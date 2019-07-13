«Урал» в результативном матче победил «Уфу»

В матче 1-го тура РПЛ «Урал» победил «Уфу».
Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена
«Урал» - «Уфа» - 3:2 (1:0)
Голы: Бикфалви 14, Бикфалви 49, Бавин 82 - Козлов 77, Фомин 86 (пенальти)
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков, Бумаль Майега, Аугустыняк, Эль-Кабир (Бавин 81), Бикфалви, Егорычев (Фидлер 90), Панюков (Ильин 69)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Уфа»: Чернов, Алиев (Гиоргобиани 80), Йокич, Табидзе, Аликин, Сухов, Слай, Сысуев (Емельянов 66), Карп (Тилль 72), Фомин, Козлов
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Сысуев 58
Судья: Карасев Сергей.
Также сегодня сразятся «Спартак» и «Сочи».
С почином фк " УРАЛ " !
С почином фк " УРАЛ " !
6 последних игр Урал не мог Уфу обыграть....
Парфёнова с Победой !!!
Бикфалви прям с первого тура "Азмуна включил".....молодец...
6 последних игр Урал не мог Уфу обыграть....
Парфёнова с Победой !!!
Бикфалви прям с первого тура "Азмуна включил".....молодец...
Урал с заслуженной победой!!! Могли и больше забить!!!
Урал с заслуженной победой!!! Могли и больше забить!!!