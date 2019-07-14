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Президент «Ростова»: «РПЛ нужно решить - нужны ли им вообще болельщики»

14 июля 2019, 00:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц посетовал на позднее время начала матча против «Оренбурга». Встреча началась в 21:30 по местному времени.

До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах.

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112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:34
хороший вопрос
Dominators
Dominators ответил Санчо Панса
   327 / 802
14 июля в 20:05
Полагаю, что все - таки нужны! А как иначе то? Вероятнее всего из-за жары матч перенесли на более позднее время.
В Ростове аномально холодный июль - это к слову .. Начали с перехода на весна осень , играем зимой при минусах . Теперь будем играть ночью . Браво чинушам РФС .
NGYRZ
NGYRZ ответил Jeck Denielse
   28 / 802
14 июля в 18:47
Согласен... Но в туре проводятся ещё игры....накладки матчей исключены во благо телеаудитории.... Такие вещи наверное надо обсуждать до начала первенства.... Почему именно Ростов должен проводить две первые домашние встречи в 21:30..... А тот же условный Спартак 4 первые домашние игры в комфортные для себя и своих зрителей 19:00 и 20:00..... Избирательность и предвзятость в этом вопросе надо исключить.......
Согласен.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:46
Полагаю, что все - таки нужны! А как иначе то? Вероятнее всего из-за жары матч перенесли на более позднее время.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
   539 / 802
14 июля в 11:05
Правда! Очень поздно.
Вчера после матча,пока добрались,угомонились,
в итоге лёг в 4-00.
Думал будет АНШЛАГ- в сётаки открытие сезона.
Морозовский
Морозовский ответил PATRIOT1965
   3 / 802
14 июля в 10:49
РПЛ нужно еше решить,а нужны ли нам такие арбитры как Москалев,Лапочкин,какой смысл приходить на стадион,если им уже известен победитель матча,если болельщиков держат за лохов.
Москалёва надо назначать на все игры команд лазурного содружества!
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
14 июля в 10:42
Болельщики Пердивщику не нужны, они все болеют за свиней.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 10:25
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       98 / 802
    14 июля в 10:04
    РПЛ нужно еше решить,а нужны ли нам такие арбитры как Москалев,Лапочкин,какой смысл приходить на стадион,если им уже известен победитель матча,если болельщиков держат за лохов.
    galem72
    galem72
       186 / 802
    14 июля в 10:01
    "...руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах..."

    Когда на 95% всё картинное "офутболивание" содержится за счёт налогов, то этой лиге начихать на зрителей и их количество. Нет ответственных за плохие выступления, нет переживаний за содержание, аренды, перелёты и, вообще, за завтрашний день. В любом случае всё оплатится...
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответил beefs
       314 / 802
    14 июля в 09:36
    Им нужно бабло, а вообще то почему этот вопрос не задали до матча?
    Да задавали этот вопрос, и не раз. Была также петиция футбольных болельщиков обеих команд. А толку-то. Сытый голодного не разумеет. ФК "Зенит" арендует стадион, на котором проводит свои домашние матчи, за ОДИН РУБЛЬ В ГОД (срок аренды - 49 лет). ФК "Ростов", чтобы провести свои домашние матчи на "Ростов-Арена", такое "удовольствие" обойдется в ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. А как "отбить" такие деньги, если начало матча ближе к полуночи. А ведь в прошлом сезоне на стадион приходили заблаговременно, нередко, с детьми.
    борька
    борька
       94 / 802
    14 июля в 09:19
    Быдлочиновникам болельщики не нужны!
    Дебелизм власти не знает пределаа!
    11-и метровый
    11-и метровый
       20 / 802
    14 июля в 09:16
    Как еще болельщики ростова от стыда не сгорели от такой команды пердивной.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Аксинья
       15 / 802
    14 июля в 09:06
    Джек, если у составителей календаря нет мозгов то у других они есть - два первых тура Ростов играет дома и обе встречи начало в 21-30...Могли бы для разнообразия с другой игрой временем обменяться...Или то что у Ростова самая большая посещаемость после Зенита не вписывается в рамки кабинета?
    В субботу проводится всего 3 игры....
    При желании всё можно сделать по-уму и не превращать ростовские матчи в ночной поход на стадион.....
    Даже по вчерашнему календарю.....
    Что мешало восточную игру Урал-Уфа начать в16:00....
    Московкий матс Спартак-Сочи в 18:00....
    Ростовскую встречу Ростов-Оренбург в комфортные в 20:00

