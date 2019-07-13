Вторая разгромная победа «Химок», успех Игнашевича. Итоги 2-го тура ФНЛ

Представляем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура ФНЛ.
«Факел» - «Чайка» 0:0
«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск» 2:2
Голы: Данилин 12, Руденко 31 - Квеквескири 13, Брагин 62
«Томь» - «Армавир» 2:0
Голы: Киреенко 20, Эдиев 72
«Шинник» - «Мордовия» 1:0
Гол: Самодин 63
«Химки» - «Авангард» 3:0
Голы: Кухарчук 10 (пенальти), Дядюн 64, Дядюн 89
«Торпедо» - «Балтика» 2:0
Голы: Божин 14, Галоян 59
«Чертаново» - «Енисей» 2:1
Голы: Цыпченко 18, Витюгов 34 (пенальти) - Харитонов 25
«Краснодар-2» - «Луч» 1:2
Голы: Сабуа 84 - Марущак 90, Стеклов 90+5
«Ротор» - «Текстильщик» 3:2
Голы: Саная 43, Байрыев 79, Саная 90 - Сараев 52, Шилов 88
«Нефтехимик» - «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Галиакберов 90 - Портнягин 76
С итогами 1-го тура ФНЛ вы можете ознакомиться по этой ссылке.