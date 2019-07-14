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ЦСКА потерпел поражение от «Крыльев Советов» в стартовом туре РПЛ

14 июля 2019, 18:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» одержали победу над ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ.

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - ЦСКА 2:0 (0:0)
Голы: Соболев 51, Соболев 58 (пенальти)

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов 66), Бурлак, Карпов, Комбаров, Мияилович, Антон (Тимофеев 71), Гинсари, Кабутов, Зиньковский, Соболев (Радонич 84)
Главный тренер: Божович Миодраг.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура 79), Магнуссон, Бистрович, Обляков, Ахметов (Бийол 61), Сигурдссон (Марадишвили 88), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Васин 31, Комбаров 38, Чалов 78

Судья: Левников Кирилл.

Сегодня также сыграют «Зенит» и «Тамбов». Команды уже объявили свои стартовые составы.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Союзник противников
   128 / 802
вчера в 23:05
Ты че отпрыгиваешь. Ты сам писал что кони в чемпионском сеззоне Спартака заняли выше место. И ты себя называешь нормальныйм болельщико. Да ты лол
Союзник противников
Союзник противников ответил mugik1973
   174 / 802
вчера в 22:07
Это очень интересно. Это какое же место заняли кони еще и выше Спартака в год когда спартаковцы стали чемпионами
Ничего интересного,если вчитаться."Третий год подряд"-это два предыдущих сезона и текущий.А мои прогнозы-это когда вы сидели,засунув рыльца под ковёр,а я поздравил нормальных спартаковских болельщиков с победой в чемпионате туров за пять до окончания.Вот и всё.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:33
Эх, очень жаль...Первый блин в новом сезоне вышел комом для ЦСКА, мда. Ладно, посыпать голову пеплом все же не будем! Этой команде еще нужно сыграться и по-настоящему вкатиться в новый сезон. В Самаре этого не случилось.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 17:10
Тут уже пошла волна наката на игроков ЦСКА, мол они никчемные, играть не умеют, не хотят, не могут, Гончаренко предлагают срочно уволить и т.п. Но постойте, как это не умеют? Ведь это, кроме Шарлии, те же игроки, что в прошлом сезоне в первом круге играли хорошо, Реал обыгрывали у них на поле. Как же так они могли вдруг разучиться? Тренер неправильно сделал установку? Не верю! Не тех в состав поставил? А разве у них в составе есть более качественные и более опытные игроки? Так назовите фамилии! Марадишвили? Даже не смешно! Дивеев? Во-первых, он травмирован, а во-вторых у него еще молоко на губах не обсохло, сколько он сыграл и разве не с его приходом совпал по времени весенний спад у ЦСКА? Так кто же? Может быть Лассана НДиай, которому 18 лет и который еще ни одного официального матча не сыграл? Да, сыграли конечно очень плохо. Но, на мой взгляд причина банальна и проста - неверно подобраны физические нагрузки, вот и все. Тренер по физухе Гранеро похоже опять, как и в прошлом сезоне, переусердствовал. Никакая тактическая схема не поможет когда ноги не бегут. Этот дефицит свежести и подвижности был виден еще в матче с Рубином, но там не было такого встречного давления. Но конечно, Гончаренко в этой ситуации безусловно виноват, как главный тренер. Но это все поправимо
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   768 / 802
вчера в 16:25
Полный провал в центральной зоне защиты . Никогда не ценил Васина и остаюсь при своем мнении , да и хорватский новичок пока не дотягивает до уровня нашей команды Бекао пока заменить некем !.
mugik1973
mugik1973 ответил Союзник противников
   128 / 802
вчера в 16:18
Это очень интересно. Это какое же место заняли кони еще и выше Спартака в год когда спартаковцы стали чемпионами
dino-hsv
dino-hsv ответил Danila Selin
   123 / 802
вчера в 15:09
И плакал наш коэффициент. Португалия снова нас обойдёт.
а кому нужен этот коэффициент, когда с дополнительной строчки в еврокубки залетают уфа и арсенал? просто режут баллы, добытые остальными 5 клубами
pomor45
pomor45 ответил Ярославъ Ивановъ
   118 / 802
вчера в 13:22
Ты забыл один очень важный факт: гинер является фин директором рфс и з\п судеек зависят и от него тоже (значит на чемоданчики судьям ему как федуну тратиться не надо).... А как беспределят судьи в помощь коням и свиньям все видят...
Судьи не беспределят. Они просто плохо знают свое дело. Такие без ВАР, как без рук, но и боятся его, как огня, потому что эта самая некомпетентность сразу вылезет наружу в виде бесконечных просмотров сложных моментов. На первых порах они просматривать будут всё, но зато хорошо подтянутся и дальше обращаться к телевизору будут как все в Европе.
pomor45
pomor45 ответил Союзник противников
   118 / 802
вчера в 13:12
...и так уже десять лет.Не всё потеряно! Я тоже больше всего люблю гарантийный срок продукта 100 лет! Отличная штука ,для доказательства своей "правоты".
Нет, не так, а 10 лет год от года, хоть и помалу, но всё хуже и хуже. Самые зрячие из ваших это видят и правомерно беспокоятся. Но, на стадион всё равно не спешат. Ребята, вы пока не хлыните на стадионы, да не расхватаете всю атрибутику с лёту, Гинеру не полегчает и дела медленно, но верно будут ухудшаться.
Союзник противников
Союзник противников ответил pomor45
   174 / 802
вчера в 12:56
Пока!
...и так уже десять лет.Не всё потеряно! Я тоже больше всего люблю гарантийный срок продукта 100 лет! Отличная штука ,для доказательства своей "правоты".
Союзник противников
Союзник противников ответил spartach n1
   174 / 802
вчера в 12:52
То,что ЦСКА не станет чемпионом,это так же точно,как и то,что в итоговой таблице снова,третий год подряд,будет выше перспективного и отличного "Спартака".Не веришь? Читай мои прогнозы последних трёх лет,включая чемпионский "Спартака".
Союзник противников
Союзник противников ответил Гавроша
   174 / 802
вчера в 12:50
Коням не унывать - команда молодая, только строится, нужно просто немножко подождать!
Ещё помолодела немного,через год испытаний???
pomor45
pomor45 ответил Союзник противников
   118 / 802
вчера в 12:50
Это давняя мечта поклонников единого нефтегазового комплекса страны.Но пока их надежды не оправдываются. Правда срок ожиданий слишком короток,всего лишь десяток лет.Надо ждать...А пока-все к насосам!
Пока!
Союзник противников
Союзник противников ответил mugik1973
   174 / 802
вчера в 12:49
А как сегодняшний позоро считать
Как тенденция,традиция.То,к чему шли с момента его прихода в ЦСКА.Просто сперва он не разогнался.Как обычно говорят:На старом багаже.
Союзник противников
Союзник противников ответил pomor45
   174 / 802
вчера в 12:47
Разве он спит? Он в тупике: денег мало, его публика сидит у телевизоров и смотрит футбол на халяву, атрибутику не покупают. Вообще пользы Гинеру от них, как от козла молока. Вот и перебивается с хлеба на квас, выпрашивая денег у Усманова и Рабиновича. Дальше ещё хуже будет, когда лишится не только ЛЧ, но и ЛЕ: сразу доходы упадут, особенно от рекламы и телеправ, которые напрямую зависят от посещаемости.
Это давняя мечта поклонников единого нефтегазового комплекса страны.Но пока их надежды не оправдываются. Правда срок ожиданий слишком короток,всего лишь десяток лет.Надо ждать...А пока-все к насосам!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил pomor45
   476 / 802
вчера в 12:47
Разве он спит? Он в тупике: денег мало, его публика сидит у телевизоров и смотрит футбол на халяву, атрибутику не покупают. Вообще пользы Гинеру от них, как от козла молока. Вот и перебивается с хлеба на квас, выпрашивая денег у Усманова и Рабиновича. Дальше ещё хуже будет, когда лишится не только ЛЧ, но и ЛЕ: сразу доходы упадут, особенно от рекламы и телеправ, которые напрямую зависят от посещаемости.
