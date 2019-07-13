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«Спартак» дома с трудом одолел «Сочи»

13 июля 2019, 21:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В 1-м туре РПЛ «Спартак» едва не провалился в матче против «Сочи».

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Сочи» - 1:0 (0:0)
Гол: Жиго 90+3

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий (Понсе 61), Джано (Игнатов 65), Бакаев, Адриано (Мелкадзе 78)
Главный тренер: Кононов Олег.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Калугин (Кудряшов 76), Цаллагов, Набиуллин, Песегов, Казаев, Бурмистров (Обухов 66), Полоз (Карапетян 58)
Главный тренер: Точилин Александр.

Предупреждения: Ломовицкий 14, Цаллагов 42, Рассказов 56, Новосельцев 68, Понсе 72, Адриано 77

Судья: Москалев Владимир.

Ранее сегодня «Урал» победил «Уфу».

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил ИГРОЧИШКА
   268 / 802
14 июля в 22:50
с победой вас,но не торопись и читай внимательнее,я писал клуб,а не проект
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 21:07
не блеснули, скажем так
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Ruslik1982
   154 / 802
14 июля в 18:33
кони просто затаились перед позором с крыльями )
ну вот
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил 25процентный клоун
   176 / 802
14 июля в 16:58
Локомотив все свои победы добывает честно и справедливо,потом и кровью,за продажный спартачок же,всей стране всегда было стыдно,есть и будет,за свои грехи 90-х ещё не одно десятилетие будете самым большим недоразумением,в российском футболе,и Лукойл с судейским корпусом,во главе с Егоровым не помогут...
Стас Перов
Стас Перов ответил papic337
   569 / 802
14 июля в 15:36
Такие пенальти ставят только в пользу ЦСКА и Зенита, больше никому. В прошлом сезоне сколько подобных эпизодов было у Спартака? И ни одного пенальти. Если смотреть по жёлтым карточкам, то там не меньше надо было показывать и сочинцам. Как говорят, Москалёв задрал планку допустимых единоборств. Так что перекоса в пользу Спартака не было. То что Жиго забил гол с нарушением, то формально да. Однако сколько подобных голов забивали зенитчики и армейцы? И не сосчитать. Достаточно вспомнить гол Дзюбы в ворота Краснодара. Там он сначала оттолкнул руками Мартыновича, а затем ударил по мячу. Только у баклановых это называется: "Дзюба продавил защиту."
Хороший коммент. Спартачей с победой.
Red blu
Red blu
   525 / 802
14 июля в 15:21
Опять спартак опозорил такую славную игру - футбол.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:41
Отскочил пищевик, ой отскочил! По сути этот матч должен был завершиться вничью. Но гей Жиго думал по-другому:( С тухленькой победой, пупсики! Стыдно за Спартак, вот честно.....
mamba9090909
mamba9090909
   666 / 802
14 июля в 13:12
На 94 минуте!
"........Жиго в верховой борьбе просто СМЯЛ Песегова и пробил головой. Мяч угодил в штангу, а затем РИКОШЕТОМ ОТ РУКИ ЗАБОЛОТНОГО залетел в сетку."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
И это вы называете одолел?!! Это называется - судье соринка в глаз попала. А по ходу всей игры у него вообще с глазами худо было.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Jeck Denielse
   268 / 802
14 июля в 13:01
не различив слоаа клуб и проект,спешишь строчить коммент
RIR68
RIR68 ответил Ruslik1982
   125 / 802
14 июля в 12:29
кони просто затаились перед позором с крыльями )
ну тебя-то только жига только отпустил после празднования гола))) тоже двумя руками за голову держал?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Крутой камерунец
   154 / 802
14 июля в 12:24
