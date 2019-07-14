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«Ливерпуль» провел спарринг с клубом из четвертого дивизиона Англии

14 июля 2019, 18:54
Брэдфорд СитиЛоготип футбольный клуб Брэдфорд Сити1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» в товарищеском матче одержал победу над «Брэдфорд Сити».

Брэдфорд, стадион «Вэлли Пэрейд»

«Брэдфорд Сити» - «Ливерпуль» 1:3 (0:3)
Голы: Дойл 81 (пенальти) - Милнер 13, Милнер 15 (пенальти), Брюстер 41

Состав «Ливерпуля» на первый тайм: Миньоле, Клайн, Филлипс, Ловрен, Ларучи, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Уилсон, Кент, Брюстер

Состав «Ливерпуля» на второй тайм: Миньоле, Гувер, Матип, Гомес, Льюис, Фабиньо, Вудберн, Джонс, Дункан, Ориги, Миллар

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что этим летом от клуба не стоит ждать громких трансферов.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   448 / 802
вчера в 12:48
Анивей снова в новости про Ливерпуль, ничего нового, как всегда пытается шутить, но в последнее время это смех сквозь слезы, потому что уровень Мю не намного ушел выше чем у тех у кого они в последнее время покупают игроков( Суонси, Лестер).
anyway
anyway
   532 / 802
14 июля в 23:38
в принципе соперники одного уровня, только скаузеры хорошо работают в кабинетах...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил DEIVID
   295 / 802
14 июля в 21:15
А на какое место зенитка может рассчитывать, проигрывая Динамо 7-1???
Ого, ты фанат Питбуля. Он хорош, чем то похож на Сехудо.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил DEIVID
   377 / 802
14 июля в 20:58
Вначале по количеству побед в ЛЧ догоните, потом уже чушь свою неси.
количество лч. история у них хорошая. милан середняк десятилетия. это факт. а не чуш
DEIVID
DEIVID ответил Bavaria_N
   92 / 802
14 июля в 20:47
на такое же на какое и середняк милан
Вначале по количеству побед в ЛЧ догоните, потом уже чушь свою неси.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил DEIVID
   377 / 802
14 июля в 20:16
А на какое место зенитка может рассчитывать, проигрывая Динамо 7-1???
на такое же на какое и середняк милан
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
14 июля в 20:15
скамина судил опять
DEIVID
DEIVID ответил Питер Ман
   92 / 802
14 июля в 19:37
На какой уровень дивизиона пупсики тянут, если они проиграли 7-0, а представитель четвертого дивизиона 3-1 ливерпулю?
А на какое место зенитка может рассчитывать, проигрывая Динамо 7-1???
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 18:59
Слабовато 3-1
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
14 июля в 18:58
На какой уровень дивизиона пупсики тянут, если они проиграли 7-0, а представитель четвертого дивизиона 3-1 ливерпулю?
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