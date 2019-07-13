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«Урал» в результативном матче победил «Уфу»

13 июля 2019, 18:29
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В матче 1-го тура РПЛ «Урал» победил «Уфу».

Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена

«Урал» - «Уфа» - 3:2 (1:0)
Голы: Бикфалви 14, Бикфалви 49, Бавин 82 - Козлов 77, Фомин 86 (пенальти)

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков, Бумаль Майега, Аугустыняк, Эль-Кабир (Бавин 81), Бикфалви, Егорычев (Фидлер 90), Панюков (Ильин 69)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Уфа»: Чернов, Алиев (Гиоргобиани 80), Йокич, Табидзе, Аликин, Сухов, Слай, Сысуев (Емельянов 66), Карп (Тилль 72), Фомин, Козлов
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Сысуев 58

Судья: Карасев Сергей.

Также сегодня сразятся «Спартак» и «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:32
браво !
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   504 / 802
14 июля в 16:05
С победой Урал
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 09:46
Повезло болела увидеть 5 голов...
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
13 июля в 22:20
Есть Победа
kastites
kastites
   126 / 802
13 июля в 22:12
Молодцы
Grabovsky
Grabovsky ответил Caniggia
13 июля в 21:16
Лихо в первом матче понакидали друг другу! Неожиданно результативный матч получился.
ну это же не на спартак смотреть )
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 20:49
Уралу респект!
dok66
dok66
   452 / 802
13 июля в 20:25
С Победой , Урал !
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
13 июля в 20:09
Урал красавцы
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 19:59
Урал с победой!
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
13 июля в 19:57
Лихо в первом матче понакидали друг другу! Неожиданно результативный матч получился.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
13 июля в 19:41
Первая игра Чемпионата на своём поле и началась с Победы - хороший признак..
С почином фк " УРАЛ " !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   307 / 802
13 июля в 19:37
Уралу респект!
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
13 июля в 19:09
Хорошая игра была!!!
spartach091
spartach091
   95 / 802
13 июля в 19:07
Эрик крут!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 18:59
НичО не видел - "Урал" с победой!
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
13 июля в 18:57
Без красных карточек - уже хорошо!
BZ2315
BZ2315 ответил d_fincher
   134 / 802
13 июля в 18:54
Это Спартак. Оба тренера - бывшие спартаковцы.
Бывшие тренеры спартаковцы это Ледяхов, Тихонов, Аленичев и Юран, которых отовсюду погнали вон.
d_fincher
d_fincher ответил RamonCSKA
   87 / 802
13 июля в 18:51
5 голов, это точно рпл?
Это Спартак. Оба тренера - бывшие спартаковцы.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 18:47
5 голов, это точно рпл?
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 18:46
Ай да Бикфалви!
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
13 июля в 18:43
Победил сильнейший, Урал с победой!
Брулин
Брулин
   45 / 802
13 июля в 18:39
Интрига в игре Урала с Уфой появилась в конце второго тайма, но победа осталась за Уралом.
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
13 июля в 18:39
Урал с победой .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
13 июля в 18:38
Вот и лидер чемпионата, пусть и временный. Сочи наверняка его сегодня обойдет, гы гы ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 18:37
Наконец то....
6 последних игр Урал не мог Уфу обыграть....
Парфёнова с Победой !!!
Бикфалви прям с первого тура "Азмуна включил".....молодец...
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 18:36
Урал с победой!
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   345 / 802
13 июля в 18:33
слабоватенько, надо было 3:3
Roman Borovikov
Roman Borovikov
13 июля в 18:32
Вот хорошее начало РПЛ! Дальше больше....
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
13 июля в 18:31
Эрик - это вам не Педра какая то!!!
Урал с заслуженной победой!!! Могли и больше забить!!!
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