Федотов: «Предполагали, что „Ростов“ будет агрессивен после двух поражений»

Наставник «Оренбурга» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Первый тайм был неудачным? Я бы так не сказал. Мы очень легко пропустили голы. Был один Шомуродов. Мы обсуждали, что не надо бежать в ворота. Нужно просто контролировать игрока в зоне 11-метровой отметки. Там же не было никого, кроме нападающего соперника, который забил гол. Здесь есть над чем работать. Но в первом тайме и у нас тоже были моменты. Может быть, игра не смотрелась целостной, не хватало фланговой игры. Мы пытались быстро обострять. Нужно было немного добавить во владении, лучше распоряжаться мячом и правильнее создавать атаки. Весь матч этого не хватало.

Во втором тайме добавили в агрессии. Мы предполагали, что соперник будет агрессивно играть после двух поражений, даже готовились к этому. Для зрителей матч был очень хорошим в том плане, что было много единоборств и борьбы. Мы до конца не теряли надежду на то, чтобы сравнять счет. На последних секундах Кулишев просто не попал по мячу, потому что слишком хотел забить в родных стенах.