Ты забыл один очень важный факт: гинер является фин директором рфс и з\п судеек зависят и от него тоже (значит на чемоданчики судьям ему как федуну тратиться не надо)....
А как беспределят судьи в помощь коням и свиньям все видят...
pomor45
pomor45 ответил Союзник противников
   118 / 802
вчера в 12:18
Как тут поживают "михалычелюбы",всё ещё мечтают о титулах ЦСКА??? Объясняю ещё раз,в последний :При "картофельном божке" и его подручным(это второй подготовительный цикл этого тандема,с аналогичным результатом),взявшим власть в клубе, титулов у команды не будет никогда.Останется только довольствоваться местом в итоговой таблице выше "Спартака".Гинер,очнись!
Разве он спит? Он в тупике: денег мало, его публика сидит у телевизоров и смотрит футбол на халяву, атрибутику не покупают. Вообще пользы Гинеру от них, как от козла молока. Вот и перебивается с хлеба на квас, выпрашивая денег у Усманова и Рабиновича. Дальше ещё хуже будет, когда лишится не только ЛЧ, но и ЛЕ: сразу доходы упадут, особенно от рекламы и телеправ, которые напрямую зависят от посещаемости.
pomor45
pomor45 ответил boniel3
   118 / 802
вчера в 12:12
Это начало конца!Я уже полгода кричу на всех углах,что с этим составом они будут проигрывать всем.Посмотрите как играют остальные команды Любо дорого смотреть на "Сочи","Тамбов" и те же "Крылья".Ребята бегут,стараются,открываются на свободные места,играют в футбол.А,что ЦСКА?Позор и презрение за такое отношение к своей работе.И,если добавить полное отсутствие мастерства,то Гинеру(Гончаренко уже год вешает нам лапшу на уши и продолжает толкать полных бездарей в основу,и поэтому он решить проблемы не может)нужно радикально менять состав.Гнать Ахметова,Облякова,Васина,Магнуссона,вместо лучше набрать приличных африканцев,которые будут рыть землю и не думать,что он звезда.Иначе ФНЛ!
Новое поколение грядет. У них в глазах рубли, доллары и евро.
Ravshan878
Ravshan878 ответил борька
   14 / 802
вчера в 12:02
    spartach n1
    spartach n1 ответил mugik1973
       58 / 802
    вчера в 11:34
    Я с тгбой согласен, кони красиво смотрятся на последнем месте
    mugik1973
    mugik1973 ответил oFANATo
       128 / 802
    вчера в 11:24
    Я с тгбой согласен, кони красиво смотрятся на последнем месте
    ОПС
    ОПС
       321 / 802
    вчера в 10:42
    Кто бы мог подумать.
    mamba9090909
    mamba9090909
       666 / 802
    вчера в 10:12
    Не ожидал от Армии такого старта. Ну ладно Спартак, это ожидаемо, если бы не судья, то всё было бы закономерно, но от армейцев я ждал большего.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Сов Армия
       65 / 802
    вчера в 09:12
    Проиграли по делу, но все серии рано или поздно заканчиваются, и не надо хрюкать раньше времени, чемпионат только начался. Вот только непонятно почему судья Чалову желтую карточку показал а рыжику нет, хотя потасовку затеял именно он
    Тут уже давно нечему удивляться! Это уровень российского судейства. тут даже VAR не поможет
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский ответил nautilus163
       331 / 802
    вчера в 08:29
    Тебе жертве ЕГЭ не понять.
    serset
    serset
       536 / 802
    вчера в 08:02
    Страшно и подумать, что бы 'Крылья' с 'Реалом'сотворили бы..)
    борька
    борька
       94 / 802
    вчера в 07:19
    Игра пердивщиков, армии и флот, капут!
    Ладожский
    Ладожский
       54 / 802
    вчера в 05:19
    Хочется послушать Ваню, болельщика ЦСКА и спартака одновременно.
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 802
    вчера в 02:47
    Коням не унывать - команда молодая, только строится, нужно просто немножко подождать!
    war4ar
    war4ar
    вчера в 02:42
    Очень удивлён игрой цска и результатом , в отличие от спартака состав у них топовый для России , им бы защитника норм в центр . Но думаю , что в цска разберутся с этим, потому что клуб профессиональней
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