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Вторая разгромная победа «Химок», успех Игнашевича. Итоги 2-го тура ФНЛ

13 июля 2019, 22:31

Представляем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура ФНЛ.

«Факел» - «Чайка» 0:0

«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск» 2:2
Голы: Данилин 12, Руденко 31 - Квеквескири 13, Брагин 62

«Томь» - «Армавир» 2:0
Голы: Киреенко 20, Эдиев 72

«Шинник» - «Мордовия» 1:0
Гол: Самодин 63

«Химки» - «Авангард» 3:0
Голы: Кухарчук 10 (пенальти), Дядюн 64, Дядюн 89

«Торпедо» - «Балтика» 2:0
Голы: Божин 14, Галоян 59

«Чертаново» - «Енисей» 2:1
Голы: Цыпченко 18, Витюгов 34 (пенальти) - Харитонов 25

«Краснодар-2» - «Луч» 1:2
Голы: Сабуа 84 - Марущак 90, Стеклов 90+5

«Ротор» - «Текстильщик» 3:2
Голы: Саная 43, Байрыев 79, Саная 90 - Сараев 52, Шилов 88

«Нефтехимик» - «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Галиакберов 90 - Портнягин 76

С итогами 1-го тура ФНЛ вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
14 июля в 09:11
Скоро протащат пятую московскую команду. ВнутриМКАДным меньше раз'ездов будет, да и очками помогут при нужде...
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
14 июля в 08:31
Свиней во всех лигах тянут.
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
14 июля в 07:10
Ротор с победой!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   162 / 802
14 июля в 04:23
Дядюн то дубль сделал)))
Vadik
Vadik
   361 / 802
14 июля в 00:56
Ротор и Торпедо с победой! Наши ее ввмучили в кгмпенсированное время. Текстильщик понравился!
Footbolista
Footbolista ответил ziborock
   1 / 802
13 июля в 23:42
В подпердивнике...
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 23:08
Луч и Ротор с победой!
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
13 июля в 23:06
Игнашевич был рождён для пердива)))
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 22:48
Игнашевич красава
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
13 июля в 22:41
Голевой тур!
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 22:38
Химки удивляют ...
ziborock
ziborock
   19 / 802
13 июля в 22:37
А где Зенит-2?!)))
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