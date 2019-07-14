Президент «Ростова»: «РПЛ нужно решить - нужны ли им вообще болельщики»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц посетовал на позднее время начала матча против «Оренбурга». Встреча началась в 21:30 по местному времени.

До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах.