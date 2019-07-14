ЦСКА потерпел поражение от «Крыльев Советов» в стартовом туре РПЛ

«Крылья Советов» одержали победу над ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ.
Самара, стадион «Самара Арена»
«Крылья Советов» - ЦСКА 2:0 (0:0)
Голы: Соболев 51, Соболев 58 (пенальти)
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов 66), Бурлак, Карпов, Комбаров, Мияилович, Антон (Тимофеев 71), Гинсари, Кабутов, Зиньковский, Соболев (Радонич 84)
Главный тренер: Божович Миодраг.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура 79), Магнуссон, Бистрович, Обляков, Ахметов (Бийол 61), Сигурдссон (Марадишвили 88), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Васин 31, Комбаров 38, Чалов 78
Судья: Левников Кирилл.
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