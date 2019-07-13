«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Оренбург» 2:1 (2:0)
Голы: Шомуродов 11, Ионов 42 - Деспотович 49
«Ростов»: Песьяков, А. Козлов (Логашов 75), Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Шомуродов (Сигурдарсон 82), Еременко, Ионов, Попов, Байрамян (Зуев 67), Антонсен Норманн (Хаджикадунич 73)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Оренбург»: Довбня, Шахов, Сиваков, С. Козлов, Малых, Рикарду Алвеш (Кулишев 61), Афонин, Маляров (Аюпов 72), Терехов, Деспотович, Мишкич
Главный тренер: Федотов Владимир.
Предупреждения: Байрамян 26, Маляров 43, Сиваков 52, Антонсен Норманн 54, Афонин 81
В другом матче тура «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сочи».
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