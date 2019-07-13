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«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»

13 июля 2019, 23:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Оренбург» 2:1 (2:0)
Голы: Шомуродов 11, Ионов 42 - Деспотович 49

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов (Логашов 75), Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Шомуродов (Сигурдарсон 82), Еременко, Ионов, Попов, Байрамян (Зуев 67), Антонсен Норманн (Хаджикадунич 73)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Оренбург»: Довбня, Шахов, Сиваков, С. Козлов, Малых, Рикарду Алвеш (Кулишев 61), Афонин, Маляров (Аюпов 72), Терехов, Деспотович, Мишкич
Главный тренер: Федотов Владимир.

Предупреждения: Байрамян 26, Маляров 43, Сиваков 52, Антонсен Норманн 54, Афонин 81

В другом матче тура «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сочи».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
14 июля в 13:55
Ожидаемо
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:44
Молодцы, ростовчане! С неплохим стартом нового сезона РПЛ, желто-синие) Быть может Валера сможет довести этот клуб до еврокубков. Поживем и увидим!
beefs
beefs
   119 / 802
14 июля в 12:03
Ростов заслуженно победил...
Never Mind
Never Mind
14 июля в 11:10
с победой тебя, Сельмаш!
Sergey Z
Sergey Z
   254 / 802
14 июля в 10:30
Интересная и результативная игра получилась! Обе команды молодцы!
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
14 июля в 10:28
Ростов на прежнем пердивном уровне, никакого прогресса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
14 июля в 10:11
Ростов и в прошлом сезоне хорошо начал, а вот на дистанцию не хватило. Надеюсь, выводы сделаны...
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 10:10
Ростов был намного сильнее и валидольной концовки не заслужил.
galem72
galem72
   186 / 802
14 июля в 10:03
Второй невский кружок повержен. Дело за Тамбовом! ))
Zayac_65
Zayac_65
14 июля в 09:25
Валера, удачи!
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
14 июля в 09:06
Прекрасно
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
14 июля в 08:44
Валераверим !
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
14 июля в 08:27
Последний сезон в РПЛ для Пердивщика (Ростов).
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 08:16
Пусть хрющам будет стыдно и позорно, одни победы куют неимоверным трудом а хрющам приносят "победы" федуновские судьи, позор!
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 802
14 июля в 07:11
RESPECT TU ROSTOV.SHOMA and
IONOV.super gut.
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 06:35
Ростовских всех с победой!
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
14 июля в 06:10
Начал с победы над Оренбургом, а закончит поражением от него и пердивом.
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
14 июля в 03:47
Настоящих ростовских( не путать с туркменским спартачем) и знакомцев с Дона с хорошим началом! Оренбург ни для кого не подарочек. В следующем туре должны закреллять успех.
Romashka-2
Romashka-2
   758 / 802
14 июля в 03:14
"Ростов" поздравляю с первой победой! Столько новеньких в команде...надо будет привыкать).
Заполярный
Заполярный ответил Эллочка
   48 / 802
14 июля в 02:29
не даром говорят за свиней болеют свиньи
ВОТ СВИНЬИ И ГОВОРЯТ.
свиноспартач
свиноспартач
   205 / 802
14 июля в 01:59
с победой Ростов
Эллочка
Эллочка ответил Заполярный
   53 / 802
14 июля в 01:57
03
не даром говорят за свиней болеют свиньи
da83
da83 ответил Эллочка
   747 / 802
14 июля в 01:29
Куравлев жив слава богу. не пугай так.
161регион
161регион
   77 / 802
14 июля в 01:05
Был на стадионе....жаль всего 15 тысяч пришло.....всех донцов с победой!!!
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   471 / 802
14 июля в 01:00
1 тайм удался во 2 не хватило кондиций но я думаю к мясным будет получше
Заполярный
Заполярный
   48 / 802
14 июля в 00:58
РОСТОВ С ПОБЕДОЙ. ПОДАРИЛИ ВАЛЕРЕ ГАЗОВЫЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК
Заполярный
Заполярный ответил Эллочка
   48 / 802
14 июля в 00:57
как обратится к админу
03
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   471 / 802
14 июля в 00:55
слеующее будет мясо))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Cremen
   471 / 802
14 июля в 00:54
Пердивный ростов начал с тухлой победы, закончит в пердиве.
о как у тебя пукан рвет
Cremen
Cremen
   210 / 802
14 июля в 00:40
Пердивный ростов начал с тухлой победы, закончит в пердиве.
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