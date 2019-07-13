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Джикия: «Игроки „Сочи“ - молодцы. Они потреплют нервы другим командам»

13 июля 2019, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался доволен работой судейства в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Единственный гол «красно-белые» забили на 93-й минуте.

Игра была тяжелая, самое главное, что выиграли, для первого тура это было самое главное. Мы немного провалились в первом тайме, но в целом контролировали игру. Да, немного отошли назад, такое бывает иногда, но самое главное, что перетерпели и начали во втором тайме играть в свою игру, давить, и забили в конце.

Хорошее судейство, я никогда не обсуждаю хорошие и плохие моменты судей, всегда с уважением отношусь к судейству. Семь минут это немного, потому что команда соперника часто ложилась на поле, так скажем, поэтому время, которое добавил арбитр, вполне нормальное. В футболе это бывает, я сам не против иногда потянуть время в конце матча, это нормальный футбольный момент, понятно, что для «Сочи» это была первая игра в Премьер-Лиге, они хотели с таким соперником, как «Спартак», показать себя на самом высоком уровне. Они бились, старались, они огромные молодцы, думаю, что в следующих турах потреплют нервы другим командам.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 09:16
... а игроки Спартака потреплят нервы своим болельщикам.
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
14 июля в 08:20
От матча остался горький осадок от нечестного футбола.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
14 июля в 06:07
Затравят Сочи свиноподобные.
свиноспартач
свиноспартач
   205 / 802
14 июля в 01:52
да, ничего в нашем свинарнике не меняется, абидно
Заполярный
Заполярный
   48 / 802
14 июля в 01:04
ВОТ ВТОРОЙ ТУР И ПОКАЖЕТ
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   127 / 802
14 июля в 00:49
А уж свиньи то как потреплют нервы всей стране своими тухлыми победами.
Alladins
Alladins
   496 / 802
14 июля в 00:46
Они бы и вам потрепали, да судья не дал.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил spartak kursk
   242 / 802
13 июля в 23:19
Игроки Сочи-молодцы.Бились,сражались,ни слова о судействе и поздравления соперников с победой. Респект им за сегодняшнюю игру.
Правильно. Игру рукой в штрафной озвучивать не стоит.
Дима Головашич
Дима Головашич
   242 / 802
13 июля в 23:18
Играет Ростовский Рубин. Чего бы им не трепать нервы?
spartak kursk
spartak kursk
   200 / 802
13 июля в 23:07
Игроки Сочи-молодцы.Бились,сражались,ни слова о судействе и поздравления соперников с победой. Респект им за сегодняшнюю игру.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 22:59
Да, потреплют нервы
jilbar
jilbar
   29 / 802
13 июля в 22:59
Сколько же позора от свиней натерпимся в этом сезоне в ЛЕ.
bosun
bosun
   278 / 802
13 июля в 22:56
По новому регламенту, если Спартак катает безголевую ничью, то играют до гола.
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
13 июля в 22:54
Сочи не повезло, начинают свой путь в РПЛ с позорным соперником и непорядочным судейством.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 22:48
Пупсик хоть бы не позорился, а еще дружбой с Жигой гордится.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 22:44
Так зенитим не шлака надавал для решения локальных целей
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