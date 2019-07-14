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Федотов: «Предполагали, что „Ростов“ будет агрессивен после двух поражений»

14 июля 2019, 00:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Первый тайм был неудачным? Я бы так не сказал. Мы очень легко пропустили голы. Был один Шомуродов. Мы обсуждали, что не надо бежать в ворота. Нужно просто контролировать игрока в зоне 11-метровой отметки. Там же не было никого, кроме нападающего соперника, который забил гол. Здесь есть над чем работать. Но в первом тайме и у нас тоже были моменты. Может быть, игра не смотрелась целостной, не хватало фланговой игры. Мы пытались быстро обострять. Нужно было немного добавить во владении, лучше распоряжаться мячом и правильнее создавать атаки. Весь матч этого не хватало. 

Во втором тайме добавили в агрессии. Мы предполагали, что соперник будет агрессивно играть после двух поражений, даже готовились к этому. Для зрителей матч был очень хорошим в том плане, что было много единоборств и борьбы. Мы до конца не теряли надежду на то, чтобы сравнять счет. На последних секундах Кулишев просто не попал по мячу, потому что слишком хотел забить в родных стенах.

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Все комментарии
BZ2315
BZ2315
   134 / 802
14 июля в 10:46
Жаль, что не устроили Пердивщику третье поражение.
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 07:02
Ростов с победой .
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
14 июля в 06:39
Оренбургу тяжело пока . Много игроков потеряли
shlomo
shlomo
   139 / 802
14 июля в 06:28
Поздравляю Ростовчан.....будет и на нашей улице праздник...
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 802
14 июля в 05:34
Оренбург был не хуже автобусного пердивника.
161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 01:03
Проэктые тролли на авно исходят....ухахахаха....вас презирает вся страна
161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 01:02
Федот кидает гнилые отмазки... Ростов был на голову сильнее и заслуженно победил
Шеф спартака
Шеф спартака
   801 / 802
14 июля в 00:44
У ростова не бывает агрессивности, команда трусливенькая.
vistory
vistory
   643 / 802
14 июля в 00:43
ростов только дома автобусом иногда выигрывает, на выезде он полный пердив.
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
14 июля в 00:35
Хорошо потроллил колхозников!
Ждем ростов в Питере и Оренбурге, но в следующем туре удачи им против зла
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