да коней тут немного.бомжихи в основном бузят)))
кони просто затаились перед позором с крыльями )
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Крейсер
   384 / 802
14 июля в 12:21
Вообще-то у нас нет иллюзий на счёт нашей игры. Кононов поставил нам унылое "бей-беги-толкайся". С такой игрой в этом чемпионате нам вообще ничего не светит. Надежда только на скорое увольнение мямли. В дерби тоже всё будет грустно. Но это - дерби. Есть маленькая надежда. Там всякое бывает.
ты прав смотрел и думал что этот соплижуй делает в команде
какую он игру ставит это просто жесть.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
14 июля в 12:13
На самом деле нужно говорить не о середняке и о ручном судействе, этим никого не удивишь, спартак так судят не первый сезон.
Нужно говорить о Сочи, которые за неделю собрали состав и в дебютном матче возили середняка пока не кончились силы из-за отсутствия нормальной подготовки к сезону.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   55 / 802
14 июля в 11:27
RIR68
RIR68
   125 / 802
14 июля в 11:25
позорная команда - позорные (тухленькие) победы!!!
papic337
papic337 ответил Ник Уволен
   230 / 802
14 июля в 11:24
Пенальти в ворота свиней не поставил Москаль, гол с грубым нарушением в добавленное время засчитал, 4 карточки спартачам не показал. Не игра, а сплошной судейский беспредел в пользу свиней.
Такие пенальти ставят только в пользу ЦСКА и Зенита, больше никому. В прошлом сезоне сколько подобных эпизодов было у Спартака? И ни одного пенальти. Если смотреть по жёлтым карточкам, то там не меньше надо было показывать и сочинцам. Как говорят, Москалёв задрал планку допустимых единоборств. Так что перекоса в пользу Спартака не было. То что Жиго забил гол с нарушением, то формально да. Однако сколько подобных голов забивали зенитчики и армейцы? И не сосчитать. Достаточно вспомнить гол Дзюбы в ворота Краснодара. Там он сначала оттолкнул руками Мартыновича, а затем ударил по мячу. Только у баклановых это называется: "Дзюба продавил защиту."
kostjan 58
kostjan 58 ответил спартак 1987
   688 / 802
14 июля в 11:22
Ну и чего у конибомжей бомбит второй день без перерыва, что на соккере скоро 500 сообщений будет со времён царя гороха? Москалёв судил ошибаясь в обе стороны, не дал игрокам Спартака пару жёлтых карточек, один штрафной не свиснул ( как они их исполняют все видели вчера) сочи сами виноваты, что пропустили в дополнительное время к матчу, вжались в свою штрафную, с 80й минуты просто валялись на поле тянув время и этим просто завели стадион ( зрителей нужно отметить, очень сильно повлияли на финальный наскок игроков Спартака в конце игры) гол Жиго без просмотра VAR просто чистейший, игроки сочи даже не аппелировали к судье, не каждый рефери даже после просмотра повтора отменил бы гол ( видно, что Жиго выйграл открывание у " лучшего игрока матча" и защитник сочи всё равно не успел бы пробить) Геничу нужно по губам настучать, любят комментаторы всё сглазить, последние минут 5 говорил какой Песегов провёл выдающийся матч, а тот проспал Жиго в конце игры. сегодня всей душой за Самару и Тамбов!
может в чем то ты и прав.но судейство у нас все равно мягко говоря странное.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил спартак 1987
   32 / 802
14 июля в 11:17
