Президент «Ростова»: «РПЛ нужно решить - нужны ли им вообще болельщики»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц посетовал на позднее время начала матча против «Оренбурга». Встреча началась в 21:30 по местному времени.
До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах.
Вчера после матча,пока добрались,угомонились,
в итоге лёг в 4-00.
Думал будет АНШЛАГ- в сётаки открытие сезона.
Вчера после матча,пока добрались,угомонились,
в итоге лёг в 4-00.
Думал будет АНШЛАГ- в сётаки открытие сезона.
Когда на 95% всё картинное "офутболивание" содержится за счёт налогов, то этой лиге начихать на зрителей и их количество. Нет ответственных за плохие выступления, нет переживаний за содержание, аренды, перелёты и, вообще, за завтрашний день. В любом случае всё оплатится...
Когда на 95% всё картинное "офутболивание" содержится за счёт налогов, то этой лиге начихать на зрителей и их количество. Нет ответственных за плохие выступления, нет переживаний за содержание, аренды, перелёты и, вообще, за завтрашний день. В любом случае всё оплатится...
Дебелизм власти не знает пределаа!
Дебелизм власти не знает пределаа!
При желании всё можно сделать по-уму и не превращать ростовские матчи в ночной поход на стадион.....
Даже по вчерашнему календарю.....
Что мешало восточную игру Урал-Уфа начать в16:00....
Московкий матс Спартак-Сочи в 18:00....
Ростовскую встречу Ростов-Оренбург в комфортные в 20:00
Если все как Карпин не будут молчать...то матчи в 21:30 будут исключены....невзирая на ожидаемое возмущение телерекламщиков которым выгодно чтоб футбольный вечер заканчивался в 3:00 ночи.....но чемпионат не для них...а для зрителей...и пустые трибуны не показатель хорошей работы РФС...
При желании всё можно сделать по-уму и не превращать ростовские матчи в ночной поход на стадион.....
Даже по вчерашнему календарю.....
Что мешало восточную игру Урал-Уфа начать в16:00....
Московкий матс Спартак-Сочи в 18:00....
Ростовскую встречу Ростов-Оренбург в комфортные в 20:00
Если все как Карпин не будут молчать...то матчи в 21:30 будут исключены....невзирая на ожидаемое возмущение телерекламщиков которым выгодно чтоб футбольный вечер заканчивался в 3:00 ночи.....но чемпионат не для них...а для зрителей...и пустые трибуны не показатель хорошей работы РФС...
Но в туре проводятся ещё игры....накладки матчей исключены во благо телеаудитории....
Такие вещи наверное надо обсуждать до начала первенства....
Почему именно Ростов должен проводить две первые домашние встречи в 21:30.....
А тот же условный Спартак 4 первые домашние игры в комфортные для себя и своих зрителей 19:00 и 20:00.....
Избирательность и предвзятость в этом вопросе надо исключить.......
Но в туре проводятся ещё игры....накладки матчей исключены во благо телеаудитории....
Такие вещи наверное надо обсуждать до начала первенства....
Почему именно Ростов должен проводить две первые домашние встречи в 21:30.....
А тот же условный Спартак 4 первые домашние игры в комфортные для себя и своих зрителей 19:00 и 20:00.....
Избирательность и предвзятость в этом вопросе надо исключить.......
В Иркутске матч начался в 02:30, в Приморье в 04:30. Я ещё посмотрел начало, а потом уснул, хотя хотел бы посмотреть полностью.
Давайте хоть думать, что помимо зажравшейся Москвы есть ещё и другая страна.
Помню когда была олимпиада в Китае так тот же Губерниев исплакался, что время соревнований неудобный для Москвы. Так и хотелось сказать "ты урод раз в жизни терпишь такие неудобства, а мы всю жизнь!"
Думаю хоть чемпионат России можно под страну подогнать, а не только для центральных регионов!!!
В Иркутске матч начался в 02:30, в Приморье в 04:30. Я ещё посмотрел начало, а потом уснул, хотя хотел бы посмотреть полностью.
Давайте хоть думать, что помимо зажравшейся Москвы есть ещё и другая страна.
Помню когда была олимпиада в Китае так тот же Губерниев исплакался, что время соревнований неудобный для Москвы. Так и хотелось сказать "ты урод раз в жизни терпишь такие неудобства, а мы всю жизнь!"
Думаю хоть чемпионат России можно под страну подогнать, а не только для центральных регионов!!!
Почему в первом матче прошлого чемпионата который тоже начинался в 21:30 и собрал в Ростове 28 тысяч на трибуны - не было проблем ???
Да и с "Крылями" дома в том сезоне в 21:30 играли.....31 тысяча пришла на трибуны....
А тут резко "поздно" стало......??
Почему в первом матче прошлого чемпионата который тоже начинался в 21:30 и собрал в Ростове 28 тысяч на трибуны - не было проблем ???
Да и с "Крылями" дома в том сезоне в 21:30 играли.....31 тысяча пришла на трибуны....
А тут резко "поздно" стало......??