30 играть будет .
Вот их болельщикам везёт , ночью ТВ смотреть .
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 08:46
Футбол должен быть для болельщиков, Валера прав. А у нас всё в угоду телетрансляций
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
14 июля в 08:16
По поводу начала матча очень поздно нужно было кричать ещё давно, сразу как только узнали.
parallels
parallels
   5 / 802
14 июля в 07:45
сразу видно - не еврокубковая команда. у нас бывали случаи, что в районе часа ночи игра заканчивалась, и ничего.
Omaxa
Omaxa ответил ABir
   224 / 802
14 июля в 07:25
Преступление перед болельщиками - играть в плохой футбол
Какой вчера показали свиньи под свист своих болельщиков.
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 07:25
Вообще то футбол в России уже давно не для болельщиков, а для бизнеса...
Морро
Морро
   426 / 802
14 июля в 07:24
Бесполезно просить у этих жирных котов. Вот если тысяч 40 (вместимость Ростов арены) напишут открытое письмо, и так поступят болельщики всех клубов, может и зашевелятся.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 07:16
В позднее время нужно назначать игры спартака, чтобы меньше народу были свидетелями позорища и судейского беспредела.
борька
борька
   94 / 802
14 июля в 07:06
Карпин молодец! Нашим футболом управляют 56ы! Они рассматривают и хотят утвердить начало матчец в оо,15мин.этот указ подписал путын!
С ,победой!
Позор футбольным воротилам,которые издеваются над болельщиками! Свиньи!
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 06:45
Преступление перед болельщиками - играть в плохой футбол
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
14 июля в 06:14
Это продуманная политика РФС.
11-и метровый
11-и метровый ответил Klaksvikar Itrottarselag
   20 / 802
14 июля в 06:05
Я не пошел на игру именно из-за позднего начала.
Боишься поздно ходить?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 06:02
Я не пошел на игру именно из-за позднего начала.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
14 июля в 04:35
Что то реально поздно было.
bsww
bsww
   565 / 802
14 июля в 00:32
Так в субботу играли, поэтому время нормальное. Было бы воскресенье - другой разговор, в 23-30 заканчивался матч, а людям на работу
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
14 июля в 00:29
Валера, обнимаю, преступников знаешь, и я знаю, все их знают
Omaxa
Omaxa
   224 / 802
14 июля в 00:26
Скоро посещаемость у ростова пердивного будет как и у всякой слабой пердивной команды.
jilbar
jilbar
   29 / 802
14 июля в 00:24
А это чтобы больше болельщиков позорную игру ростова не видели.
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