Ну и чего у конибомжей бомбит второй день без перерыва, что на соккере скоро 500 сообщений будет со времён царя гороха? Москалёв судил ошибаясь в обе стороны, не дал игрокам Спартака пару жёлтых карточек, один штрафной не свиснул ( как они их исполняют все видели вчера) сочи сами виноваты, что пропустили в дополнительное время к матчу, вжались в свою штрафную, с 80й минуты просто валялись на поле тянув время и этим просто завели стадион ( зрителей нужно отметить, очень сильно повлияли на финальный наскок игроков Спартака в конце игры) гол Жиго без просмотра VAR просто чистейший, игроки сочи даже не аппелировали к судье, не каждый рефери даже после просмотра повтора отменил бы гол ( видно, что Жиго выйграл открывание у " лучшего игрока матча" и защитник сочи всё равно не успел бы пробить) Геничу нужно по губам настучать, любят комментаторы всё сглазить, последние минут 5 говорил какой Песегов провёл выдающийся матч, а тот проспал Жиго в конце игры. сегодня всей душой за Самару и Тамбов!
    спартак 1987
    спартак 1987
       180 / 802
    14 июля в 11:13
    Ну и чего у конибомжей бомбит второй день без перерыва, что на соккере скоро 500 сообщений будет со времён царя гороха? Москалёв судил ошибаясь в обе стороны, не дал игрокам Спартака пару жёлтых карточек, один штрафной не свиснул ( как они их исполняют все видели вчера) сочи сами виноваты, что пропустили в дополнительное время к матчу, вжались в свою штрафную, с 80й минуты просто валялись на поле тянув время и этим просто завели стадион ( зрителей нужно отметить, очень сильно повлияли на финальный наскок игроков Спартака в конце игры) гол Жиго без просмотра VAR просто чистейший, игроки сочи даже не аппелировали к судье, не каждый рефери даже после просмотра повтора отменил бы гол ( видно, что Жиго выйграл открывание у " лучшего игрока матча" и защитник сочи всё равно не успел бы пробить) Геничу нужно по губам настучать, любят комментаторы всё сглазить, последние минут 5 говорил какой Песегов провёл выдающийся матч, а тот проспал Жиго в конце игры. сегодня всей душой за Самару и Тамбов!
    mugik1973
    mugik1973 ответил Lucho Gonzalez
       128 / 802
    14 июля в 11:13
    Поэтому у нас Зенит чемпион
    kostjan 58
    kostjan 58
       688 / 802
    14 июля в 11:12
    из сезона в сезон решающие судейские ошибки.печально((((
    papic337
    papic337 ответил Сергей Саныч
       230 / 802
    14 июля в 11:10
    -Глаза я ему не закрывал.Ушки перекрыл,только и всего.
    Пересмотри гол Дзюбы в ворота Краснодара. Там он тоже отталкивался от Мартыновича руками. Только у Зенита это называется: "Дзюба продавил защиту."
    poodle
    poodle
    14 июля в 11:10
    пенку не поставили,с первого тура начинают тянуть спартак!
    ekliziast
    ekliziast
       298 / 802
    14 июля в 11:01
    Все три фармклуба Зеньки, Сочи, Уфа, Оренбург , проиграли. Печально.
    cska1948
    cska1948
       80 / 802
    14 июля в 11:01
    Рейнгольд молчит! Видимо до сих пор в себя придти не может от вчерашней игры СпаМа.
    beefs
    beefs
       119 / 802
    14 июля в 11:01
    Ну и стыдоба российский футбол, правильно сказал Лёня и уехал туда где есть футбол
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       55 / 802
    14 июля в 11:00
    В любом другом чемпионате за такие матчи дисквалифицируют. У нас же поздравляют с победой. Позор!
    Бутсы
    Бутсы ответил спартак 1987
       37 / 802
    14 июля в 10:59
    только вспомни как Спартак с конфликтами внутри клуба и без игры цельной всё равно унижал глазго - рэнджерс в лиге европы 😂😂😂
    Да это не болельщик Рейнджерс, так, провокатишка мелкий, всё сидит, ждёт пока ему внимания уделят. Советую не обращать на него взор. Ничем от питерских клоноводов не отличается.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       154 / 802
    14 июля в 10:57
    уверенный шаг Спартака к очередному чемпионству!
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Splurgeloa
       180 / 802
    14 июля в 10:56
    только вспомни как Спартак с конфликтами внутри клуба и без игры цельной всё равно унижал глазго - рэнджерс в лиге европы 😂😂😂
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