Джикия: «Игроки „Сочи“ - молодцы. Они потреплют нервы другим командам»

Капитан «Спартака» остался доволен работой судейства в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Единственный гол «красно-белые» забили на 93-й минуте.

Игра была тяжелая, самое главное, что выиграли, для первого тура это было самое главное. Мы немного провалились в первом тайме, но в целом контролировали игру. Да, немного отошли назад, такое бывает иногда, но самое главное, что перетерпели и начали во втором тайме играть в свою игру, давить, и забили в конце.

Хорошее судейство, я никогда не обсуждаю хорошие и плохие моменты судей, всегда с уважением отношусь к судейству. Семь минут это немного, потому что команда соперника часто ложилась на поле, так скажем, поэтому время, которое добавил арбитр, вполне нормальное. В футболе это бывает, я сам не против иногда потянуть время в конце матча, это нормальный футбольный момент, понятно, что для «Сочи» это была первая игра в Премьер-Лиге, они хотели с таким соперником, как «Спартак», показать себя на самом высоком уровне. Они бились, старались, они огромные молодцы, думаю, что в следующих турах потреплют нервы другим командам.