    Если все как Карпин не будут молчать...то матчи в 21:30 будут исключены....невзирая на ожидаемое возмущение телерекламщиков которым выгодно чтоб футбольный вечер заканчивался в 3:00 ночи.....но чемпионат не для них...а для зрителей...и пустые трибуны не показатель хорошей работы РФС...
    Аксинья
    Аксинья ответил Jeck Denielse
       17 / 802
    14 июля в 08:52
    В 11:00 рано....в 14:00 или 16:00 жарко....в 21:00 поздно...не угодишь... Почему в первом матче прошлого чемпионата который тоже начинался в 21:30 и собрал в Ростове 28 тысяч на трибуны - не было проблем ??? Да и с "Крылями" дома в том сезоне в 21:30 играли.....31 тысяча пришла на трибуны.... А тут резко "поздно" стало......??
    Джек, если у составителей календаря нет мозгов то у других они есть - два первых тура Ростов играет дома и обе встречи начало в 21-30...Могли бы для разнообразия с другой игрой временем обменяться...Или то что у Ростова самая большая посещаемость после Зенита не вписывается в рамки кабинета?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил NGYRZ
       15 / 802
    14 июля в 08:51
    в 19 - 20 часов самое то.
    Согласен...
    Но в туре проводятся ещё игры....накладки матчей исключены во благо телеаудитории....
    Такие вещи наверное надо обсуждать до начала первенства....

    Почему именно Ростов должен проводить две первые домашние встречи в 21:30.....
    А тот же условный Спартак 4 первые домашние игры в комфортные для себя и своих зрителей 19:00 и 20:00.....

    Избирательность и предвзятость в этом вопросе надо исключить.......
    Аксинья
    Аксинья ответил cska plus
       17 / 802
    14 июля в 08:47
    Ахахах! Еу ты смешной из команды клоунов.
    Не клоунов а клонов...
    13 RUS
    13 RUS
       121 / 802
    14 июля в 08:45
    Да позор этому рпл как и свиньям
    Аксинья
    Аксинья ответил Kurt Bekelman
       17 / 802
    14 июля в 08:44
    в Испании в любое время вообще играют и не жалуются ))
    А в Зулусии вообще круглогодно даже зимой (она там наступает когда температура ниже +25 становится)
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       220 / 802
    14 июля в 08:31
    в Испании в любое время вообще играют и не жалуются ))
    Байкал-38
    Байкал-38
       22 / 802
    14 июля в 08:30
    Как я понимаю время начало матча зависит от телетрансляции.
    В Иркутске матч начался в 02:30, в Приморье в 04:30. Я ещё посмотрел начало, а потом уснул, хотя хотел бы посмотреть полностью.
    Давайте хоть думать, что помимо зажравшейся Москвы есть ещё и другая страна.
    Помню когда была олимпиада в Китае так тот же Губерниев исплакался, что время соревнований неудобный для Москвы. Так и хотелось сказать "ты урод раз в жизни терпишь такие неудобства, а мы всю жизнь!"
    Думаю хоть чемпионат России можно под страну подогнать, а не только для центральных регионов!!!
    beefs
    beefs
       119 / 802
    14 июля в 08:27
    Им нужно бабло, а вообще то почему этот вопрос не задали до матча?
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Jeck Denielse
       28 / 802
    14 июля в 08:21
    В 11:00 рано....в 14:00 или 16:00 жарко....в 21:00 поздно...не угодишь... Почему в первом матче прошлого чемпионата который тоже начинался в 21:30 и собрал в Ростове 28 тысяч на трибуны - не было проблем ??? Да и с "Крылями" дома в том сезоне в 21:30 играли.....31 тысяча пришла на трибуны.... А тут резко "поздно" стало......??
    в 19 - 20 часов самое то.
    drive45
    drive45
       470 / 802
    14 июля в 08:20
    После таких заявлений хочется верить,что руководство нашего футбола проведут работу над ошибками и примут совершенное решение.
    ДАША Д
    ДАША Д
       179 / 802
    14 июля в 08:14
    Действительно очень поздно.
    EAGinLE
    EAGinLE
       36 / 802
    14 июля в 08:06
    Такой у нас календарь .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 802
    14 июля в 07:53
    В 11:00 рано....в 14:00 или 16:00 жарко....в 21:00 поздно...не угодишь...
    Почему в первом матче прошлого чемпионата который тоже начинался в 21:30 и собрал в Ростове 28 тысяч на трибуны - не было проблем ???
    Да и с "Крылями" дома в том сезоне в 21:30 играли.....31 тысяча пришла на трибуны....
    А тут резко "поздно" стало......??
    vovinho11
    vovinho11 ответил Androshin
       644 / 802
    14 июля в 07:28
    кютый?
    vovinho11
    vovinho11
       644 / 802
    14 июля в 07:26
    Дааааа, я вообще в час ночи домой приехал. Пусть сгниют те, кто ставит время, 16и поганые
    cska plus
    cska plus ответил Не спартак
       7 / 802
    14 июля в 07:11
    Для ростова это лучшее время, позора меньше народу видит.
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