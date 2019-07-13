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«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

13 июля 2019, 19:25
Сэйнт ПатриксЛоготип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сэйнт-Патрикс».

Ирландия. Дублин

«Сэйнт-Патрикс» (Ирландия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:2) 
Голы: Маунт 14, Эмерсон 31, Жиру 67, 88

«Челси» (первый тайм): Кабальеро, Дзаппакоста, Томори, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Баркли, Абрахам, Батшуайи 

«Челси» (второй тайм): Камминг, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Алонсо, Бакайоко, Гилмор, Педро, Палмер, Кенеди, Жиру

Отметим, что эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 10:49
Начало есть!
Swinsi
Swinsi
   226 / 802
14 июля в 05:27
Удачи Челси!
Bavaria_N
Bavaria_N ответил starche
   377 / 802
13 июля в 23:21
Без Лэмпарда абрамовские пенсионеры выиграли бы 10:0!
что с лэмпардом что без. пенсионеры как были днарями такими и останутся. ниже их только твои онaниpы и другой мешок из питера
Bavaria_N
Bavaria_N ответил dimagas1
   377 / 802
13 июля в 23:19
Бааария н,бавария м,вам еще бавария г и бавария о нужно и будете Бавария ГНОМ)))
мы бавария мы едины мы непобедимы
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   90 / 802
13 июля в 22:40
Поздравим Лэмпарда с первой победой, когда выиграет в Премьер-Лиге.
starche
starche
   82 / 802
13 июля в 21:36
Без Лэмпарда абрамовские пенсионеры выиграли бы 10:0!
beefs
beefs
   119 / 802
13 июля в 21:02
Команды разного уровня
dimagas1
dimagas1 ответил Bavaria_N
   195 / 802
13 июля в 20:57
всё равно их ждет чемпионшип
Бааария н,бавария м,вам еще бавария г и бавария о нужно и будете Бавария ГНОМ)))
Медив
Медив
   192 / 802
13 июля в 20:23
О, блин, пошли попытки остроумия... Челси просматривает сейчас около 40 игроков, чтобы собрать из них заявку на сезон. Куле, против Ливерпуля в матче на Суперкубок их просматривать? Думали бы прежде чем комментировали...
abramjan
abramjan
   158 / 802
13 июля в 20:20
жиру зверюга)))...сейчас бы дрюкнули барселонку на раз
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
13 июля в 20:13
Смешно было бы не обыграть такую команду!!!
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
13 июля в 19:36
Соперника не было.
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 19:35
Фрэнка с почином .
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 19:31
Ух ты какой громкий заголовок, будто топ клуб выиграли, а не дворовый
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
13 июля в 19:30
всё равно их ждет чемпионшип
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