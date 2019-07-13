«Спартак» дома с трудом одолел «Сочи»

В 1-м туре РПЛ «Спартак» едва не провалился в матче против «Сочи».
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Сочи» - 1:0 (0:0)
Гол: Жиго 90+3
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий (Понсе 61), Джано (Игнатов 65), Бакаев, Адриано (Мелкадзе 78)
Главный тренер: Кононов Олег.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Калугин (Кудряшов 76), Цаллагов, Набиуллин, Песегов, Казаев, Бурмистров (Обухов 66), Полоз (Карапетян 58)
Главный тренер: Точилин Александр.
Предупреждения: Ломовицкий 14, Цаллагов 42, Рассказов 56, Новосельцев 68, Понсе 72, Адриано 77
Судья: Москалев Владимир.
Ранее сегодня «Урал» победил «Уфу».
"........Жиго в верховой борьбе просто СМЯЛ Песегова и пробил головой. Мяч угодил в штангу, а затем РИКОШЕТОМ ОТ РУКИ ЗАБОЛОТНОГО залетел в сетку."
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И это вы называете одолел?!! Это называется - судье соринка в глаз попала. А по ходу всей игры у него вообще с глазами худо было.
"........Жиго в верховой борьбе просто СМЯЛ Песегова и пробил головой. Мяч угодил в штангу, а затем РИКОШЕТОМ ОТ РУКИ ЗАБОЛОТНОГО залетел в сетку."
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И это вы называете одолел?!! Это называется - судье соринка в глаз попала. А по ходу всей игры у него вообще с глазами худо было.
какую он игру ставит это просто жесть.
какую он игру ставит это просто жесть.
Нужно говорить о Сочи, которые за неделю собрали состав и в дебютном матче возили середняка пока не кончились силы из-за отсутствия нормальной подготовки к сезону.
Нужно говорить о Сочи, которые за неделю собрали состав и в дебютном матче возили середняка пока не кончились силы из-за отсутствия нормальной подготовки к сезону.