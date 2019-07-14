«Ливерпуль» провел спарринг с клубом из четвертого дивизиона Англии

«Ливерпуль» в товарищеском матче одержал победу над «Брэдфорд Сити».
Брэдфорд, стадион «Вэлли Пэрейд»
«Брэдфорд Сити» - «Ливерпуль» 1:3 (0:3)
Голы: Дойл 81 (пенальти) - Милнер 13, Милнер 15 (пенальти), Брюстер 41
Состав «Ливерпуля» на первый тайм: Миньоле, Клайн, Филлипс, Ловрен, Ларучи, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Уилсон, Кент, Брюстер
Состав «Ливерпуля» на второй тайм: Миньоле, Гувер, Матип, Гомес, Льюис, Фабиньо, Вудберн, Джонс, Дункан, Ориги, Миллар
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что этим летом от клуба не стоит ждать громких трансферов.