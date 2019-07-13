«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сэйнт-Патрикс».
Ирландия. Дублин
«Сэйнт-Патрикс» (Ирландия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:2)
Голы: Маунт 14, Эмерсон 31, Жиру 67, 88
«Челси» (первый тайм): Кабальеро, Дзаппакоста, Томори, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Баркли, Абрахам, Батшуайи
«Челси» (второй тайм): Камминг, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Алонсо, Бакайоко, Гилмор, Педро, Палмер, Кенеди, Жиру
Отметим, что эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.